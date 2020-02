Kommentti: Pelastavatko kepun ”hylkiöt” Katri Kulmunin puolueen?

Voisiko kepun kannatus kääntyä nousuun Paavo Väyrysen ja Jarmo Korhosen rehabilitoinnilla? Tuskinpa vain, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Ympäri mennään ja yhteen tullaan.

Paavo Väyrynen, 73, Keminmaan lahja Suomen politiikalle ilman palautusoikeutta, palaa poliittiselta kiertolaismatkaltaan takaisin äiti-keskustan helmoihin.

Taakse jäänyttä on kansalaispuolue ja seitsemän tähden liike ynnä muut seikkailut, joita ei pysty tähän tiivistämään: edes internetin laajat mahdollisuudet eivät tarjoa riittävää tilaa Väyrysen edesottamusten läpikäyntiin.

Tärkeintä on, että poika on taas kotona.

Nyt Väyrynen etsii paikallisyhdistystä mihin liittyä. Kenelle kunnia lankeaa?

Siitä ei ole tosin mitään varmuutta, miten innokkaasti puheenjohtaja Katri Kulmuni (kesk) paluumuuttajan ottaa vastaan.

Politiikan taiteilija Väyrynen on tosin jo rakentanut asiasta oman näyttämönsä. Väyrysen mukaan Kulmuni pyysi häntä 30. lokakuuta palaamaan puolueen jäseneksi, ja nyt Paavo on siis Kulmunin toivetta täyttämässä.

Puoluetoimiston käsitys seremoniasta on hiukan toinen, eli Paavo Väyrysen muotokuvaa tuskin ollaan palauttamassa Apollonkadun puoluetoimiston paraatiseinälle. Erityisasemaa ei ole, linjaa puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen (kesk).

Miten käynee Väyrysen kepun kunniapuheenjohtajuudelle, josta hän luopui 2018? Hakeeko Väyrynen rehabilitointia?

Joka tapauksessa Väyrysen entinen avustaja Kulmuni saattaa äkkiä huomata, että hän on Väyrysen juoksutettavana, eikä toisin päin.

Paavo Väyrynen julkisti maanantaina uuden kirjansa ja kertoi palaavansa takaisin keskustan jäseneksi.

Väyrysen jälkeisistä puheenjohtajista Väyryselle on uskaltanut näyttää kaapin paikan vain kaksi hänen seuraajansa: Esko Aho ja Juha Sipilä. Aho teki 90-luvulla Väyrysen suhteen poliittisen isänmurhan, ja Sipilä sai Väyrysen tempauksista nopeasti tarpeekseen ja jätti hänet omaan arvoonsa.

Siitähän Väyrynen lopulta kimpaantuikin.

Siitä, että häntä enää otettu edes huomioon.

Sen jälkeen 2016 Paavo lähti poliittiselle kiertoradalle, jolla hän törmäsi muihin politiikan irtokulkijoihin. Sellaisia hahmoja löytyy esimerkiksi torien laidoilta paasaamasta milloin mistäkin epäkohdasta milloin minkäkin puolueen tai kansanliikkeen edustajana.

Uskottavuus ei ole näiden kiertolaisten suurin meriitti.

Väyrynenkin päätyi politiikan komediapuolelle, josta on vaikea nousta uudelleen vakavasti otettavien poliitikkojen kastiin.

Oikeusjuttuja Väyryselle ei entisiin kumppaneihin sentään enää kuulemma ole, vaikka puhevälit ovatkin poikki.

Mutta nyt tuntuu keskustassa tilanne olevan taas toinen. Tilaa Väyryselle on. Näin Väyrynen perusteli paluutaan tiedotustilaisuudessa:

– Katastrofaalisen tappion jälkeen puolueessa on pakko suorastaan rohkaista avointa aatteellista ja poliittista keskustelua. Yksinvaltaista johtamistapaa ei enää siedetä.

– Tällä perusteella olen päättänyt vastata esitettyihin toivomuksiin myönteisesti ja liittyä jälleen Keskustan jäseneksi. Aion ryhtyä käyttämään kaikkia puolueen jäsenille sääntöjen mukaan tarjolla olevia mahdollisuuksia vaikuttaa sen aatteelliseen ja poliittiseen linjaan.

Tuoreessa kirjassaan Yhteinen vuosisatamme Väyrynen listaa tuttuun tapaansa kaikki kepun virheet ja muistuttaa olleensa oikeassa kuta kuinkin joka asiassa.

Eli ei uutta.

Väyrynen on sitä mieltä, että nykyinen hallitus on kepulle pahinta mahdollista myrkkyä, jopa ”kohtalokas”, kuten hän kirjoittaa. Hallituksen jatkoon tai kepun asemaan Väyrynen ei tiedotustilaisuudessa ottanut kantaan suuntaa tai toiseen.

