Sinisistä eronnut Simon Elo siirtyy kokoomukseen ja lähtee ehdolle kuntavaaleihin

”Uskon ja toivon kokoomuksen kannattajien ajattelevan, että olen tosipaikassa todistanut, että toimin omien arvojeni puolesta myös vaikeassa tilanteessa ja silloin, kun se ei ole omien etujeni mukaista”, Simon Elo sanoo.

Eduskunnasta tippunut Simon Elo on löytänyt uuden poliittisen kodin kokoomuksesta. Ex-kansanedustaja ja ryhmäjohtaja erosi elokuussa sinisestä puolueesta, jota oli itse perustamassa. Sen jälkeen hän on jatkanut Espoon kaupunginvaltuustossa sitoutumattomana jäsenenä sinisten valtuustoryhmässä.

Nyt Elo aikoo hakea kokoomuksen jäsenyyttä ja istua kokoomuksen valtuustoryhmässä. Ensi vuonna hän haluaa kokoomuksen ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin. Elon mukaan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo otti yhteyttä jo puolisen vuotta sitten. Muiltakin suunnilta on kyselty, mutta vain kokoomuksen kanssa keskusteltiin vakavasti.

Perussuomalaisista erkaanutuneet siniset ei saanut eduskuntavaaleissa yhtään edustajaa läpi. Elo nousi perussuomalaisten riveistä eduskuntaan 2015. Ennen perussuomalaisiin liittymistä hän ehti osallistua vajaan vuoden ajan rivijäsenenä kristillisten toimintaan. Hän kertoo menneensä mukaan puolueeseen äitinsä esimerkin perässä mutta huomanneensa pian, etteivät puolueen arvot ja toimintatavat vastanneet hänen käsityksiään.

Nyt hän on siis siirtymässä perussuomalaisten ja sinisten kautta kokoomukseen.

Mikä on äänestäjän kuluttajansuoja, jos vaihdat puoluetta kuin paitaa?

– Näinhän joku saattaa tietysti ajatella. Itse koen, että tällaisessa kysymyksessä kritiikki tulee lähinnä siltä yhdeltä ilmansuunnalta. Ihmiset ovat armollisempia ja ymmärtäväisempiä kuin mediassa usein esitetään, Elo sanoo.

Elo luottaa siihen, että hänen toimintansa politiikassa vakuuttaa ihmiset riippumatta siitä, missä puolueessa hän on toiminut.

– Minulla on ollut koko ajan tietty punainen lanka, jolla olen toiminut. Se on tämä tolkun konservatiivisuus.

Elon mukaan perussuomalaisiin jääminen ei ollut hänen arvomaailmallaan mahdollista, kun puolueen johto vaihtui kesällä 2017. Sinisille taas kävi vaaleissa niin kuin kävi.

– Se tie nähdäkseni kuljettiin siinä loppuun. Vaihtoehto oli lähteä politiikasta kokonaan tai katsoa, olisiko vielä tietä, jolla pystyisi vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.

Sinisten kantava ajatus jäi monelle vieraaksi, ja sinisten tulkittiin vain tarrautuneen ministerinpaikkoihin. Elo ei tunnu pelkäävän, että joutuisi kantamaan tätä painolastia.

– Uskon ja toivon kokoomuksen kannattajien ajattelevan, että olen tosipaikassa todistanut, että toimin omien arvojeni puolesta myös vaikeassa tilanteessa ja silloin, kun se ei ole omien etujeni mukaista. Perussuomalaisista lähteminen ei sitä ollut.

Vieraslaji-puheet ja muut perussuomalaisista viime aikoina kuullut lausunnot ovat Elosta juuri niitä, jotka antoivat moraalista sysäystä sinisten synnylle.

– Kun lähdimme perussuomalaisista, sanoimme, että nähdäksemme puolue on menossa radikaalimpaan suuntaan, jossa emme halua olla mukana.

Elo kysyy nyt, kuinka pitkälle möläytyksissä ja äärioikeistoa kohti lipumisessa voidaan mennä, ennen kuin puolueessa todetaan,että raja on tullut vastaan.

– Ainakaan vielä en ole huomannut, että sille kehitykselle olisi tullut päätepistettä.

Perussuomalaiset haluaa muuttaa rikoslain pykälää kiihottamisesta kansanryhmää vastaan niin, että rangaistavaa olisi vain rikoksella uhkaaminen ja rikokseen yllyttäminen. Puolueen mielestä vihapuhekortilla kielletään monipuolinen kansalaiskeskustelu. Elo katsoo, ettei sananvapaus ole Suomessa niin heikko, etteikö asioista pystyisi puhumaan. Jotkut poliitikot vain käyttävät tietoisesti hyväkseen sitä, että joidenkin äänestäjien silmissä tuomio vihapuheesta on sulka hattuun.

Iso joukko ihmisiä näkee silti uhkakuvia, eikä heitä voi sivuuttaa. Ei myöskään saa syntyä vaikutelmaa,että jostakin asiasta on vain yksi sallittu mielipide.

