Perussuomalaiset tarvitsee kokoomusta enemmän kuin kokoomus perussuomalaisia, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Petteri vierastaa Jussia. Jussi inhoaa Petteriä. Willen mielestä Jussi ja Petteri tai ainakin Petterin puolue sopisivat pussauskoppiin. Janin mielestä Wille puhuu ihan höpöjä.

Näin voi tiivistää keskustelun, joka alkoi kun kansanedustaja Wille Rydman arvosteli Helsingin Sanomissa kokoomuksen vuoden 2017 päätöstä torjua hallitusyhteistyö Jussi Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kanssa. Rydman uskoo, että jos perussuomalaiset olisivat jatkaneet hallituksessa kokoomus saattaisi nyt olla pääministeripuolue. Hän haluaisi nytkin yhteistyötä. Rydmanin ajatukset tyrmäsi jykevimmin Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, jonka mukaan kokoomuksen on tehtävä ”selvä ja täysin yksiselitteinen pesäero” perussuomalaisiin.

Rydman avasi kokoomuksessa matopurkin kannen, jota ei heti saa kiinni. Kokoomuksen jäsenistössä ja kansanedustajissakin on kasvava suuntaus, joka haluaisi hallitusvaltaan perussuomalaisten kanssa. Tämä voisi toteutua ilman vaalejakin, jos keskusta saataisiin houkuteltua pois punavihreästä hallitusyhteistyöstä. Tai sitten hajotusvaalien jälkeen tai sitten kun eduskuntavaalit tulevat ajallaan vuonna 2023.

Monet kokoomuslaiset uskovat Sanna Marinin hallituksen olevan kaatumisen partaalla, vaikka voivat toki nuolaista ennen kuin tipahtaa. Vaalittoman vaihtoehdon ongelma on, että perussuomalaisilla on yksi kansanedustaja enemmän kuin kokoomuksella, joten periaatteessa puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho voisi vaatia pääministerin paikkaa. Kummankin vaalillisten vaihtoehtojen ongelma on, että perussuomalaisten kaula kokoomukseen voi kasvaa.

Välttyäkseen kakkospuolueeksi joutumisen kokoomuksen pitäisi kasvaa perussuomalaisten ohi kannatuksessa, ja se voi vaatia aikaa. Voisi kuvitella puheenjohtaja Petteri Orpon ottavan tämän laskelmissaan huomioon. Nyt hän ei periaatteessa tyrmää yhteistyötä perussuomalaisten kanssa, mutta haluaa näiltä ”kompromisseja” ja halua muuttua. Sitä ei taida olla.

Vuoden 2017 kauna

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan hänen puolueessaan on ”erittäin vähäinen luotto kokoomuksen johtoon”.

Se voi olla erityisen vähäinen Halla-aholla, jonka tunteisiin kesän 2017 tapahtumat taisivat mennä. Tuolloinhan Petteri Orpo oli keskustan Juha Sipilän kanssa heittämässä Halla-ahon perussuomalaisia ulos hallituksesta. Tämä johti perussuomalaisten hajoamiseen ja noin vuoden kestäneeseen heikkouden aikaan.

Halla-aho oli aiemmin spekuloinut, että perussuomalaiset voisivat suoraan tukea kokoomustaustaisen Sauli Niinistön uudelleenvalintaa. Halla-aho kertoi Talouselämälle, että koko puoluekentällä tuntuu olevan tyytyväisyyttä Niinistön ”tapaan hoitaa virkaansa”. Niinistö kuitenkin totesi pian, että puolueen johdossa on henkilöitä jotka tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hän tarkoitti Halla-ahoa ja varapuheenjohtajaksi tuolloin valittua Teuvo Hakkaraista.

– Kyllä heillä on aika tehtävä edessään, jos he haluavat meidät vakuuttaneen siitä, että tuomioon johtaneet elementit ovat poissa, Niinistö sanoi kesäkuussa 2017.

Se oli siinä. Perussuomalaisten ehdokas vuoden 2019 presidentinvaalissa oli Laura Huhtasaari ja perussuomalaiset kipuilee yhä kiihottamiskysymysten kanssa.

Varman voittajan Niinistön tukeminen olisi voinut olla perussuomalaisilta hyvä liike osoittaa puolueen rauhoittumista ja hakea maltillisten äänestäjien suosiota. Halla-aho valitsi suutuspäissään toisen tien, joka toki on toistaiseksi toiminut. Varsinaiseen valtaan nousua se vaikeuttaa.

Halla-ahon ongelma on se, että perussuomalaisten hetki on nyt, eikä joskus tulevaisuudessa. Jos hallitus istuu, ja vaalit tulevat ajallaan moni juuri perussuomalaisista innostunut voi olla jo vaihtanut kanavaa.

Kokoomuksen valtapeli

Toki kokoomuksen sisällä on monia, jotka ovat Halla-ahon kanssa samaa mieltä, että puoluejohtoa voisi vaihtaa. Esillä ovat olleet Antti Häkkänen ja Elina Lepomäki, joilla kummallakin voisi olla halua viedä kokoomusta oikealla ja laskea yhteistyön kynnystä perussuomalaisten kanssa.

Kokoomuksen puoluekokous on kesäkuussa Porissa. Orpon asemaa helpottaa se, mitä ylempänä kokoomus tuolloin on mielipidemittauksissa. Viime aikoina on näkynyt pientä piristystä, mikä voi riittää pelastamaan hänet.

Kokoomuksella on joka tapauksessa perussuomalaisia paremmat kortit siinä, että päästäkseen hallitukseen perussuomalaiset tarvitsevat juuri kokoomusta. Keskusta on liian heikko ja aatteellinen kuilu demareihin kasvanut ylittämättömäksi toisin kuin vielä Timo Soinin aikoina.

Kokoomus on pitkän historiansa aikana tehnyt yhteistyötä jokaisen nykyisen eduskuntapuolueen kanssa hallituksessa ja voi tehdä niin tulevaisuudessakin. Siksi sen peliasetelma on parempi kuin perussuomalaisilla.

Halla-ahon mukaan puolueelle ei riitä, että kokoomus tarjoaa sille jotain ”pilipaliministerin salkkua”. Voi olla, että hän luettelee ehtoja liian aikaisin. Politiikka tehdään järjellä eikä loukatuilla tunteilla.