Sattumalta tai ei samaan teemaan puuttui viikonloppuna myös keskustan ex-puoluesihteeri Jarmo Korhonen, joka potkittiin pois puoluesihteeri paikalta Lahden puoluekokouksessa 2010. Verkkouutisten haastattelussa hänkin suomii kepun nykypolitiikkaa, varsinkin hallitukseen lähtöä ja puolueen asemaa nykyisessä hallituksessa.

– Tapaan paljon yrittäjiä, joiden luottamus tällaiseen punavihreään hallitukseen on nolla, Korhonen sanoo.

Sekä Väyrynen että Korhonen ovat päätyneet viime vuosina kepussa ”hylkiöiden” asemaan, joihin on haluttu pitää pitkää etäisyyttä. Väyrynen on suututtanut kepun päättäjiä linjauksillaan, Korhonen on herättänyt pahaa verta muun muassa kirjoillaan.

Korhonen ei kuitenkaan ole Väyrysen tavoin kurkotellut muihin poliittisiin liikkeisiin.

Keskustan ex-puoluesihteeri Jarmo Korhonen julkaisi 2014 kirjan Väyrysen valtakunta. Nyt hän ihmettelee keskustan asemaa hallituksessa – kuten Paavo Väyrynenkin.

Mutta eivät Väyrynen ja Korhonen nyt aivan väärässä ole.

Keskustan kenttä katsoo kalpeana, miten puoluetta viedään heidän silmissään hallituksessa kuin litran mittaa. Kepun talous- ja työllisyyspolitiikan tavoitteiden toteutumisesta ei ole mitään varmuutta sen paremmin kuin maakuntahallinnostakaan, vaikka keskusta leuhki saaneensa kaikki vaatimuksensa hallitusohjelmassa läpi.

Sen sijaan kepulaiset saavat lehdistä lukea, miten esimerkiksi poliisiministeriötä miehitetään vihreillä virkanimityksillä uuteen muottiin. Kentällä ihmetellään, että kepusta on on tullut vihervasemmistolaisen hallituksen ja sen politiikan takuupuolue.

Kauhukuvia riittää. Moni pelkää, että esimerkiksi nykyhallituksen ilmasto- ja liikennepolitiikka tekee henkilöauton käytöstä maakunnissa kaviaarin käyttöön verrattavan kalliin harrastuksen ja metsien hakkaaminen kielletään.

Jne.

Kannatus on tippunut, ja yhä pelätään valuuko se kymmenen prosentin haamurajan alle.

Väyrynen sanoi tiedotustilaisuudessa, ettei hän ole ollut yhteydessä Korhoseen.

Voi olla.

Mutta kepun ahdinko tarjoaisi mahdollisuuden kummallekin tehdä uutta nousua. Osa keskustan kentästä uskoo, että vanhoilla eväillä ja repunkantajilla puolue voisi palata entiseen mahtiasemaansa.

Sekä Väyryselle että Korhoselle löytyy myös tukijoita. Väyrynen vetoaa myös parin vuoden takaisiin presidentinvaaleihin, jossa hän hakkasi keskustan ehdokkaan Matti Vanhasen.

Paavo Väyrynen tulkitsee puheenjohtaja Katri Kulmunin pyytäneen häntä takaisin keskustan jäseneksi. Nyt Väyrynen vastaa Kulmunin pyyntöön.

Keskustan suuruus on jatkossa kiinni siitä, pärjääkö puolue esimerkiksi Uudellamaalla, siellä missä äänestäjät ovat. Nyt keskustalla on Uudeltamaalta kaksi edustajaa, Helsingistä nolla.

Väyrynen uskoo, että hänen linjallaan keskusta voisi lisätä kannatusta pääkaupunkiseudulla.

Mutta tuskinpa vain.

Sisäisesti sekä Väyrynen että Korhonen luovat epäsopua, ulkoisesti poliittista uskottavuutta ei ole.

Kokenut keskustan edustaja tiivistää Väyrysen ja Korhosen puheet:

– Näitä profeettoja ei kannata uskoa. Molemmilla on ketunhäntä kainalossa.

Lisäksi moni keskustassa on jo kuuden vuosikymmenen aikana oppinut yhden asian: luonteelleen Paavo Väyrynen ei voi mitään.

Keskustapolitiikkojen uskottavuuden kannalta kannattaa loppuun mainita myös lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk), joka uhosi viime viikolla twitterissä ja tiedotteessaan harkitsevansa eroa puolueen jäsenyydestä, jos Väyrynen palaa kepun jäseneksi.

– Väyrynen edustaa mennyttä maailmaa sekä ja vain ainoastaan omaa itseään. Meillä ei ole mitään tarvetta tällaiselle pelurille, joka on tehnyt meille vain haittaa. Puolueen on voitava valita jäsenensä.

Sanomattakin selvää, että Kärnä jatkaa keskustassa, samassa puolueessa toisen lappilaisen eli Väyrysen kanssa.

Uskottavuus on sana, voisi kolmas lappilainen, edesmennyt kirjailija Erno Paasilinna tiivistää.