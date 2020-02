IS selvitti kaikkien kansanedustajien luottamustehtävät ja yritysyhteydet.

Kansanedustajat edustavat omia intressiryhmiään, ja yli 30 kansanedustajalla on oma yritys.

IS kävi läpi kansanedustajien eduskunnalle toimittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Viime päivinä on keskusteltu kansanedustaja Mika Niikon (ps) sidonnaisuuksista.

Suomen Kuvalehti kertoi Niikon ja Ville Vähämäen (ps) yrityksen yhteyksistä Kiinaan, ja Niikon toiminnasta sähkötupakkabisneksessä ja eduskunnan tupakkalakikeskustelussa.

Kansanedustajien omista yrityksistä ex-pääministeri Juha Sipilä (kesk) on juuri muuttanut omaa sidonnaisuusilmoitustaan. Sipilä on ilmoittanut yrityskytköksekseen firman Enetel.

Enetel on vastikään, tammikuun 2. päivänä, rekisteröity kaupparekisteriin. Kempeleläisen yrityksen toimialaksi on kirjattu sijoittaminen ja rahoituspalvelut sekä kaikki muu laillinen liiketoiminta.

Sipilä on Enetelin hallituksen ainoa jäsen ja hänen vaimonsa hallituksen varajäsen.

Sipilästä tuli aikoinaan miljonääri, kun hän myi it-alan yrityksensä. Sipilä luopui kaikista yritysomistuksistaan ennen pääministeripestiään.

Parikymmentä vuotta sitten it-firmansa myynyt ja pääministerinä omistuksistaan luopunut Juha Sipilä on perustanut uuden yrityksen, Enetelin. Yritys on vasta tämän vuoden alussa rekisteröity kaupparekisteriin.

Toinen kansanedustajan vähän tiedetty yrityskytkentä on Tom Packalénin (ps) omistus tekoäly-yhtiö Utopia Analyticista. Packalén omistaa Utopia Analyticista 46,4 prosenttia ja hän on myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Utopia Analytics on tunnettu muun muassa nettikeskustelujen moderointiohjelmistaan, jossa tekoäly tunnistaa ja poistaa asiattomuuksia ja vihapuhetta. Yhtiön ohjelmisto on valvonut muun muassa Suomi24-palstan keskusteluja.

Poliisina toiminut kansanedustaja Tom Packalén omistaa liki puolet tekoäly-yhtiöstä.

Packalén on siviiliammatiltaan poliisi.

Liikemiehenä tunnetulla Harry Harkimolla (liik) on oma yritys Hjallis Promotion ja kahdeksan muuta yritystä.

IS jakoi sidonnaisuudet neljään eri luokkaan – kuntapolitiikkaan, luottamus- ja hallitustehtäviin, yhdistystoimintaan ja yritysyhteyksiin.

Kaikkien 200 kansanedustajan sidonnaisuudet löytyvät alla olevasta taulukosta. Kansanedustajat löytyvät puolueittain ryhmiteltynä.

Kansanedustajien ilmoittamista sidonnaisuuksista jätettiin huomioitta puolueen omat luottamusvirat ja kansanedustajien omat yritykset, jotka eivät ole heidän mukaansa toiminnassa.

Taulukossa ei ole myöskään kansanedustajien osakesijoituksia, sijoitusasuntoja tai metsäomaisuutta, koska kansanedustajat ilmoittavat niistä ja niiden yksityiskohdista vaihtelevasti.

Yli 50 000 euron omaisuus ja yli 20 prosentin osuus yrityksestä pitää kertoa.

Esimerkiksi kansanedustaja Jari Koskela (ps) kertoo omistavansa kolmesta kiinteistöyhtiöstä yli 20 prosenttia, ja ilmoittaa neljänneksi yrityskytkennäkseen osakeyhtiö Jarpukan.

Kansanedustaja Arto Satonen (kok) taas kertoo prosentilleen omistusosuutensa neljässä yrityksessä. Satonen myös ilmoittaa 11 sijoitusasuntoaan paikkakuntineen ja neliölleen, samoin kuin kolmen metsäpalstansa sijainnit ja hehtaarit desimaalin tarkkuudella.

Liikenneministeri Timo Harakalla on eduskunnan suurin osakesalkku.

Liikenneministeri Timo Harakalla (sd) on kutakuinkin ainoa mittava osakesalkku. Viime kesäkuun sidonnaisuusilmoituksen mukaan Harakan osakesalkun arvo oli noin 350 000 euroa ja rahastojen arvo noin 70 000 euroa.

Harakan yritysomistus on noin kolmannes Äänekosken paikallislehdestä.

Kansanedustajan yleisin kytkös yritysmaailmaan on luottamustehtävä valtionyrityksessä tai kunnan omistamassa yrityksessä.

Kansanedustajat istuvat esimerkiksi Yleisradion, Postin, VR:n tai Kemijoen hallintoneuvostoissa, tai Fortumissa ja Nesteessä, joissa hallintoneuvostot ovat eilistä päivää, kansanedustajille on räätälöity neuvottelukunta valtio-omistajan tiedontarpeisiin.

