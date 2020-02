Kansanedustajat palaavat joulutauolta töihin – tässä ovat politiikan 12 suurinta puheenaihetta

Eduskunta aloittaa tällä viikolla vaalikauden toiset valtiopäivät, hallituksella on oma savottansa liki täysin tekemättä.

Eduskunta ja hallitus järjestävät tänäkin vuonna kansalle seurattavaa ja keskusteltavaa.

Kesäkuussa aloittanut vihertävä punamultahallitus vaihtui joulukuussa pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitukseksi.

Kansanedustajat ovat olleet joulutauolla, eduskunta palaa tänään tiistaina töihinsä. Kansanedustajat valitsevat tänään puhemiehistön, keskiviikkona valtiopäivät virallisesti avataan ja torstaina eduskunta on taas arkirutiineissaan.

IS keräsi tulevien kuukausien oletettavasti suurimmat politiikan puheenaiheet.

Kansa odottaa konkreettisia tekoja työllisyyspolitiikassa.

1. Talous ja työllisyys

Hallituksen pitäisi vaalikauden aikana saada 60 000 uutta työpaikkaa, työllisyysasteeksi 75 prosenttia ja julkinen talous tasapainoon. Kansa odottaa tekoja, konkreettisia keinoja. Toistaiseksi mitään ei ole tehty, eikä tehdä huhtikuun kehysriihessäkään. Pääministeri Marin sanoi Pääministerin haastattelutunnilla, että vaikeasta työmarkkinatilanteesta johtuen hallitus tekee vaikeat päätökset kesän tienoilla. Realistinen paikka lienee elokuun budjettiriihi.

Sisäministeri Maria Ohisalo tervehti mielenosoittajia Vuosaaressa, jossa hallituspuolueet kokoontuivat yhteiseen ilmastokokoukseen.

2. Ilmastonmuutos

Hallitus on viettänyt omaa ilmastoriiheään Vuosaaressa. Hallituksella on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, mutta käytännön toteutus lienee vaatimattomampi. Hallituksessa tämä voi aiheuttaa ongelmia vihreille, jos omat toiveet ja realismi eivät kohtaa. Ilmastonmuutoksen torjunnasta ei haluta suurta lisälaskua kansalaisille ja teollisuudelle, vaan edetä pienin askelin.

Sotea ratkotaan taas.

3. Sote

Sotea ratkotaan nyt viime vaalikaudelta tutun maakuntamallin pohjalta. Maakuntia on nyt 17 ja Uusimaa jaetaan viiteen osaan. Uudenmaan erillisratkaisu on kyntämätön pelto, joka suurimmat päänvaivat nyt aiheuttaa. Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on luvannut, että sotelait ovat eduskunnassa tämän vuoden aikana.

4. Sotu-uudistus

Hallitus alkaa valmistella myös sosiaaliturvan uudistusta. Sotu-uudistuksessa ei hätiköidä, se tehdään parlamentaarisesti ja päätöksiä vaalikausien yli.

Veikkaus ja Posti nousivat viime vuoden suuriksi puheenaiheeksi.

5. Omistajaohjaus

Viime vuoden suuriksi puheenaiheeksi nousivat Posti ja Veikkaus. Hallitukselta tulee omistajaohjaukseen linjaus, ja eittämättä Posti ja Veikkaus tulevat saamaan suurimman julkisen huomion.

Vaalikauden suuria päätöksiä on oppivelvollisuuden nostaminen 18 vuoteen.

6. Oppivelvollisuus

Vaalikauden suuria päätöksiä on oppivelvollisuuden nostaminen 18 vuoteen. Miten kaikki nuoret saadaan istumaan koulussa täysi-ikäisyyteen asti, ja miten se on järkevä tehdä?

7. Perhevapaauudistus

Hallituksella on jo periaatteessa valmiina oma mallinsa siitä, miten se aikoo uudistaa perhevapaajärjestelmää. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) esittelee perhevapaamallinsa torstaina.

Hornetin seuraajaehdokkaita testataan parhaillaan ja hallitus tekee ensi vuonna hankintapäätöksen uusista hävittäjistä.

8. Uudet hävittäjät

Ilmavoimat testaa parhaillaan viittä uutta hävittäjää, joista on kaavailtu Hornetien korvaajia. Lopulliset tarjoukset jätetään loppukesällä ja alkusyksystä. Hallitus tekee hankintapäätöksen ensi vuonna, ja silloin selviää, mistä uudet koneet ostetaan, mihin hinta asettuu 7-10 miljardin hintahaarukassa ja millä keinolla budjetin ulkopuolinen ostos hoidetaan.

9. Avustajien määrä

Rinteen hallitus tuplasi avustajien määrän Sipilän hallitukseen verrattuna. Asiaa perusteltiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella, joka päättyi vuodenvaihteessa. Avustajakuntaa ei toistaiseksi ole vähennetty.

10. Maahanmuutto

Maahanmuutossa keskustelun kärkeen on nousemassa työperäinen maahanmuutto. Hallitus on itsekin suunnittelee työllisyystoimia pohtiessaan keinoja, miten se saisi nopeutettua EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden työlupaprosesseja.

Kolmekymppinen pääministeri ja viisi naista hallituspuolueiden keulakuvina on ollut uutinen ja kiinnostuksen aihe ympäri maailmaa.

11. Hallituskriisi

Hallituksen toimintakyky heikkenee sitä mukaa kuin vaalikausi etenee. Nyt alkutaipaleelle osui pääministerin vaihto, kun keskusta menetti luottamuksensa Antti Rinteeseen (sd) pääministerinä. Hallituksessa on ollut ristivetoa myös keskustan ja vihreiden välillä. Marinin halllitus on saanut paistatella jopa kansainvälisessä julkisuudessa, kun kaikkien viiden hallituspuolueen vetäjät ovat naisia ja pääministerinä on nuori nainen. Riittääkö uusi alku korjaamaan alkutaipaleen aiheuttamat kuopat ja kolhut? Hallitukset ovat tavanneet istua koko vaalikauden, vain pääministeriä on vaihdettu.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo taputettiin jatkokaudelle puheenjohtajaksi ilman vastaehdokasta kaksi vuotta sitten Turussa. Orpo itse oli toinen haastaja, kun kokoomuksen puoluekokous vaihtoi kesällä 2016 puheenjohtajan Alexander Stubbista Orpoon.

12. Puheenjohtajien vaihtoviikot

Kesäkuussa puoluekokouksiaan pitävät niin Sdp, keskusta kuin kokoomus. Sdp:ssä puheenjohtaja vaihtuu Rinteestä Mariniin.

Kuntavaalit on tulossa runsaan vuoden päästä huhtikuussa, ja kesällä valittavat puheenjohtajat johdattavat puolueensa vaalikentille.

Puoluegallupeja seurataan nyt erityisen tarkasti. Seuraavat kannatuskyselyt näyttävät, tuleeko Katri Kulmunille (kesk) ja Petteri Orpolle (kok) haastajia kesän puoluekokouksiin.