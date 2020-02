Katri Kulmuni kommentoi viileästi Paavo Väyrysen paluuta: ”Keskustalla lähes satatuhatta jäsentä – hän on niistä yksi”

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni teki selväksi, että Paavo Väyrynen on jatkossa keskustan rivijäsen.

Keskustan puheenjohtaja totesi, että paikallisyhdistykset päättävät jäsenistään.

Suomen politiikan ikihonka Paavo Väyrynen ilmoitti maanantaina liittyneensä jälleen keskustan jäseneksi.

– Katastrofaalisen tappion jälkeen puolueessa on pakko suorastaan rohkaista avointa aatteellista ja poliittista keskustelua. Yksinvaltaista johtamistapaa ei enää siedetä, Väyrynen kirjoitti blogissaan.

Väyrynen aikoo ryhtyä käyttämään kaikkia puolueen jäsenille sääntöjen mukaan tarjolla olevia mahdollisuuksia ja pyrkii rakentamaan parempaa tulevaisuutta Suomelle, Euroopalle ja koko ihmiskunnalle.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni kommentoi maanantaina hallituksen ilmastokokouksessa Väyrysen paluuta viileästi.

– Keskustan nettisivujen kautta voi klikkailla itsensä keskustan jäseneksi, ja sen Paavo on nyt tehnyt. Paikallisyhdistykset päättävät jäsenistään, Kulmuni totesi.

– Keskustalla on lähes satatuhatta jäsentä, ja hän on sitten yksi niistä jäsenistä, Kulmuni lisäsi.

Kulmuni on toiminut Väyrysen lehdistöavustajana. Kulmuni on kertonut luulleensa pienenä koululaisena, että Väyrynen on Suomen kuningas, kun presidentinvaalikampanjaa käyneen Väyrysen julisteita oli kaikkialla.