Perussuomalaiset kehitti ilmastoajatteluunsa poliittisia pointteja, mutta itse asiassa pää pysyy pensaassa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Jossain tuolla kaukana on maa. Siinä maassa raha ei haise ja tehtaat tupruttavat taivaalle vain puhtainta mirhaa. Jussi Halla-aho on saanut ilmestyksen. Se maa onkin täällä, Suomessa.

Puheenjohtaja Halla-aho esitteli torstaina perussuomalaisten Taloustutkimukselta tilaamaa tutkimusta hallituksen ilmastopolitiikasta. Siinä yhteydessä Halla-aho korosti, että perussuomalaiset pitävät ilmastonmuutosta totena ja ihmisten aiheuttamana.

Kun IS kysyi mitä keinoja Halla-aholla sen torjuntaan on, keskustelu muuttui avantgardistisempaan suuntaan. Halla-ahon mukaa konkreettinen ilmastoteko on saada aikaan ”myönteinen kierre taloudessa”. Tämä tapahtuisi laskemalla asumiseen ja liikkumiseen liittyvää verotusta sekä lisäksi tuloverotusta. Paras ilmastoteko on sitten ”suomalainen savupiippu”.

Halla-aho oli itsekin sitä mieltä, että idea kuulostaisi paradoksaaliselta, jos Suomi olisi ”hiukan suurempi toimija maailmassa”. Kun ei ole, parasta ilmastopolitiikkaa on estää ”teollisuuden vuotaminen täältä sinne, missä se saastuttaa enemmän”.

Tämä olisi loistava ratkaisu, jos eläisimme umpiossa, jossa meillä olisi aivan oma ilmasto ja takuusuoja muualta tapahtuvien päästöjen seurauksilta. Halla-aho paratiisi sijaitsee umpion pimeällä perällä.

Umpioprinssi

Suomessa on varmasti keskimäärin puhtaampia tehtaita kuin Kiinassa, johon perussuomalaiset nykyään niin mieluusti viittaavat. Hyödyllisintä olisi tietenkin silloin viedä suomalaista tekniikkaa Kiinaan, mitä halla-aholainen protektionismi tuskin edistäisi.

Toisaalta Kiina on itse suuri uuden ympäristötekniikan kehittäjä ja viejä. Kun kauppasota Yhdysvaltain kanssa alkoi, Kiinan hiilipäästöjen uskotaan jälleen kasvaneen. Tämä sen vuoksi, että sekin haluaa säilyttää ”myönteisen kierteen teollisuudessa”.

Euroopan lähihistoriassa tunnettuja protektionismin harrastajia ovat olleet Francon Espanja ja Ceausescun Romania. Franco älysi lopettaa ajoissa, Ceausescu ei, mutta poliittista väriä asia ei siis välttämättä kysy. Halla-aho ei ole vielä päässyt yrittämäänkään.

Unelma että Suomea maailman meno ei koske, ponnahtaa aina välillä eroon, mutta se on vain satu, satumaa. Halla-aholle se on ratkaisu ”globaaliin ongelmaan”.

Ja Halla-aho on pään retoriseen pensaaseen piilottamisen mestari, joka kannattaisi lähettää kilpailemaan olympialaisiin strutsiasennon mestaruudesta, jos se olisi lajina.

Porvari, äänestä perussuomalaista

Perussuomalaisten kannatti varmasti tilata tutkimuksensa. Se paljasti, että nykyisen hallituksen ilmastopolitiikassa ovat maksajia ne, jotka ajavat pitkiä matkoja autolla ja asuvat vanhoissa omakotitaloissa. Tämä on tunnustettu ongelma, jolle pitäisi varmasti tehdä jotain, mutta ei olla tekemättä mitään.

Perussuomalaiset ajatteli käyttää sitä hyväksi vaalikampanjoissaan, koska Halla-ahon tulkinnan mukaan hallituksen ilmastopolitiikkaa maksavat perusuomalaisten lisäksi ennen kaikkea keskustalaiset ja kokoomuslaiset. Heidän ääniään olisi kiva saada perussuomalaisille. Sehän on politiikan korkein tarkoitus.

Tulkinnan mukaan nykyinen ilmastopolitiikka säästäisi vihreiden ja vasemmistoliittolaisten rahat, koska nämä käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät sekä asuvat kerrostaloissa. Tässä voi tietenkin kysyä, tuliko ensin muna vai kana.

Mielenkiintoinen tulkinta oli, että ilmastopolitiikka kurittaa keskituloisia, mutta hellii varakkaita ja köyhiä. Yleensä populistipuolueet ovat nimenomaan köyhän asialla, koska varsin monet keskituloiset kokevat olevansa köyhiä. Arjen psykologiaa.