Jan Vapaavuori haluaa, että kokoomus tekee täysin yksiselitteisen pesäeron perussuomalaisiin – listaa 3 syytä

Helsingin pormestari kirjoittaa blogissaan, ettei rakenteelliselle yhteistyölle ole sijaa edes oppositiossa.

Yhteistyö perussuomalaisten kanssa jakaa kokoomuksen eduskuntaryhmää. Mahdollisuuksista hallitusyhteistyöhön on alettu keskustella sen jälkeen, kun perussuomalaiset on noussut gallupeissa maan suurimmaksi. Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok) mielestä puolueen pitäisi tehdä selkeä pesäero perussuomalaisiin. Vapaavuori listaa tähän kolme syytä blogissaan.

– Erityisesti kysymykset ihmisarvosta, ilmastosta ja Euroopasta jakavat kokoomuksen ja perussuomalaisten näkemyksiä niin vahvasti, ettei millekään rakenteelliselle yhteistyölle ole sijaa, ei edes oppositiossa, Vapaavuori kirjoittaa.

Vapaavuoren mukaan perussuomalaiset eivät ole väärässä kaikissa asioissa ja heidän kanssaan tulee keskustella. Silti heillä on kaikissa keskeisissä asioissa useita sellaisia linjauksia, jotka tekevät yhteistyön mahdottomaksi, Helsingin pormestari linjaa. Hänen mukaansa ihmisarvon tinkimättömästä kunnioittamisesta, ilmastonmuutoksen torjunnasta ja Helsingin kaupungin aktiivisesta kansainvälistämisestä ei tule tehdä kompromisseja.

– Epäselvyyksien välttämiseksi olisi arvokasta, että kokoomus myös valtakunnallisesti tekisi selkeän ja täysin yksiselitteisen pesäeron perussuomalaisiin, Vapaavuori kirjoittaa.

Yhteistyö aiheuttaa kipuilua: Wille Rydmanin mielestä linjaus erilaisesta arvopohjasta oli historiallinen virhearvio

Ilta-Sanomat uutisoi lauantaina, että yhteistyö perussuomalaisten kanssa aiheuttaa kipuilua kokoomuksen eduskuntaryhmässä. Kukaan ei tunnu lähtökohtaisesti kieltäytyvän tiiviimmästäkään yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa, mutta kovin vaikeana he sitä pitävät.

Puolueiden on ollut vaikea löytää yhteistä linjaa jo oppositiossa. Puolueiden kannat etenkin työperäiseen maahanmuuttoon liittyen ovat kaukana toisistaan. Kokoomusedustajat puhuivat IS:lle myös siitä, kuinka kaukana toisistaan puolueiden näkemykset työllisyydestä, ilmastosta ja maahanmuuttopolitiikasta ovat.

– Perussuomalaisten ihmiskuva, rasismille flirttailu ja nationalistisuus on vierasta. Kokoomus on avoin, kansainvälinen sivistyspuolue, jolle on tärkeää myös heikommista huolehtiminen, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet, yksi edustaja sanoo.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja keskustan Juha Sipilä linjasivat kesällä 2017 juuri ”erilaisen arvopohjan” syyksi hallitusyhteistyön kariutumiselle. Wille Rydmanin (kok) mielestä linjaus erilaisesta arvopohjasta oli ”suorastaan historiallinen virhearvio”.

– Eduskunnasta löytyy useampiakin puolueita, jotka ohjelmallisesti ja yhteiskunnallisilta tavoitteiltaan ovat paljon kauempana kokoomuksen linjauksista kuin perussuomalaiset, Rydman sanoo.

Hän ei löydä esteitä myöskään hallitusyhteistyölle – päinvastoin. Rydmanin mukaan on ilmeistä, ettei eduskuntaan ole kovin pian ole tiedossa porvarillista enemmistöä ilman perussuomalaisia.