Halla-aho:”Munaton nillittäjä tarkoittaa kai suunnilleen samaa kuin herkkähipiäinen turhastavalittaja”

Perussuomalaiset haluaisi höllentää vihapuherangaistuksia.

Perussuomalaiset haluaa sallia ronskimmat puheet ilman pelkoa käräjistä.

Perussuomalaiset julkaisi tänään media- ja kulttuuripoliittisen ohjelmansa.

Perussuomalaiset haluaa muuttaa rikoslain pykälää kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Rangaistavaa olisi puolueen mielestä vain rikoksella uhkaaminen ja rikokseen yllyttäminen.

Perussuomalaiset ei myöskään kannata lakihanketta, jossa niin sanotusta maalittamisesta tehtäisiin rangaistavaa.

Puolue kertoo kannattavansa ainoana puolueena laajaa sananvapautta, ja ihmisten tulee kestää häiritsevää ja loukkaavaa tekstiä ilman lakitupaa. Puolueen mielestä vihapuhekortilla kielletään monipuolinen kansalaiskeskustelu.

Perussuomalaiset sallisi roisimmat puheet ja vihapuheessa rangaistavaa pitäisi puolueen mielestä olla rikoksella uhkaaminen ja rikokseen yllyttäminen.

Viime päivinä puheistaan esillä ovat kansanedustajat Juha Mäenpää (ps) ja Ano Turtiainen (ps).

Valtakunnansyyttäjä nostaisi syytteen Mäenpäätä vastaan, jos viisi kuudesosaa kansanedustajista tähän luvan antaa. Mäenpäätä ei tulla syyttämään, koska perussuomalaiset jo 39 kansanedustajallaan estää syytteen nostamisen. Mäenpää kutsui taannoin maahanmuuttajia vieraslajiksi eduskunnan keskustelussa.

Turtiainen puolestaan nimitteli rikoskomisario Jari Taposta munattomaksi nillittäjäksi Twitterissä.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) ei näe epäasiallisia ja rumia puheita lakituvassa rangaistaviksi.

– Me emme halua olla makutuomareita. Äänestäjät päättävät seuraavissa vaaleissa, mitä mieltä he ovat Mäenpään ilmaisutavoista. Sen sijaan pidämme hyvin tarkkaan kiinni siitä, että poliittista keskustelua käydään eduskunnassa eikä lakituvassa.

– Toinen tapaus Ano Turtiainen, joka Twitterissä sanoi rumasti vihapuheen vastaisessa taistelussa kunnostautuneelle ylikomisario Jari Taposelle. Turtiainen kutsui Taposta ”munattomaksi nillittäjäksi”, ja Taponen teki Turtiaisesta rikosilmoituksen. No eihän tämä ole asiallinen ilmaisu, mutta kukapa meistä ei olisi kohdannut elämässään pahempaakin. Esimerkiksi kunnon ihmisten nimittely rasisteiksi, fasisteiksi ja natseiksi on mielestäni kertaluokkaa pahempaa solvaamista. ”Munaton nillittäjä” tarkoittaa kai suunnilleen samaa kuin herkkähipiäinen turhastavalittaja, Halla-aho totesi omassa puheenvuorossaan.

Sanoitte, että on asiallista kutsua munattomaksi nillittäjäksi, mutta ei rasistiksi tai natsiksi?

– En. Sanoin, että ei ole asiallista kustua toista ihmistä munattomaksi nillittäjäksi, mutta minun mielestäni on herkkähipiäistä turhasta valittamista tehdä rikosilmoitusta tällaisesta ilmauksesta, jos henkilö osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun, ja vielä provokatiivisella tyylillä. Kyllä pitää olla paksua nahkaa kestää tällainen ilmaisu, joka ei ole pahimmasta päästä, vaikka asiaton on, Halla-aho vastasi IS:lle.

Sanotte, että tulee kestää häiritsevää ja loukkaavaa tekstiä. Sallitteko tällaisen tekstin kohdistuvan esimerkiksi vaimoonne tai lapsiinne?