Kuntapolitiikan natsoilla kansanedustajille aukeaa paikkoja muun muassa paikallisten energiayhtiöiden ja liikelaitosten hallinnossa.

Suosittuja luottamuspaikkoja ovat myös paikallisten osuuskauppojen edustajistot, paikallisten osuuspankkien hallintoneuvostot sekä vasemmistopuolueen edustajille Tradekan luottamustehtävät.

Vahvin kytkös kansanedustajilla on omaan kotipaikkakuntaansa.

Kunnanvaltuustoissa istuu valtaosa kansanedustajista.

Viisi kansanedustajaa toimii kansanedustajan työn ohella kotikaupunkinsa kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Kaupunginhallituksen puheenjohtajuus on yleensä vähintään puolipäivätyö, isommassa kaupungissa liki kokopäivätyö.

Sari Multala toimii kansanedustajan työnsä ohessa Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Kansanedustajista kotikaupunkinsa ykkösvaikuttajia nyt ovat Vantaalla Sari Multala (kok), Vaasassa Kim Berg (sd), Joensuussa Seppo Eskelinen (sd), Kankaanpäässä Heidi Viljanen (sd) ja Jämsässä Piritta Rantanen (sd).

Poliitikkojen oma tausta on luonnollinen selittäjä sidonnaisuuksille. Maanviljelijät ja metsänomistajat ovat oman alansa järjestöissä, Rkp:n kansanedustajat ruotsinkielisissä järjestöissä, kulttuuri-ihmiset kulttuurialan järjestöissä.

Urheilu ei enää ole poliitikkojen patsastelupaikka. Yhdenkään lajiliiton puheenjohtajana ei ole poliitikkoa. Vain yksi kansanedustaja, Heikki Autto (kok) on edes seurajohtaja, Autto on Ounasvaaran hiihtoseuran puheenjohtaja.

Kansainvälisesti ehkä merkittävin luottamustehtävä on Sari Essayahilla, joka on Kansainvälisen olympiakomitean jäsen.

Urheilun luottamustehtävistä jykevin on kansanedustaja Sari Essayahilla (kd), joka on Kansainvälisen Olympiakomitean jäsen.

Osalla kansanedustajista ei ole ilmoitettuja sidonnaisuuksia lainkaan. Uusilla kansanedustajilla sidonnaisuuksia ei välttämättä ole kertynyt, ja perinteisesti sidonnaisuuksia on vähän vihreillä ja perussuomalaisilla.

Perussuomalaiset tulevat usein virallisen piirien ja establishmentin ulkopuolelta ja vihreillä on tunnetusti vähän yhteyksiä elinkeinoelämään ja ammattiyhdistysliikkeeseen.

Kokeneista kansanedustajista Anu Vehviläisellä (kesk), viime vaalikauden ministerillä, ei ole ilmoituksessaan yhtään sidonnaisuutta.

Sidonnaisuudet ovat katsantokannasta riippuen joko hyvä tai huono asia.

Ilman sidonnaisuuksia kansanedustaja lienee periaatteessa riippumaton, mutta ilman sidonnaisuuksia kansanedustajilla ei ole omakohtaista kokemusta hallinto- ja luottamustehtävistä.

IS poimi puolen tusinaa esimerkkiä keskivertoa isommasta sidonnaisuuspaletista.

Otsikoissa ollut Mika Niikko on valtuutettu Vantaalla, ja sitä kautta hän istuu myös Vantaan tilapalveluiden hallituksessa ja Uudenmaan maakuntaliitossa. Eduskunnasta puolueen mandaatilla Niikolle on irronnut paikat Veikkauksen hallintoneuvostossa ja Kelan valtuutettuna. Niikko on myös ollut osuuskauppavaaleissa ja istuu HOK-Elannon edustajistossa. Lisäksi hänellä on Eurosolid-yritys.

Kansanedustaja Joakim Strand (r) on tuntematon Helsingissä, mutta näkyvä hahmo Pohjanmaalla. Hän on Vaasan valtuuston puheenjohtaja, Pohjanmaan maakuntaliiton puheenjohtaja, Vaasan Sähkön hallituksen puheenjohtaja, istuu energiayhtiön hallituksessa sekä yli puolessa tusinassa muussa paikallisten ja suomenruotsalaisten instanssien hallinnoissa.

Vaasalainen Joakim Strand on keskeisissä luottamustehtävissä Pohjanmaalla ja suomenruotsalaisissa järjestöissä.

Mika Kari on maakuntahallituksen puheenjohtaja, ja maanpuolustusasioihin perehtyneenä hän istuu Patrian hallintoneuvostossa ja Maanpuolustussäätiössä.

Lahtelainen kansanedustaja Mika Kari (sd) puolestaan on Päijät-Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja ja hän johtaa puhetta myös paikallisen osuuspankin hallintoneuvostossa. Puolustusalaan perehtyneenä Kari on saanut hallintoneuvostopaikan puolustusvälineitä valmistavassa Patriassa ja hän toimii myös Maanpuolustuksen kannatussäätiössä. Eduskunnan demariryhmän puolesta hänelle on langennut paikka myös Ylen hallintoneuvostossa. Lisäksi Karilla on kolme muuta luottamustoimea.