– Se osaltaan rapauttaa ihmisten luottamusta demokraattiseen järjestelmään, jos tulee tunne, että oma näkemys on sellainen ettei sitä saa tuoda esiin.

On kuitenkin erotettava toisistaan oikeutettu huoli ja vihanlietsonta, Elo painottaa. On eri asia kysyä, miten turvapaikanhakijat vaikuttavat Suomen talouteen kuin leimata koko ihmisryhmä.

Simon Elo kertoo olevansa hyvissä väleissä vanhojen sinisten kanssa.

Elo on huolestunut siitä, kuinka Suomessakin kyseenalaistetaan entistä enemmän instituutioiden arvovaltaa ja uskottavuutta, ja jopa yksittäisten instituutioita edustavien virkamiesten asemaa.

Esimerkiksi hän nostaa perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon, joka kehotti julkisuudessa ylikomisario Jari Taposta vetämään pois kansanedustaja Ano Turtiaisesta (ps) tekemänsä rikosilmoituksen.

– Siinä on kaikuja sellaisista maista, joista minä en haluaisi Suomeen mallia ottaa. Että poliitikko julkisesti kehottaa viranomaista toimimaan sillä tavalla kuin itse haluaa. Se ei kuulu länsimaiseen demokratiaan sellaisena, kuin sen itse ajattelen.

– Demokratia ei välttämättä kaadu vallankumouksella eivätkä totalitaristit nouse valtaan yhtäkkiä, vaan instituutioiden uskottavuus ja toimintakyky murenevat vähitellen.

Elon mielestä Sdp ja Antti Rinne tekivät virheen, kun pian vaalien jälkeen sulkivat perussuomalaisilta oven hallitukseen, vaikka puolue sai toiseksi suurimman äänisaaliin vaaleissa.

– Se antoi perussuomalaisille aseet sanoa, että ”Katsokaa nyt, vaikka kansa äänesti meitä niin silti meiltä suljettiin hallitustie”.

Jos perussuomalaiset saa seuraavissa eduskuntavaaleissa tämänhetkisten gallupien mukaisen tuloksen, Elosta hallitukseen menon pitäisi olla lähtökohta. Muutoin äänestäjä voisi ihmetellä, miksi äänestäisi puoluetta, joka ei ota valtaa, kun sitä tarjotaan.

Nykyhallituksen koetinkivi on syksyn budjettiriihi, Elo näkee. Jos budjettiriihessä saadaan sovittua askelmerkeistä, joilla päästään tavoitteisiin työllisyyden ja talouden tasapainottamisen suhteen, hallituspuolueet saanevat varmuutta mennä eteenpäin.

Se koskee erityisesti keskustaa.

” Keskustan ongelma on se, että se on uuden blokkimaailman ulkopuolella.

Elo selittää keskustan ahdinkoa Suomen politiikassa tapahtuneella blokkiutumisella. On punavihreät, oikeistolaiset ja kansallismieliset.

– Keskustan ongelma on se, että se on uuden blokkimaailman ulkopuolella. Keskusta on tässä kannatustilanteessa siksi, että ihmiset eivät hahmota, mihin ideologiseen blokkiin se kuuluu.

Vanhojen sinisten kanssa Elo kertoo olevansa hyvissä väleissä.

– Sampon (Terho) tapasin tänään, Timoa (Soini) tapaan jatkuvasti valtuustossa ja muutenkin keskustellaan. Jari Lindströmin, Pirkko Mattilan ja Jussi Niinistön kanssa on muutaman kerran käyty oluella.

Porukalla on ollut myös yhteisiä illanviettoja. Sinisten kaksi vuotta eduskunnassa olivat niin vauhdikkaita, että tapahtumissa riittää vielä ruodittavaa.

– Tekee myös hyvää jutella niitä asioita auki. Monet asiat olivat vaikeita, joko vaikeita päätöksiä tai muuten vaikeita vaiheita, joista jäi joku arpi.

Soinin vihjailut vuoden 2024 presidentinvaaleihin osallistumisesta olivat Elon mielestä ”tuttua timoa”.

”Vanha samurai” varmasti pohtii asiaa ja kokeili, miten vihjailuun reagoidaan. Todennäköisesti hän lähtisi ehdokkaaksi kansalaisvaltuuskunnan kautta eikä puolueen ehdokkaana, niin kuin Sauli Niinistö teki pyrkiessään jatkokaudelle.

Elon mukaan Soini tietää ja hyväksyy hänen ratkaisunsa siirtyä kokoomukseen. Eduskuntavaalit ovat edessä vuonna 2023. Elo ei ole vielä valmis vastaamaan, aikooko hän ehdolle.

– En ole sen suhteen päätöstä tehnyt päätöstä.

IS tapaa Polttopisteessä-juttusarjassa ajankohtaisia poliitikkoja ja muita yhteiskunnallisia vaikuttajia.