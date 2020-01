Perussuomalaisten Arja Juvonen vaatii hallitukselta reagointia koronavirus-härdelliin: ”Seisoo tumput suorina”

Kansanedustaja Arja Juvonen (ps) kysyy, miten hallitus on varautunut siihen, että Kiinassa varsin poikkeuksellisia toimia aiheuttanut koronavirus rantautuisi myös Suomeen. Kansa kaipaa tietoa ja hallitus seisoo tumput suorina, Juvonen sanoo tiedotteessaan.

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen jätti viime viikolla hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen liittyen koronavirukseen ja Suomen valmiuksiin vastata sen leviämiseen. Juvonen vaatii hallitukselta akuuttia reagointia akuuttiin tilanteeseen sekä julkista tiedottamista, jotta myös kansalaiset saisivat vastauksia.

– Moni tavallinen kansalainen on huolissaan, kun on saanut lukea jo useamman viikon ajan erittäin huolestuttavia uutisia tartuntojen ja kuolonuhrien määrän kasvusta sekä taudin leviämisestä ympäri maailmaa. Heitä kiinnostaa tietää, onko Suomi varautunut tilanteeseen, jossa tauti alkaa levitä Suomessa. Tiedon puute voi jo itsessään lietsoa paniikkia, Juvonen kirjoittaa tiedotteessa.

Juvonen on kiinnittänyt kansalaisten huoleen huomiota kiertäessään parhaillaan Pohjois-Suomessa ihmisiä tapaamassa. Koronaviruksesta Kiinassa syntyneen kansainvälisen härdellin vaikutukset näkyvät jo esimerkiksi yrittäjien elinkeinonharjoittamisessa. Pohjois-Suomessa on parhaillaan käynnissä matkailun kuumin sesonki. Suuri osa matkailijoista on tunnetusti kiinalaisia.

– Ihmiset ovat aidosti huolestuneita ja ymmärrän sen hyvin. Jo nyt on jouduttu tilanteeseen, jossa tautiepäilyksen vuoksi on eristettynä yksi potilas Lapin keskussairaalassa. Millaiset valmiudet meillä on tutkia, eristää ja hoitaa massoittain ihmisiä, jos epidemia leviää myös Suomeen? Juvonen tiedustelee.

Yhden Ivalossa lomailleen kiinalaisturistin kerrottiin eilen hakeutuneen korkean kuumeen vuoksi päivystykseen. Lapin keskussairaala kertoi potilaan olevan eristyksissä sillä aikaa, kun sairauden syytä selvitetään.

– Se liittyy varotoimikäytäntöön. Jos on ollut (Kiinassa) Wuhanin alueella kaksi viikkoa aiemmin ja sairastuu korkeaan kuumeeseen ja hengitystieoireisiin, silloin ryhdytään varotoimenpiteisiin ja pyritään selvittämään, onko kyseessä mahdollisesti koronavirus, infektiolääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä kertoi.

Aiemmin Ivalossa epäiltiin kahden kiinalaisen saaneen koronavirustartunnan. Epäily osoittautui kuitenkin vääräksi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi Demokraatille viikko sitten, että koronavirustilanteen kehittymistä seurataan aktiivisesti ja THL:ssä on perustettu tilanneryhmä seuraamaan Kiinan tilannetta.

Terveysviranomaiset ympäri maailmaa varautuvat toimenpiteisiin liittyen koronaviruksen leviämiseen ja potilaiden hoitamiseen. Myös Maailman terveysjärjestö WHO on kokoontunut asian tiimoilta pohtimaan sitä, julistaako se kansainvälisen kansanterveyden hätätilan viruksen takia.