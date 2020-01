Setä Arkadia alias Timo Haapala epäilee, ettei kepun Katri Kulmunille jää kuin löylykauha käteen hallituksen saunilloissa, kun muut vievät poliittiset huippuvirat keskustan nenän alta.

Paljon on pääministerin virka-asunnon Kesärannan sauna on nähnyt, mutta ei sentään koskaan viittä hallitusryhmän naispuolista vetäjää lauteilla samaan aikaan. Ennen äijäpoliitikkojen saunakokouksia paheksuttiin julmasti, mutta naisporukan osalta kyseessä on tietenkin vain pitkäaikaisen historiallisen vääristymän oikeutettu korjausliike.

– Sauna on perinteisesti paikka, missä suomalaiset tekevät päätöksiä. Nyt kun viisi naista on johdossa, voimme mennä yhdessä saunaan ja tehdä siellä päätöksiä, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi amerikkalaiselle Time -lehdelle.

Lisää löylyä! Kuka pitää pöytäkirjaa?

Ehkäpä löylyissä on käyty läpi myös nimityspolitiikkaa sulle-mulle -periaatteella?

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) pääsi valitsemaan ensimmäisenä. Ministeriön kansliapäällikkönä aloittaa yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä, umpivihreä kantapäistä lähtien. Nimitystä pidettiin poliittisena, mutta koska Ohisalo sanoi, ettei se ole poliittinen, se ei tietystikään ole poliittinen.

Saunomiseen Pimiä toki liittyy. Viime syksynä (Helsingin Uutiset 4.9. 2019) hän suositteli, että kaikki uimahallit sallivat burkinien käytön ja esitti erilaisten yksityisten peseytymistilojen rakentamista kaikkien ihmisten ja ihmisryhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Onko sisäministeriö siirtymässä voiman pimiälle puolelle, kyseli muuan virkamies Setä A:lta. Maahanmuuton virkamiesjohto menee täysin uusiksi vihreillä tuulilla, kun Ohisalo valitsee kohta myös maahanmuuttoviraston Migrin johtajan ja ministeriön maahanmuutto-osaston päällikön. Ensi vuonna vaihtuu ministeriön alaisen Supon päällikkö, kun Antti Pelttarilla (kok), joka ei kelvannut kansliapäälliköksi, tulevat vuodet täyteen.

Myös kepun puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) valitsee koht’ikkään ministeriöönsä kansliapäällikön, kenet lieneekään.

Kepulla ei ole kuin yksi ongelma: kepulainen hakija puuttuu. Mutta kun jakoon tulee vielä neljä muutakin kansliapäällikön paikkaa opetus- ja kulttuuriministeriössä, työ- ja elinkeinoministeriössä, ympäristöministeriössä ja liikenne- ja viestintäministeriössä, niin ehkä kepukin saa jotakin. Tai sitten ei.

Kepu ei ole näet valitsemassa yhtäkään. Hallitus kiistää, että paikoista on sovittu etukäteen. Eli teemme testin: Jos ex-ministeri ja nykyinen valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen (kesk) valitaan ympäristöministeriön kansliapäälliköksi, kyseessä on lehmänkauppa. Jos ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr) nostaa paikalle puolueen uskollisen soturin YTHS:n tj:n Katariina Poskiparran (vihr), kyseessä on ainoastaan umpipoliittinen nimitys.

Kepulle näyttää jäävän nimitystalkoissa luu kouraan. Ehkä Kulmuni saa viisikon saunaistunnoissa hallituksen virallisen löylynheittäjän aseman. On sekin hieno palkinto puolueelle, jonka turvin muut hallituspuolueet kahmivat paikkoja kepun nokan edestä, eikä kepulle jää muuta kuin luja luottamus onttoon hallitusohjelmaan ja aleneva kannatus. Ja ministerin avustajanavustajanavustajan paikka.

Ulkoministeri Pekka Haavistonkin (vihr) nimitykset takkuavat. Ministeriön hallintojohtajan valinta on venynyt jo kuukausikaupalla. Viime viikolla valmiiksi luultu esitys vedettiin pois valtioneuvostosta. Myös ministeriön viestintäjohtajan nimitys laahaa pahasti.

Al-Hol-kohun jälkeen Haavisto ei enää uskalla nimittää paikalle presidentinvaalien kampanjapäällikköään Riikka Kämppiä (vihr), vaan vahvoilla on presidentti Sauli Niinistön entinen tiedotuspäällikkö, A-studion toimittaja Katri Makkonen. Kuulemma UM:n korkeimpia nimityksiä katsotaan nyt ”isommalla porukalla”.

PS 1. Juolahtipa mieleen. Joskus Kalevi Sorsan (sd) aikoina poliittiset sihteerit saunoivat Kesärannassa. Politiikka kiihtyi saunan päälle tappeluksi. Muuan politrukki tippui mereen ja merivedessä häneltä tippuivat vielä tekohampaat suusta. Sopu eli konsensus syntyi seuraavana päivänä, ja tekohampaatkin löydettiin porukalla kahlaamalla. Tulipahan tekarit pestyä. Eli saunominen kannattaa aina!