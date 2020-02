Hallitus ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmä kokoontuivat Vuosaareen Itä-Helsinkiin ruotimaan ilmastotoimien tilaa.

Hallitus kertoo noin kello 17 alkavassa tiedotustilaisuudessa ilmastokokouksensa annista hotelli Rantapuistossa. Kokoukseen osallistuivat kaikkien hallituspuolueiden eduskuntaryhmät. Kokouksen asialistalla ovat ilmastopolitiikan toimenpiteet, niiden aikataulutus ja oikeudenmukainen siirtymä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Katso suoraa lähetystä yllä olevalta videolta noin kello 17.

Hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Ilmastoalan asiantuntijat ovat peränneet hallitukselta konkreettisia ilmastotoimia, mutta niistä on kuultu toistaiseksi vähän. Ilmastokokouksen järjestämisestä kerrottiin jo syksyllä, kun kritiikkiä ilmastotoimien puutteesta alkoi kuulua.

Erityisesti vihreiden eduskuntaryhmässä paineet ilmastotoimien edistämiselle ovat kasvaneet. Keskustan kansanedustajat ovat toistuvasti nokitelleet vihreiden kanssa ilmastopolitiikasta. Puolueiden suksien voi odottaa menevän kokouksessa ainakin osittain ristiin.

Vihreille tärkeää olisi saada kokouksesta ulos uskottavat askelmerkit polulle, joka vie Suomea kohti hiilineutraalisuustavoitetta. Keskustasta on kuulunut ääniä siitä, että kokouksessa ei päätetä mitään kehys- tai budjettiriiheen liittyvää uutta. Kokousta on keskustasta kuvattu IS:lle eräänlaiseksi päivitykseksi siitä, mitä on teossa ja suunnitteilla.

Kokoukseen osallistuu tukku ulkopuolisia ilmastoalan asiantuntijoita muiden muassa Suomen ilmastopaneelin johtaja Markku Ollikainen. Kokous jatkuu tiistaina, jolloin hallitus esittelee hallituspuolueiden kansanedustajille työllisyystoimien edistämistä.