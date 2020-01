Sisäministeriö avaa Kirsi Pimiän kansliapäällikkyys­-nimityksen perusteita

Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty perustelun perusteita.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) perusteli Kirsi Pimiän valintaa johtamansa ministeriön kansliapäälliköksi tämä laaja-alaisella kokemuksella perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvistä johtamistehtävistä. Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty perustelun perusteita.

Asiaan kiinnitti huomiota muun muassa kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman.

– Miksi valinnassa on vedottu jälkikäteen ”painotuksiin”, joita ei ole kansliapäällikön hakuilmoituksessa? Valtion virantäyttöohje: ”Pätevyysarvioinnissa ja ansiovertailussa voidaan nojata vain sellaisiin seikkoihin, jotka on mainittu hakuilmoituksessa”, Vestman kysyy Twitterissä.

Vestmanin esiin nostama ohje mainitaan valtiovarainministeriön suosituksesta, joka koskee virantäytössä noudatettavia periaatteita.

Kansliapäällikön valinta on herättänyt keskustelua, sillä moni on tulkinnut sen poliittiseksi virkanimitykseksi. Vihreät ovat aiemmin vastustaneet niitä.

Perus- ja ihmisoikeuksia ei hakuilmoituksessa mainita. Ilmoituksen mukaan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Lisäksi ilmoituksessa mainitaan, että viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää yhteistyökykyä, vuorovaikutus- ja organisointitaitoa, tuloshakuisuutta, kykyä toimia laaja-alaisessa ja nopeatempoisessa toimintaympäristössä sekä englannin kielen taitoa.

Ministeriö kuitenkin katsoo, että arvioinnissa ja vertailussa on nojattu vain sellaisiin seikkoihin, jotka on mainittu hakuilmoituksessa, osastopäällikkö Jukka Aalto sanoo. Aallon mukaan on normaali käytäntö, että säädettyjen kelpoisuusvaatimusten sisältöjä ja painotuksia avataan tarkemmin virantäyttöä koskevassa muistiossa.

Ilmoituksessa mainitut ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus ovat valtion ylimmän virkamiesjohdon erityisiä kelpoisuusvaatimuksia, jotka määritellään virkamieslain 8. pykälässä.

Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää muun muassa tuloshakuisuutta. Juuri tuloshakuisuuden merkitystä on avattu tarkemmin muistiossa.

Muistiossa tuloshakuisuus määritellään kyvyksi johtaa määrätietoisesti hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita huomioiden hallitusohjelman painotukset. Tällä hallituskaudella sisäasiainhallinnossa korostuvat erityisesti perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset sekä niiden kehittäminen sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton osalta.

Muut ylimmän johdon tehtävissä tarvittavat muut vaatimukset sisältyvät Aallon mukaan pääsääntöisesti käytännössä osoitetun johtamistaidon määritelmään.

– Nimittäjälle kuuluu melko laaja harkintavalta, mutta nimitys tulee perustella virkanimitysperusteiden kautta, Aalto muistuttaa.

Osastopäällikön mukaan oikeuskansleri on tarkistanut virantäyttömenettelyn ja nimitysesityksen perustelujen asianmukaisuuden osana normaalia valtioneuvoston yleisistunnon päätösten lainmukaisuuden valvontaa.