Rovaniemeläinen kansanedustaja Markus Lohi (kesk) on iso tekijä keskustassa ja Lapissa. Lohi on kelpuutettu eduskunnan ehkä arvostetuimpaan luottamustoimeen, Suomen Pankin pankkivaltuutetuksi. Pankkivaltuutetut ovat myös Sitran hallintoneuvosto. Lohi on lisäksi Lapin maakuntaliiton puheenjohtaja, ja keskusta on jyvittänyt hänelle paikat Kemijoki-yhtiön hallintoneuvostossa, Keskustan lehtien hallituksen puheenjohtajana ja Kelan valtuutettuna.

Rovaniemeläinen Markus Lohi ei ole paikallispolitiikassa, mutta on Lapin maakuntaliiton puheenjohtaja, ja hän toimii myös muun muassa Suomen Pankin pankkivaltuutettuna, hallinnoi keskustan lehtiä ja istuu Kemijoki-yhtiön hallintoneuvostossa.

Kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas) taas on haalinut Helsingin kyläpolitiikan lisäksi tehtäviä, jotka muistuttavat häntä urheilu- ja kulttuuriministeriajaltaan. Arhinmäki on merkittävä urheiluvaikuttaja Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtajana, ja hallituspaikallaan Helsingin Olympiastadionia hallinnoivassa Stadion-säätiössä. Kulttuuripuolella Arhinmäki istuu Kansallisoopperan ja Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallinnoissa. Useiden vasemmistopoliitikkojen tapaan Arhinmäki on myös Tradekan edustajistossa. Eduskunnasta puolue on osoittanut hänelle paikan Fortumin neuvottelukunnassa.

Poliitikot eivät ole viime vuosina valtionyhtiöiden hallituksissa istuneet – viime vaalikauden Veikkausta lukuun ottamatta – ja suuret pörssiyhtiöt Neste ja Fortum ovat lopettaneet myös poliitikkojen hallintoneuvostot ja tilalla on 1-2 kertaa vuodessa kokoontuva neuvottelukunta.

Toinen vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho on ensikertalainen eduskunnassa, mutta Turussa hän on ehtinyt kerätä tukun näkyviä luottamuspaikkoja. Yrttiaho on Turun energiayhtiön ja liikenneyhtiön hallituksissa, ja istuu maakuntavaltuustossa. Yrttiaho on myös niin Tradekan kuin paikallisen osuuskaupan edustajistoissa, ja eduskunnasta puolue on antanut paikan Ylen hallintoneuvostossa.

Kansanedustajien luottamustehtävillä ei itseään elätä, ja varsinkin kaupunginhallituksissa korvaus voi olla pieni uhrattuun aikaan suhteutettuna.

Yhdestä luottamustehtävästä saa vuodessa korvausta parhaimmillaan uuden auton verran, joistakin keittiöremontin verran ja pienimilläänkin etelänmatkan muullekin kuin itselleen.

Osa kansanedustajista kertoo jokaisesta luottamustehtävästään erikseen saamansa korvauksen, osa ei kerro palkkiosta mitään.

Palkkioiden suuruusluokka selviää luottamuspalkkioidensa kertoneiden kansanedustajien sidonnaisuusilmoituksista.

Esimerkiksi kansaedustaja Ben Zyskowicz (kok) saa vuodessa HOK-Elannon hallintoneuvoston varapuheenjohtajana 32 760 euron korvauksen, kun rivijäsenen pitää tyytyä reiluun viiteen tonniin.

Lukkoliikkeiden, turvaurakoitsijoiden yhdistyksen puheenjohtaja Peter Östman (kd) saa vaivanpalkkaa 8 000 euroa vuodessa.

Kansanedustaja Peter Östman on Turvaurakoitsijoiden puheenjohtaja ja saa tehtävästään 8000 euron palkkion.

Samaa kokoluokkaa on esimerkiksi Suomen jääkiekkoilijoiden, Pelaajayhdistyksen, puheenjohtajana toimineen Sinuhe Wallinheimon (kok) korvaus, 9 600 euroa.

Erikoisin luottamustehtävä lienee kansanedustaja Juhana Vartiaisella (kok), joka on Ruotsin teollisuuden työmarkkinaosapuolten asiantuntijaraadin jäsen ja sai tästä 14 000 euron palkkion vuodessa.

Juhana Vartiainen on Ruotsin työmarkkinoiden käyttämän asiantuntijaraadin jäsen.

Ministerit joutuvat luopumaan liki kaikista sidonnaisuuksistaan, koska ministerit voivat olla päätöksenteossaan jäävejä.

Ministerien ainoa sidonnaisuus on yleensä valtuustopaikka. Ministereistä Jari Leppä (kesk) ja Thomas Blomqvist (r) jatkavat toki maanviljelystään, ja Leppä mökkivuokraustaan kotikulmillaan Pertunmaalla.