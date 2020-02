Presidentti Niinistö ja ulkoministeri Haavisto kiittelivät IS:n hyvien uutisten liitettä – ”Se oli ilahduttavaa avata”

Presidentti Niinistö nosti Luota huomiseen -liitteen esille puheessaan valtiopäivien avajaisissa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö muisti keskiviikkona eduskunnassa pitämässään puheessa Ilta-Sanomia.

Puheen lopussa Niinistö kertoi, että alkuviikosta lehdessä oli ollut innostava liite ”Luota huomiseen – 20 sivua hyviä uutisia”. Presidentti viittasi nimeä mainitsematta IS:n maanantain printtilehdessä julkaistuun liitteeseen.

– Senkin lukeminen pani taas epäilemään, oliko kaikki sittenkään ennen paremmin. Toden totta, monta hyvää kehityksen suuntaa on meneillään. Huomiseen on aihetta luottaa. Erityisen ilahduttavia ovat nuorisoa koskevat tiedot. Maailmalta, että tyttöjen asema on kohentumassa. Meillä taas esimerkiksi nuorison elämäntapojen tervehtyminen. Kiusaaminenkin näyttää olevan vähenemään päin, Niinistö sanoi puheessaan.

– Se oli ilahduttavaa avata. On hyvä, että mediassa joskus todetaan myöskin se, mikä on itse asiassa kivaa ja hyvää kehitystä. Niitä oli sitten kertynyt aika paljon, Niinistö totesi IS:lle puheensa jälkeen.

Onko tässä itse kullakin synkistelijän vikaa?

– En tiedä, mutta totta kai voitaisiin järjestää sellainenkin kisa, kuka löytää eniten positiivisia asioita, Niinistö vastasi.

Kuluvalla viikolla Ilta-Sanomissa on kerrottu positiivisia uutisia Suomesta ja maailmalta.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi, että IS:n liitteessä Suomesta ja maailmasta oli löydetty kivaa ja hyvää kehitystä.

IS kysyi presidentin esille nostamasta liitteestä muutamilta ministereiltä ja puoluejohtajilta.

Vain ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) oli lukenut IS:n Luota huomiseen -liitteen.

– Kun ahdistuksen ja ilmastoahdistuksen ympärillä on paljon tätä Suomen syntyvyyskehitystä ja muuta, niin meidän eduskuntaryhmässä kaksi taitaa jäädä äitiyslomalle. Uskoa tulevaisuuteen on, ja on tärkeää, että perheet otetaan huomioon, ja rohkaistaan siihen, että perheet voivat elää normaalia elämää, siitä huolimatta että on globaaleja uhkia. Tässä on tasapainottelua negatiivisten uutisten ja positiivisten odotusten välillä, Haavisto sanoi IS:lle.

Ulkoministeri Pekka Haavisto oli eturivin poliitikoista ainoa, joka oli lukenut IS:n Luota huomiseen -liitteen presidentin lisäksi. Haavisto oli valtiopäivien avajaiskahveilla puolisonsa Antonio Floresin kanssa.

Muut viisi eturivin poliitikkoa ei hyvien uutisten liitettä ollut lukenut, mutta pitivät ajatusta hyvänä.

– Helposti meiltä unohtuu, että maailma on mennyt monessa todella hyvään suuntaan, kun katsotaan tutkimuksia. Ihmisiä on siirtynyt pois köyhyysrajalta miljoonittain, ja esimerkiksi isojen pandemioiden leviämisessä ja ehkäisemisessä on onnistuttu, sisäministeri, puheenjohtaja Maria Ohisalo (vihr) sanoi.

– Pidän kyllä ajatuksesta, että näinhän se on – huominen on aina parempi. Aika kultaa muistoja, mutta kyllä elämä on mennyt koko ajan eteenpäin, ja asiat ovat paremmin, valtiovarainministeri, puheenjohtaja Katri Kulmuni (kesk) kommentoi.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni uskoo myös itse, että huominen on parempi.

– Luota huomiseen on yleinen motto kaikelle, mitä teen, opetusministeri, puheenjohtaja Li Andersson (vas) sanoi.

– Se, että kaiken synkkyyden keskellä puhutaan ja annetaan toivoa. Suomi on oikeasti hieno maa. Kunhan vain tehdään oikeita asioita, Suomi ja suomalaiset pärjäävät, puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) totesi.

– Presidentti oli aivan oikeassa muistuttaessaan siitä, että ennen kaikki ei suinkaan ollut paremmin. Todella moni asia on tänään paremmin kuin aiemmin. Toisaalta moni muu asia on menossa heikompaan suuntaan, puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) näki.