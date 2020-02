Paavo Väyrynen ja ex-puoluesihteeri Jarmo Korhonen ihmettelevät, miksi keskusta istuu punavihreiden hallituksessa: ”Puolueelle kohtalokasta”

Keskustan ex-puheenjohtaja Paavo Väyrynen ja entinen puoluesihteeri Jarmo Korhonen ihmettelevät, miksi kepu lähti nykyiseen punavihreään hallitukseen. Tuoreessa kirjassaan Paavo Väyrynen arvelee päätöstä keskustan kannalta jopa ”kohtalokkaaksi”.

Keskustan kentällä on käyty kiivasta keskustelua, miksi puolue lähti mukaan nykyiseen punavihreään hallituspohjaan ja jatkaa istumistaan Sanna Marinin (sd) hallituksessa, vaikka puolueen kannatus laskee.

Puolueessa kiistelty hahmo, ex-puheenjohtaja Paavo Väyrynen ihmettelee samaa tänään julkaistavassa tuoreessa kirjassaan Yhteinen vuosisatamme.

Myös keskustan entinen puoluesihteeri Jarmo Korhonen pitää keskustan osallistumista hallitukseen virheenä suuren vaalitappion jälkeen. Korhonen kertoi kantansa Nykypäivän Verkkouutisten haastattelussa viikonloppuna.

Väyrysen mukaan kyseessä oli yksi virhe pitkässä ex-puheenjohtaja Juha Sipilän (kesk) tekemien virheiden sarjassa. Nykyinen hallituspaikka on virheistä vakavin, jopa kohtalokas:

– Ensimmäinen ratkaiseva virhe oli kesän 2015 hallitusratkaisu ja väärän joukkueen valinta.

– Toinen virhe oli oman hallituksen hajottaminen juuri vuoden 2019 eduskuntavaalien edellä. Se ei tuonut puolueelle kannatusta, vaan päinvastoin sinetöi pahan tappion.

– Kolmas vakava virhe oli osallistuminen heikentynein voimin punavihreään hallitukseen. Tämä ratkaisu saattaa pahimmillaan olla puolueelle suorastaan kohtalokas. Keskustan johdossa ihastellaan sitä, että puolue vaalitappiostaan huolimatta pääsi hallitukseen, kun enemmistöhallitusta ei ilman sitä olisi saatu aikaan, Väyrynen kirjoittaa.

Väyrysen mukaan Antti Rinne (sd) sai ”höynäytetyksi” Sipilän hallitusratkaisun taakse. Päätöstä edesauttoivat hallituspaikkaa havitelleet kansanedustajat. Suuri apu oli Väyrysen mukaan myös edellisen hallituksen ministereiden avustajista, jotka havittelivat samoja tehtäviä uudessa hallituksessa.

Kun Rinne vaihtui Mariniin, Väyrysen mukaan jouduttiin ”ojasta allikkoon”, koska Marin on Rinnettä vasemmistolaisempi.

– Katri Kulmuni kuulemma vastusti hallitukseen menoa, mutta taipui.

Väyrynen varoittaa entistä puoluettaan, mitä voi olla edessä kuntavaaleissa reilun vuoden kuluttua.

– Keskustan kannatus valtiollisissa vaaleissa perustuu ratkaisevalla tavalla puolueen vahvaan asemaan kuntapolitiikassa. Nykyisillä kannatusluvuilla tämä perustus uhkaa vuoden kuluttua pidettävissä kuntavaaleissa pahan kerran murentua. Jos niin pääsee tapahtumaan, nousu on entistä vaikeampaa tai ehkä jopa mahdotonta.

– Aikaa ei ole hukattavaksi, Väyrynen lisää.

Keskustan ex-puoluesihteerin Jarmo Korhosen mukaan keskusta sai tavoitteitaan hallitusohjelmaan, muttei keinoja niiden toteuttamiseksi

Mielenkiintoista, että myös ex-puoluesihteeri Korhonen tuli julkisuuteen Verkkouutisissa vain pari päivää ennen Väyrysen kirjan julkistamista.

Sekä Väyrynen että Korhonen ovat olleet viime vuodet keskustassa yhden sortin epähenkilöitä. Puheenjohtaja Kulmuni, joka on aikaisemmin myös toiminut Väyrysen avustajana, on tosin sanonut, että Väyrynen on tervetullut palaamaan keskustaan. Kulmuni ei kuitenkaan ole luvannut Väyryselle mitään erityiskohtelua.

Korhonen puistelee päätään Verkkouutisten haastattelussa monien keskustalaisten hehkutukselle siitä, miten hallitusohjelmaan saatiin vahvasti mukaan keskustan tavoitteet ja linjaukset.

– Keskusta sai kyllä tavoitteitaan hallitusohjelmaan, muttei välttämättä keinoja, joilla ne tulevat toteutumaan.

Korhosen mukaan ”kytkintä nostavat” nyt ne keskustalaiset, jotka kannattivat edellisen hallituksen oikeistolaisempaa politiikkaa.

– Tapaan paljon yrittäjiä, joiden luottamus tällaiseen punavihreään hallitukseen on nolla.

– Sen (keskustan) pitäisi ottaa oma tahtopolitiikka, Korhonen vastaa kysymykseen, tuleeko keskustan lähteä hallituksesta.