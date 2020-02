Sdp:n johtoon nousi uusi sukupolvi, ja Antti Lindtmanin, 37, mukaan sen tavoittaminen ratkaisee eläkeläispuolueen kohtalon

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan perussuomalaisista on tullut Suomen taitavin mielikuvapuolue. Lindtman piikittelee, etteivät ongelmat vanhustenhoidossa, terveyskeskuksissa ja kouluissa katoa laittamalla ”Suomessa rajat kiinni ja ympäristöasioissa silmät kiinni”.

Lindtmanin mukaan Sdp:ssä on astunut esiin Sanna Marinin pääministeriyden myötä uusi sukupolvi. Jäsenrakenteensa perusteella Sdp näyttää yhä eläkeläispuolueelta.

Suomi ajautui loppuvuodesta Posti-sotkun vuoksi hallituskriisiin, jonka lopputuloksena Antti Rinne (sd) joutui eroamaan ja uudeksi pääministeriksi nousi Sdp:n varapuheenjohtaja ja toisen kauden kansanedustaja Sanna Marin.

Jos kaksi henkilöä Sdp:n puoluevaltuustossa olisi äänestänyt toisin, olisi pääministeriksi valittu Marinin sijasta Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Rinne ajoi vahvan aatteellisena ja punavihreänä pidettyä Marinia seuraajakseen.

SAK:ssa ennen edustajanuraansa työskentellyt Lindtman on laskettu Sdp:n sisällä Eero Heinäluoman hengenheimolaisiin, ja Lindtmanin tappiota on pidetty kirvelevänä tappiona ”heinäluomalaisille”.

– Suurin osa tästä porukkapuheesta ei mielestäni vastaa todellisuutta. Ei meidän puoluevaltuutetut tai kansanedustajat koe olevansa jonkun porukan vaan kentän edustajia – eikä heitä voi mikään porukka komentaa. Pulinat pois ja täysi tuki Sannalle, Lindtman kuittaa IS:n haastattelussa.

Ihmetystä on herättänyt, miksi Lindtman halusi pääministeriksi, kun hän on kieltäytynyt riviministerin pestistä muun muassa perhesyihin vedoten. Lindtmanilla ja hänen vaimollaan Kaija Stormbomilla on kaksivuotias Sofie-tytär.

– Pääministeripuolueen ryhmänjohtajuus on todella vaikutusvaltainen tehtävä. Ministereillä on oma tontti – ryhmänjohtaja pääsee vaikuttamaan koko politiikan spektriin. Kun ministereitä valittiin, tiesin, että ryhmässämme on useita, jotka pystyvät toimimaan esimerkiksi työministerinä, mutta kun valittiin pääministeriä, niin siinäpä meitä oli vain kaksi.

Pääministerin valitseminen oli joulukuussa poikkeuksellisen pienen joukon käsissä. Sdp:n 61-henkinen puoluevaltuusto päätti esittää äänin 32–29 puolueen pääministeriehdokkaaksi Sanna Marinia. Antti Lindtman ilmoitti samalla, ettei hän tavoittele ensi kesänä Sdp:n puheenjohtajuutta, vaan tukee Marinia, koska ”vallan ja vastuun on oltava samoissa käsissä”.

Lindtman, 37, katsoo, että Sdp astuu Marinin pääministeriyden myötä askeleen eteenpäin uuden sukupolven johdolla. Marin taputetaan kesäkuussa Sdp:n puheenjohtajaksi.

– Sdp:lle on kohtalonkysymys, että se pystyy puhuttelemaan myös 80- ja 90-luvuilla syntyneitä milleniaaleja.

Lindtmanin mukaan Sdp:n pitää pystyä puhuttelemaan edelleen suuria ikäluokkia ja pitämään yllä ”vanhan ajan arvoja”, kuten työn eetosta ja yhteisvastuuta, mutta ”uudet ajatukset”, kuten yksilöllisyys, kansainvälisyys ja ympäristöajattelu tulevat yhä vahvemmiksi.

Rinteen, 57, johdolla Sdp on profiloitunut vahvasti eläkeläisten etujen ajamisessa. Rinteen tunnetuin vaalilupaus koski alle 1 400 euroa kuussa tienaaville eläkeläisille luvattua ”vappusatasta”.

Kansaneläkkeen täyttä määrää korotettiin vuoden alusta noin 34 euroa ja takuueläkkeen täyttä määrää 50 euroa kuussa, mutta luvattuun sadan euron nettokorotukseen on pitkä matka.

Sdp:n painotuksia selittää osin puolueen jäsenrakenne. Turun yliopiston tutkijoiden tutkimuksen mukaan Sdp:llä on iäkkäimmät jäsenet: jäsenistä kaksi kolmasosaa on eläkkeellä ja puolue näyttäytyy jäsenistönsä rakenteen perusteella eläkeläispuolueelta.

Sdp:n jäsenten keski-ikä oli vuoden 2016 tietojen mukaan 61,5 vuotta. Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm arvioi, ettei jäsenkunnassa ole tapahtunut tämän jälkeen radikaalia muutosta. Aktiivijäsenet edustavat Rönnholmin mukaan nuorempia ikäluokkia.

Sdp on ollut perinteisesti myös palkansaajien puolue.

Lindtman teki tässä suhteessa yllättävän avauksen sanoessaan puoluevaltuustolle, että elinkeinoelämää ei pidä nähdä vastustajana, vaan yhteistyökumppanina. Lisäksi Lindtman mainitsi kahden tunnetun oikeistodemarin, Paavo Lipposen ja Väinö Tannerin, nimet.

