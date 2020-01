Alviina Alametsän elämässä on ollut jännitystä. Jokelan kouluammuskelusta selvinnyt kaupunginvaltuutettu odottaa nyt Britannian eroa EU:sta. Sitten hänestä tulee europarlamentaarikko.

Ne olivat ikimuistoiset sanat.

Alviina Alametsä iloitsi toukokuussa 2019 Vihreiden eurovaalivalvojaisissa eturivissä Maria Ohisalon vieressä. Vihreät sai vaalivoiton ja kaksi europarlamentaarikkoa, Ville Niinistön ja Heidi Hautalan.

Sitten kaveri koputti häntä olalle.

”Sä olet kolmas siinä listalla”, hän sanoi.

– En ehtinyt ajatella mitään, Alviina Alametsä kertoo.

Sitten häntä vietiin jo haastatteluihin.

Alviina Alametsä sai eurovaaleissa vihreistä kolmanneksi eniten ääniä, 13 651 ääntä. Vihreiden eurovaalitulos oli kokonaisuudessaan erittäin hyvä, joten Alametsän vertailuluvuksi tuli 97 504.

Se oli eurovaalien 14:nneksi suurin vertailuluku. Se tarkoittaa sitä, että Alametsästä tulee Suomen meppi, kun Britannian EU-ero astuu voimaan. Hän saa Suomen ”brexit-paikan”.

– Se tuli vähän yllättäen. Yleensä, kun joku on pääsemässä europarlamenttiin, sitä voi vähän ennustaa, Alviina Alametsä sanoo.

Maria Ohisalo ja Alviina Alametsä iloitsivat eurovaalien tuloksesta Tavastialla Helsingissä.

Vuonna 2012 vihreisiin liittynyt Alametsä ajatteli ensin olla mukana vain taustajoukoissa. Poliitikot tuntuivat itsevarmoilta. Monet hänen mielikuvansa politiikasta olivat negatiivisia.

Saako politiikassa mitään aikaan, hän mietti.

– Halusin kerätä ääniä puolueelle, mutta en uskonut, että voisin pärjätä kauhean hyvin vielä, tämän ikäisenä.

Tällä hetkellä Alviina Alametsän valtio-opin maisteriopinnot Helsingin yliopistossa ovat jäissä. Kursseja ei kannata aloittaa, jos tuleekin lähtö Brysseliin.

– Useimmiten europarlamentaarikoilla on perhe jo perustettu ja opinnot tehtyinä. Minulla kaikki menee eri tavalla.

Brexit-paikka on nyt lähempänä kuin koskaan, kun konservatiivit Boris Johnsonin johdolla voitti joulukuussa Britannian parlamenttivaalit. Johnson on ilmoittanut, että maa eroaa unionista 31.1.2020.

– Monet ovat sanoneet, eikö jo pitäisi käydä katsomassa asuntoa Brysselissä.

Alkukesästä tuleva meppi oli jo Brysselissä meppien perehdytyksessä.

Elämä on nyt yhtä murrosta. Olohuoneessa Helsingin Vuosaaressa on väliaikainen terassisohva ja yksi lamppu. 27-vuotias Alametsä on muuttanut kuukausi sitten avoliitoon poikaystävänsä Jaakko Mustakallion kanssa. Mustakallio on vihreiden varapuheenjohtaja.

Pariskunta viettää paljon aikaa myös Tampereella, missä Jaakko Mustakallio on kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja.

– On elettävä tämän hetkisen tilanteen mukaan normaalia elämää, kun ei yhtään tiedä, milloin lähtö Brysseliin tulee.

Nuorena Alviina Alametsä ei ajatellut politiikkaa. Hän vietti varhaislapsuutensa järvimaisemissa Hyrynsalmella Kainuussa. Äidin suvulla oli leipäjuustotila sekä porotila.

Se oli Suomen eteläisin paliskunta.

– Lapsuudenmaisemissa oli aina poroja kuistilla.

