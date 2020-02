EK suomii perhevapaauudistusta siitä, ettei se paranna tasa-arvoa. SAK:n mielestä se tuo kaivattuja joustoja.

Perhevapaauudistuksen pohjaksi esitettävä malli ei lisää tasa-arvoa eikä paranna naisten työmarkkina-asemaa, EK kritisoi.

Hallitusohjelmassa tasa-arvo nimetään yhdeksi uudistuksen tavoitteista.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) esittelee keskiviikkona mallin kolmikantaisen työryhmän jatkovalmistelun pohjaksi.

Valmistelun pohjana käytetään 1+7+7-mallia. Se merkitsee, että molemmille vanhemmille tulisi oma seitsemän kuukauden kiintiönsä, josta voisi luovuttaa toiselle kolme kuukautta. Yksi kuukausi olisi eräänlainen raskausrahakausi sille, joka synnyttää.

Lisäksi perhevapaiden pitämiseen kaavaillaan joustoja niin, että vapaita voisi esimerkiksi pitää nykyistä useammissa jaksoissa.

Nykyisin isä voi käyttää hänelle kuuluvia vapaita, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Uudessa mallissa myös äidille annettaisiin tämä mahdollisuus.

Malli kelpaisi EK:lle, jos siitä poistettaisiin mahdollisuus siirtää omia kuukausia toiselle vanhemmalle. Siirtomahdollisuus johtaa siihen, että naiset kantavat jatkossakin pääosan hoitovastuusta, EK:n johtaja Ilkka Oksala uskoo.

Tällä hetkellä isät jättävät käyttämättä suuren osan heille mahdollisista vapaista.

Lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu, että kotihoidon tuki jää entiselleen, Oksala harmittelee. Lasta voi hoitaa kotona kotihoidon tuella, kunnes hän täyttää kolme vuotta.

Kolmen vuoden jaksoja käyttävät ennen kaikkea vaikeasti työllistyvät, eli maahanmuuttajat ja vähän koulutetut. Pitkän kotonaolon aikana työllistyminen vaikeutuu entisestään.

– Valmistelun lopputulos on kirjattu hallitusohjelmaan niin tarkasti, että kunnollinen kolmikantavalmistelu on täysin mahdotonta. Työryhmän liikkumatila on olematon, Oksala sanoo.

Hallitusohjelmassa todetaan myös, että isille kiintiöityjä ansiosidonnaisia vapaita pidennetään lyhentämättä äitien nykyisin käytettävissä olevaa osuutta. Lisäksi perhevapaiden tulee sisältää vapaasti valittava vanhempainvapaajakso. Molemmille vanhemmille maksetaan korotettua ansio-osaa nykyistä äitien osuutta vastaavasti.

– On erittäin hienoa, että tehdään perhevapaauudistus. Mutta on todella sääli, että hallitusohjelmassa mentiin kirjaamaan valmistelun lopputulos niin yksiselitteisesti ja yksityiskohtaisesti, että mahdollisuutta tehdä tasa-arvoa lisäävä ja naisten työmarkkina-asemaa parantava perhevapaauudistus ei käytännössä ole, Oksala sanoo.

Koska päivärahajaksojen kesto pitenee, malli tuottaa kustannuksia.

STT uutisoi viime viikolla, että 1+7+7-mallin myötä työllisyys heikkenisi noin 5 000:llä vuoteen 2030 mennessä. Uudistuksen hinnaksi tulisi STT:n mukaan yli sata miljoonaa euroa.

IS uutisoi lähes samansuuruisista arvioista joulukuun lopulla.

Todellisuudessa luvut ovat todennäköisesti hieman alhaisempia, sanoo johtaja Liisa Siika-aho sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Siika-ahon mukaan tarkkoja arvioita työllisyys- ja kustannusvaikutuksista ei vielä ole, kun iso joukko yksityiskohtia on vielä auki. Työllisyysvaikutukset riippuvat ennen kaikkea siitä, kuinka paljon isät alkavat vapaita pitää ja kuinka joustavasti työtä, päivärahaa ja kotihoidontukea pystyy vuorottelemaan.

– Työllisyysvaikutus on varmaan nollan ja 5 000:n haarukassa, ehkä enemmän puolivälissä kuin yläkantissa. Kustannukset ovat sadan miljoonan molemmin puolin, mieluummin alle kuin yli, Siika-aho arvioi.

EK on aiemmin ehdottanut 1+6+6-mallia, jossa omaa kiintiötä ei olisi mahdollista siirtää toiselle ja jossa samalla puolitettaisiin kotihoidon tuen pituus 1,5 vuoteen. EK:n laskelmien mukaan se lisäisi työllisyyttä noin 10 000:lla.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi MTV Uutisille viime viikolla, että mallissa on otettu huomioon tasa-arvo ja perheiden etu.

– Jos sen sitten halutaan nähdä olevan pois työllisyydestä, että isät viettävät enemmän aikaa pienten lastensa kanssa, se on sitten näin. Se on arvovalinta, Marin toteaa.

Siika-ahon mukaan lakia ei lähdetty uudistamaan ensisijaisesti kustannuksia ajatellen, vaan koska se oli vanhentunut ja kohteli erilaisiin perheisiin syntyneitä lapsia eri tavoin.

SAK:lle malli 1+7+7 sopii.

SAK:ssa toivotaan, että isät käyttäisivät kiintiöitään, mutta toisaalta ymmärretään perheiden erilaiset tilanteet ja toivotaan siksi joustoja, Sinikka Näätsaari sanoo.

Esimerkiksi toisen vanhemman yrittäjyys tai sairaus voi käytännössä estää oman kiintiön hyödyntämisen. Jollei siitä voi luovuttaa osaa toiselle vanhemmalle, lapsi menee varhaiskasvatukseen hyvin varhain.

– Ihanteellista varmasti olisi, että kaikilla lapsen saavilla ja heidän puolisoillaan olisi työpaikat joihin palata, ja että he pystyisivät käyttämän omia jaksojaan niin kuin lainsäädännössä on ajateltu. Mutta se ei ole oikein elävää elämää, Näätsaari sanoo.