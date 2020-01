Hallitus käsitteli työllisyystoimia – ei uusia päätöksiä: ”Kävimme hyvän, laajan keskustelun”

Pääministeri kommentoi talous- ja työllisyysasioita hallituksen iltakoulun päätteeksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ei kertonut mistään uusista toimista iltakoulun jälkeen.

– Niillä askelmerkeillä, jotka on asetettu, on budjettiriiheen mennessä 30 000 päätösperusteista työpaikkaa. Työllisyystyöryhmät tekevät työtänsä, sieltä on tullut paljon esityksiä. Kehysriihi (huhtikuussa) on välietappi, missä tarkastellaan mitä toimenpiteitä pitää vielä tehdä, jotta työllisyystavoite täyttyy, Marin sanoi.

Iltakoulussa hallitus kävi hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen työllisyystyöryhmien esityksiä läpi. Työryhmiltä toivotaan esityksiä, jotta hallituksella olisi elokuun budjettiriiheen mennessä esittää 30 000 uutta päätösperusteista työpaikkaa.

Talouspolitiikan arviointineuvosto kritisoi tänään rajusti hallituksen talouspolitiikkaa. Hallitus on saanut sapiskaa myös muun muassa EU:lta.

– Kävimme hyvän, laajan keskustelun, hyvien alustusten pohjalta. Kävimme vertailun muiden Pohjoismaiden osalta, mitä tehdään hyvin, ja mihin pitää panostaa.

– Tarvitsemme työpaikkoja ja tarvitsemme myös rakenteellisia uudistuksia etenkin siihen, että työntekijät löytävät avoimet työpaikat. Minulla on usko siihen, että hallitus saa kesään mennessä täytettyä tavoitteensa ja pitkällä aikavälillä tekee rakenteellisia uudistuksia, jotka parantavat työllisyyttä, ja vastaavat julkisen talouden haasteeseen, joka on edessä väestön ikääntyessä, Marin totesi.

Hallituksen tavoitteena on julkisen talouden tasapaino, 75 prosentin työllisyysaste ja 60 000 uutta työpaikkaa hallituskauden aikana.

Iltakoulun aiheesta, työllisyystyöryhmien tuloksista, toistaiseksi ei kerrottu juuri mitään.

Työllisyysryhmiä paimentava työministeri Tuula Haatainen (sd) kertoi, että hallitus aikoo nyt vauhdittaa työperäistä maahanmuuttoa.

– Olen käynnistänyt työperäisen maahanmuuton prosessien ja lainsäädännön läpikäynnin. Tästä on tullut viestiä yrityksistä hyvin laajasti eri puolilta Suomea, että osaavan työvoiman saanti on vaikeutunut. Emme löydä riittävästi osaajia Suomesta. Osaajia löytyy muualta, mutta prosessi on hirvittävän hidas.

– Työministeriöön on perustettu työperäisen maahanmuuton yksikkö. Tämän kautta tulemme perkaamaan käytännöt ja pykälät, Haatainen kertoi.

Haatainen ei halunnut kertoa, kuinka monta tuhatta päätösperusteista työpaikkaa hallituksella ja työllisyystyöryhmillä on kasassa, ja kuinka paljon työpaikkoja syntyisi työperäisen maahanmuuton nopeuttamisesta.