– Sitten oli valkeita poroja. Kuuluu uskomukseen, että jokaisessa tokassa pitäisi olla valkoinen poro. Se tuottaa onnea.

Se oli omanlaista elämää. Hyrynsalmella oli hiljaista ja puhdasta. Alviina kävi kalassa ja mummon kanssa hillametsällä.

Hän oli perheen ainoa lapsi. Vanhempien suhde oli päätynyt eroon jo ennen Alviinan syntymää.

– Lapsuuden iso tragedia on, kun kävimme Hyrynsalmella uuden isäpuolen kanssa kalassa, ja hän tiputti lempikatiskani järvenpohjaan eikä saanut sitä pois.

– Se oli mun rakas katiska. Meidän suhde lähti kuitenkin ihan hyvin käyntiin, Alviina hymyilee.

Hyrynsalmi, Tampere ja Helsinki. Siinä on Alametsän elämän kolme tärkeintä paikkaa.

Tampereelle hän meni ala-asteen ensimmäiselle luokalle, ja Tampereella hän kävi syntymässä.

Alviina Alametsä oli ala-asteen kuudennella luokalla kun uusperhe muutti Jokelaan. Äiti oli mennyt naimisiin. Alviina sai kaksi velipuolta. Elämä muuttui.

Mutta vielä enemmän elämä muuttui kolme vuotta myöhemmin.

Sinä hetkenä, marraskuun 7. päivä 2007, alkoi Alviina Alametsän yhteiskunnallinen herääminen.

Muistokynttilä Jokelassa 7. 11.2007.

Sen piti olla aivan tavallinen yhdeksännen luokan yhteiskuntaopin tunti Jokelan yläasteella. Kello oli hieman ennen keskipäivää, kun viereisessä huoneessa alkoi ammuskelu.

– Lukiolaisia juoksi pakoon meidän luokkaan. Saimme tietää heiltä, että koulussa on ampuja, Alviina Alametsä kertoo.

Ampuja yritti sisälle Alviinan luokkaan. Hän rynkytti ovea ja yritti ampua lukkoa. Oven eteen oli laitettu esteitä. Hän ei koskaan päässyt sisään.

– Ampuja näki yhden opettajista käytävällä ja ryhtyi jahtaamaan häntä. Opettajille hän halusi kostaa.

– Se oli aika sattumanvaraista, ketä hän lähti seuraamaan.

Alviinan luokka oli vankeina luokassa pari–kolme tuntia. Sellainen ei unohdu koskaan.

” Muistan vieläkin se sokin. Se oli raju tunne, mitä ysiluokkalaisen ei pitäisi joutua käsittelemään.

– Ajattelin, että nyt kuolen. Olin aika varma siitä.

Alviina kertoo ehtineensä jo miettiä, että tämä oli tässä.

Sellaisen tunteen jälkeen käsitykset elämästä muuttuvat pysyvästi.

Selvittyään hengissä hän tunsi saaneensa elämän takaisin – ja halusi elää vähän eri lailla.

Koulusurmien jälkeen Jokelan yläasteen ja lukion oppilaat palasivat kouluun jo viikon kuluttua. Se kuului kriisiorientaatioon. Piti palata mahdollisimman nopeasti.

Tunnelma oli lamaantunut. Oppilaat esittivät oppilaita ja opettajat esittivät opettajia.

– Leikittiin, että ollaan koulussa, mutta kukaan ei oppinut mitään. Kaikki olivat hajalla psyykkisesti.

– Jälkeenpäin olen tajunnut, että minulla oli vaikeita mielenterveysongelmia itselläkin. Hyvä ystäväni kuoli ammuskelussa.

Lapsena Alviina oli pohdiskelevainen ja hiljainen. Koulusurmien jälkeen hänen persoonansa muuttui. Hän alkoi elää jokaista päivää kuin viimeistä.