– Tämä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta, että sananvapaus suosii myös sellaista ilmaisua, jota voidaan pitää häiritsevänä ja loukkaavana. Tulee kestää juridisessa mielessä. Hyvät tavat ja huonot tavat ovat asia erikseen. Ihmisten toki pitää pyrkiä käyttäytymään kunnollisesti, se tekee kaikkien elämästä mukavampaa. Se on toinen kysymys, minkälaisista asioista ihmisen pitäisi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Puhutte samaan sävyyn maalittamisesta. Millä tavalla maalittaminen eroaa vainosta tai koulukiusaamisesta?

– Olen huomannut, että maalittamista somessa on se, että perussuomalainen mainitsee jonkun nimen. Eli sitä käytetään poliitikkoihin ja viranomaisiin kohdistuvan kritiikin mitätöimiseen ja vaientamiseen, kun syytetään maalittamisesta.

Eikö maalittamista ole se, että jollekin tulee hirveästi viestejä, ja käytetään halventavia nimityksiä?

– Jos joku kehottaa näin toimimaan, niin totta kai se on maalittamista. Rikokseen yllyttäminen on lainsäädännössä kielletty.

Jos kukaan ei yllytä maalittamiseen, se on sallittua?

– Asiaa voidaan lähestyä niin päin, että jonkun nimi mainitaan keskustelussa, totta kai hän saa siitä kaikenlaista palautetta. Onko johtopäätös se, että ei saa mainita poliitikon tai viranomaisen nimeä? On se aika kummallista ajattelua.

Tuossa ohjelmanne esittelyssä sanottiin, että vihapuhekortilla hillitään monipuolinen kansalaiskeskustelu. Siitäkö on kyse, että toista pitää saada sanoa nillittäväksi mulkuksi tai natsiksi?

– Minä elän sen kanssa, että minua kutsutaan natsiksi, rasistiksi ja fasistiksi. En minä ole niistä tekemässä rikosilmoituksia, vaikka ne ovat täysin asiattomia luonnehdintoja, Halla-aho vastasi.

Perussuomalaiset otti media- ja kulttuuripoliittisessa ohjelmassaan kantaa myös Yleisradioon ja kulttuurirahojen jakoon.

Puolue haluaisi myös siirtää Ylen maksulliseksi palveluksi, jos sen uutis- ja ajankohtaisohjelmat eivät parane. Perussuomalaiset on valmis luopumaan Yle-verosta ja siirtymään maksukorttiin, jos Ylen ohjelmia haluaisi katsella.

Miten perussuomalaiset määrittelee oikean uutis- ja ajankohtaistoiminnan? Miten Yle eroaa esimerkiksi Helsingin Sanomista, Ilta-Sanomista tai STT:stä?

– Yle on veroilla rahoitettu laitos ja kuuluu lainsäätäjän tontille, jolloin sen toimintaan voi ottaa kantaa. Yksityiset toimijat toimivat markkinaehtoisesti ja ne joutuvat ottamaan huomioon sen, että ovatko ihmiset halukkaita maksamaan tarjotuista tuotteista. Se heikentää Ylen laatua entisestään, kun sillä ei ole minkäänlaista vastuuta edes omista tuloistaan, Halla-aho vastasi.

Eikö tällainen ajattelu ole samanlaista kuin Unkarissa tai Puolassa, joissa vallanpitäjä ottaa median haltuunsa ja kertoo minkälaista sisältöä siellä pitää olla?

– En tiedä, kertooko kukaan minkälaista sisältöä siellä pitää olla. Näemme, että Ylessä on poliittisesti erittäin värittynyttä sisältöä. Meidän mielestä on verrattavissa jopa Unkariin, että valtion yleisradioyhtiön poliittisena ykkösmaalina on oppositiopuolue, Halla-aho totesi.

Taiteen ja kulttuurin rahoituksessa perussuomalaiset ei halua tukea monikulttuurisuutta, rasismin vastustamista, feminististä taidetta, eikä muuta ideologista sisältöä.

Minkälaista taide voi silloin olla?

– Minusta puolueen varapuheenjohtaja Riikka Purra aika osuvasti sanoi sen, että taide voi olla myös poliittisen riitelyn ja vastakkainasettelun ulkopuolella, eheyttä lisäävää, sen sijaan että se on jakavaa ja riidanhaluista ja ideologisesti värittynyttä, Halla-aho muotoili.

Perussuomalaisten media- ja kulttuuripoliittinen ohjelma löytyy kokonaisuudessaan täältä.