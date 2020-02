Antti Rinne sai 31 protestiääntä varapuhemiesäänestyksessä – ”Tilanne on normalisoitunut”

Puhemies Vanhasen mukaan kansanedustajat antoivat puhemiesvaaleissa protestiääniä jopa Talvisodan aikana.

Kansanedustajien kiukku varapuhemies Antti Rinnettä (sd) kohtaan on tyyntymässä. Protestointi Rinnettä vastaan puolittui eduskunnassa parissa kuukaudessa.

Joulukuussa varapuhemiehen vaalissa Rinne sai vain 101 ääntä, peräti 59 kansanedustajaa äänesti tyhjää ja yksi ääni hylättiin.

Nyt tiistaina samassa vaalissa Rinne keräsi suljetussa lippuäänestyksessä 142 ääntä – tyhjän lapun jätti 20 kansanedustajaa ja protestiääniä jätettiin 11. Äänestyksestä oli pois 37 edustajaa.

Joulukuussa kokoomus teki ryhmäpäätöksen äänestää tyhjää varapuhemiesvaalissa, koska sen mielestä pääministerin paikalta eronnut Rinne oli menettänyt luottamuksensa ja Posti-sotku oli vielä selvittämättä.

Pääministeri Rinne jätti joulukuussa oman ja hallituksensa eropyynnön Posti-sotkun keskellä. Joulukuussa Rinne valittiin eduskunnan varapuhemieheksi, tuolloin 60 kansanedustajaa vastusti luottamuksensa menettäneen pääministerin kierrättämistä puhemiehistöön.

Kansanedustajat äänestivät tänään puhemiehestä sekä ensimmäisestä että toisesta varapuhemiehestä.

Nyt kokoomus päätti tukea Rinnettä, mutta siitä huolimatta Rinteelle annettiin 20 tyhjää ääntä.

– Sitten on ollut henkilöitä, jotka katsovat edelleen, että luottamuksensa menettäneen pääministerin siirtyminen varapuhemieheksi ei ole sopivaa, ja ovat äänestäneet tällä tavalla. Silloin joulukuussa katsoimme, että suoraan luottamuksensa menettänyt kierrätetään palkintopaikalle, se oli kohtuutonta ja emme halunneet sitä tukea, ryhmäjohtaja Kai Mykkänen (kok)sanoi.

Joulukuussa protestin aihe oli selvittämätön Posti-vyyhti. Joko Posti-sotku on selvitetty?

– Yksityiskohtia on tullut, vieläkin kysymysmerkkejä jää. Rinteen käsitys on toinen kuin meidän siitä, miten hän on puhunut eduskunnalle kussakin tilanteessa. Kun Sdp katsoo, että Rinne on heidän varapuhemiesehdokkaansa, emme halua vahvistaa sellaista kulttuuria, että kerta toisensa jälkeen täällä mielenosoitettaisiin, Mykkänen vastasi.

Rinne itse kuittasi tällä kertaa saamansa protestin lyhyesti.

– Tilanne on normalisoitunut.

Puhemiehenä jatkava Matti Vanhanen (kesk) sai puhemiesäänestyksessä 171 ääntä. Vain kuusi äänesti tyhjää ja Markus Mustajärvi (vas) sai yhden protestiäänen.

Kansalaiset ovat ihmetelleet sitä, miksi kansanedustajat suljetussa lippuäänestyksessä viitsivät protestoida.

– Se on ikiaikainen tapa. Olen valmistautumassa juhlatilaisuuteen, jossa muistellaan tapahtumia 80 vuotta sitten. Silloinkin keskellä Talvisotaa protestiääniä annettiin puhemiesvaaleissa. Se on osa tätä järjestelmää, Vanhanen kertoi.

– Itse tunnen suurta nöyryyttä, että minun kohdallani vain edustaja Mustajärvi sai yhden äänen. Koen sen erittäin suurena luottamuksen osoituksena, Vanhanen jatkoi.

Toinen varapuhemies Juho Eerola (ps) valittiin jatkokaudelle 150 äänellä. Tyhjiä lappuja oli kahdeksan ja muut kansanedustajat saivat kuusi ääntä.