– Oma maailmankuva muuttui enemmän sellaiseksi, että elämä on oikeasti ainutkertainen, ja haluan ottaa siitä enemmän irti kuin siihen asti olin älynnyt.

Empatia muita ja itseä kohtaan kasvoi. Koulussa piti opetella tulkitsemaan muiden tunnetiloja ja opetella elämään niissä mukana, miettiä kuka tarvitsee millaista tukea ja millaista läppää voi heittää tänään.

– Kavereilla meni huonosti. Koulussa opettajat saattoivat alkaa itkeä milloin vaan. Kun tuli jostain kova pamahdus, kaikki säpsähtivät.

Moni haki juomisesta lohtua, myös Alviina. Toipumiseen liittyi ylimitoitettua päihteiden käyttöä.

– Käytin alkoholia epänormaalin paljon. Sillä yritin lääkitä pahaa oloa.

– Viikonloppuisin joimme tosi paljon kavereiden kanssa. Monilla oli sama ongelma.

Koulun vaihto ei tullut mieleenkään. Kaikki kaverit jäivät Jokelaan. Olisi tuntunut oudolta lähteä Helsinkiin Kallion ilmaisutaidonlukioon, niin kuin Alviina oli suunnitellut. Siihen ei ollut voimavaroja.

– Minulla oli ajatus, että halusin parempia muistoja Jokelan koulusta. Halusin tehdä rauhan sen paikan kanssa.

– Kaverit tukivat ja kannustivat ja ymmärsivät mistä puhuttiin. Jos olisin mennyt muualle, olisin ollut vain troubled kid.

Alametsä kirjoitti ylioppilaaksi Jokelan lukiosta 2012. Opettajien kannustus vaikutti, että hän alkoi uskoa itseensä.

– En ollut yläasteella kummoinen opiskelussa, mutta kirjoitin lopulta viisi ällää.

Kirjallisuustieteen opinnot Helsingin yliopistossa vaihtuivat jo varhaisessa vaiheessa valtio-oppiin. Alametsä teki kandidaatin tutkinnon rauhan ja konfliktin tutkimuksesta.

Hänellä on työkokemusta konfliktinratkaisujärjestö CMI:stä Afrikka-yksikön projektitehtävissä.

Vuosina 2017–2018 hän toimi kansanedustaja Pekka Haaviston eduskunta-avustajana.

– Kun olin Tunisiassa töissä, tapasin nuoria ihmisiä, jotka olivat kokeneet kovia. Tajusin että Suomessa yhteiskuntavakaus on todella hyvä.

– Niillä mailla, joilla menee taloudellisesti vakaasti, on oikeasti vastuu tukea muita maita.

Nyt hän työskentelee Mielenterveyspoolissa projektipäällikkönä. Mielenterveyspooli on 30 järjestön yhteisliittymä, joka tekee järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa mielenterveysvaikuttamista.

– Mielenterveysasiat eivät voi muuttua, ellei niistä puhuta. Tavoitteemme on, että ihmiset pääsisivät nopeammin hoidon piirin, ja kaikilla olisi mahdollisuus psykoterapiaan eikä vain niillä, joilla on varaa.

Statistiikka näyttää, että hyvinvointivaltio nimeltä Suomi ei ole kunnossa. Yli puolet suomalaisista kokee elämänsä aikana mielenterveydenhäiriöitä, Alametsä tietää.

Ja nuorista puolet kokee uupumusta ja pahoinvointia.

– Tänään katsoin tilastoja, että nuorten mielenterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut seitsemässä vuodessa 75 prosenttia.

Vuosien 2000 ja 2017 välillä nuorten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kaksinkertaistui.

Jokelan koulusurmassa menehtyi yhdeksän ihmistä. Koulukiusaaminen ja mielenterveysseurannan puute vaikutti Alametsän mielestä siihen, että koko tapahtumaketju oli käynnistynyt. Kouluampuja Pekka-Eric Auvinen oli joutunut pitkäaikaisen koulukiusaamisen kohteeksi.