– Palkansaajien asiat Sdp on aina osannut hoitaa, mutta samaan aikaan hallituksen on rakennettava hyvä vuoropuhelu myös elinkeinoelämän kanssa. Kuten viime syksynä nähtiin, tässä on ollut ylimääräistä jännitettä, Lindtman sanoo.

Sdp:n kannatus tuli kovaa vauhtia alas hallitusvastuun myötä. Kun vielä vaalien alla Sdp:n kannatus huiteli yli 21 prosentissa Ylen mittauksessa, oli kannatus joulukuussa enää 13,2 prosenttia. Uusimmassa Ylen mittauksessa kannatus oli 14,9 prosenttia.

Posti-kohu keskittyi demareihin, myös Hussein al-Taeen, Abdirahim ”Husu” Husseinin ja Veijo Baltzarin tapaukset toivat demareille negatiivista julkisuutta.

Lindtmanin mukaan hallituksen läpiviemä suunnanmuutos hukkui kielteisen julkisuuden alle. Syksyn ilmiöihin kuului perussuomalaisten kannatuksen huima nousu.

– Perussuomalaiset on napannut kokoomukselta ykkössijan Suomen parhaimpana mielikuvapuolueena. He ovat onnistuneet luomaan mielikuvan, että kaikki Suomen ongelmat aiheutuvat maahanmuutosta tai ympäristömme suojelusta, Lindtman piikittelee.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei niele Lindtmanin näkemystä.

– Eivät perussuomalaiset väitä, että kaikki ongelmat johtuisivat maahanmuutosta tai ilmastonsuojelusta, nämä asiat eivät oikeastaan edes liity toisiinsa. Haluamme tuoda esiin maahanmuuttoon liittyviä ongelmia, koska ne ovat suuria ja koska maahanmuutto pahentaa monia jo ennestään olemassaolevia ongelmia. Tämä kysymys on muille puolueille sokea piste, joten sille on selvästi kysyntää.

Antti Lindtman valmistui kolme vuotta sitten valtiotieteiden kandidaatiksi. Maisteriopinnot ovat yhä kesken. Lindtman kertoo antaneensa itselleen armoa tyttären syntymän vuoksi, mutta aikoo viimeistellä opintonsa. Lindtman osallistui ainejärjestönsä fuksiaisiin 2013 ja hankki opiskelijahaalarinkin, joskin ”sille ei ole ollut hirveästi käyttöä”.

Lindtman pitää tätä vuotta hallituksen tulikokeena.

– Tähän vuoteen kerääntyy isot ratkaisut ilmastokysymyksestä, työllisyydestä, terveydenhuollosta ja koulutuksesta. Jos tästä selvitään, pohja on paljon tukevampi.

Hallitus käy läpi ilmastotoimia ensi viikolla. Työllisyystoimia hallitus ruoti keskiviikkona.

Lindtman kehuu kuntakokeilua, joka on lyhentänyt hänen mukaansa esimerkiksi Vantaalla yli 50-vuotiaiden työttömyysjaksoja puolella vuodella, kun jokaiselle työttömälle on räätälöity oikea palvelupaketti.

Lindtman pitää myös harkitsemisen arvoisena Suomen Yrittäjien ajatusta ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvän kannustimen laajentamisesta kahden tai kolmen henkilön yrityksiin.

Lindtman heittää itsekin yhden työllisyyskeinon pohdittavaksi.

– Päivähoitomaksut, työn verotus ja asumistuen kutistuminen aiheuttavat yhdessä sen, että kymmenen euron tuntipalkasta käteen voi jäädä vain euro käteen. Olisiko päivähoitomaksujen alentamisella mahdollista saada aikaan kannustinvaikutuksia, jotka värähtäisivät valtiovarainministeriön laskelmissa?

Lindtmanin mukaan maksuale voisi houkutella kalliiden asumiskustannusten alueella yhteiskunnan tuen varassa asuvaa vanhempaa ottamaan vastaan vaikkapa työn kaupan kassalla.

Päivähoitomaksuja alensi jo Juha Sipilän (kesk) porvarihallitus – esitettyään tosin aikaisemmin päivähoitomaksujen korotuksia. Maksujen alentamisen myötä 6700 perhettä sai kokonaan vapautuksen päiväkotimaksuista.

IS tapaa Polttopisteessä-juttusarjassa ajankohtaisia poliitikkoja ja muita yhteiskunnallisia vaikuttajia.

10 nopeaa

Luen… olen juuri saamassa loppuun Yuval Noah Hararin kirjan Ihmisen lyhyt historia.

Katson… viimeksi katsoin suurella innolla Mauno Koivisto -dokumenttisarjan Yleltä.

Kuuntelen… mieluummin hiukan enemmän kuin puhun.

Odotan… malttamattomana lumen tuloa.

Ärsyynnyn… (miettii pitkään) joskus, kun asiat eivät suju tai mene eteenpäin, jota usein näissä hommissa kohtaa.

Ihailen… vaimoani ja erityisesti hänen periksiantamattomuuttaan.

Suren… tässä on lyhyen ajan sisällä kolme hyvää ystävää nukkunut pois: Maarit Feldt-Ranta, Maunu Ihalainen ja Matti Ahde.

Saan voimaa… aamufutiksesta, ylipäätään liikunnasta.

Suosittelen perussuomalaisille… kannattaako ilmastotoimia lykätä niin, että lasku tavalliselle duunarille kasvaa entisestään?

Mietin ennen nukahtamista… niitä ajatuksia, mitä kulloinenkin äänikirja korvaan tuo.