– Kaikilla ei mene hyvin, ja se on asia, mihin meillä muilla on vastuu puuttua.

Aikaisemmin Alametsä oli ollut kiinnostunut taideaineista ja kulttuurista. Jokelan jälkeen yhteiskunnallinen kiinnostus heräsi.

– Jäin miettimään, voisiko kiusaamista jotenkin ehkäistä. Samaan aikaan tuli tuska ilmastonmuutoksesta.

Ilmastonmuutoksen takia Alametsä halusi mukaan vihreiden toimintaan. Vihreitä kiinnosti myös sosiaalipolitiikan kehittäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen ilmastopolitiikan ohella.

– On vaikea olla näkemättä yhteiskunnan eriarvoisuutta, kun siihen herää.

Helsingin kaupunginvaltuustossa Alviina Alametsä on ollut vuodesta 2017. Hänen tavoitteenaan on mielenterveyspalveluiden edistäminen. Alametsän valtuustoaloitteen ansiosta Helsingin Myllypuroon on avattu Mieppi-niminen matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu.

Alviina Alametsä on arvostellut sitä, miten koulusurman jälkihoito hoidettiin. Monet päättäjät lupasivat rahaa mielenterveyspalveluihin.

Jokelan paikallisesta nuorisotalosta leikattiin rahaa koulusurman jälkeen.

– Ehkä siinä puuttui hahmotuskyky, miten tuollaisia tilanteita voisi ennaltaehkäistä. Kuitattiin, että kouluampuja oli hullu eikä nähty mitä olisi voitu parantaa.

Jokelan yläasteella ja lukiossa oli ollut Alametsän mukaan kiusaamista jo paljon koulusurmaa ennen ja myös sen jälkeen. Siihenkään ei Alametsän mukaan pystytty puuttumaan.

– Ei ollut välineitä, miten parannetaan hyvinvointia koulussa.

Alviina Alametsä on miettinyt, olisiko hän voinut auttaa kouluampujaa. Hän on antanut itselleen synninpäästön, koska oli kolme vuotta nuorempi eikä liikkunut samoissa piireissä.

– Me kaikki olisimme voineet jotenkin puuttua kiusaamiseen. Aika monet ovat nähneet Pekan elämää.

– Vielä enemmän vastuu on opettajilla. En halua syyttää opettajia, mutta tietämys oli ohutta. Yksi meidän opettaja sanoi videohaastattelussa, että jos ei hakata, se ei ole kiusaamista.

Sosiaalisia taitoja ja tunneälyä olisi Alametsän mukaan hyvä korostaa koulussa ja yhteiskunnassa.

Kouluissa on hänen mielestään pitkään mitattu ihmisten hyvyyttä lähinnä insinöörikäsityksen mukaan.

– En ole matemaattinen lahjakkuus. Koulussa painotettiin, että matematiikassa pitää olla hyvä. Usein oli aika tyhmä olo.

Itseään värikkäästi ilmaisevia ja näkyvästi esillä olevia poliitikkoja hän ihailee. Toistaiseksi tuntuu, että omat taidot eivät riitä olemaan Twitterissä se tyyppi, joka olisi aina kommentomassa.

– En ole kovin hyvä twiittaaja. Haluaisin oppia muilta poliitikoilta nopeampaa viestintää. Oma tyyli on vähän tylsä asiapenttityyli.

Poliitikkopariskunta tukee toisiaan viestinnässä ja asiasisällöissä. On helpompaa, kun tuntee, ettei taistele politiikan keskellä yksin.

Alametsä haluaisi tavata Greta Thunbergin ja kysyä häneltä, miten poliitikkojen tulisi vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

– Minua kiinnostavat ihmiset, jotka ovat tuoneet jonkun merkittävän muutoksen sen hetkisen ajattelutapaan.

– Sellaisia tarvitsemme nytkin, kun on isoja yhteiskunnallisia haasteita.