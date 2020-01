Sanna Marin otti CNN:n haastattelussa kantaa yhdysvaltalaisministerin ja Greta Thunbergin suukopuun

Amerikkalaismediaa kiinnosti myös esimerkiksi Marinin visio nelipäiväisestä työviikosta.

Davosin talousfoorumi nousi torstaina otsikoihin, kun Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin ja ilmastoaktivisti Greta Thunberg ajautuivat suukopuun.

The Guardian kertoo Thunbergin vaatineen puheessaan Yhdysvaltoja lopettamaan välittömästi investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin.

Mnuchin vastasi tähän toteamalla, että Thunbergin tulisi opiskella taloustiedettä yliopistossa ja antaa vasta sen jälkeen neuvoja. Lehden mukaan valtiovarainministeri myös aluksi teeskenteli, ettei tunnista Thunbergiä, mutta täsmensi sitten vitsailevansa.

Greta Thunberg vaati Davosin-puheessaan Yhdysvaltoja lopettamaan välittömästi investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin.

17-vuotias Thunberg kuittasi Mnuchinille Twitter-yhteisöpalvelussa, ettei yliopistotutkinto ole tarpeen, jotta käsittäisi tilanteen kestämättömyyden ilmastolle.

”Tässä asiassa Greta oli oikeassa”

Yhdysvaltalaismedia CNN haastatteli torstaina pääministeri Sanna Marinia ja oli erityisen kiinnostunut siitä, miten Marin suhtautuu Mnuchinin ja Thunbergin väliseen kiistaan.

Marin painotti, että hänen mukaansa parempaa bisnestä on investoida fossiilisten polttoaineiden sijaan vihreään energiaan.

– Tässä asiassa Greta oli siis oikeassa, Marin sanoi haastattelussa.

Pääministeri muistutti siitäkin, että ilmasto-ongelma on totta ja että kaikkien täytyy toimia, jotta maailmasta voidaan tehdä parempi paikka elää.

– Greta Thunberg on vasta nuori tyttö eikä poliittinen tai taloudellinen johtaja, ja hän kehottaa meitä toimimaan. Hän on oikeassa, kun hän kehottaa näin, Marin lisäsi.

Marin nosti haastattelussa esiin Suomen tavoitteen päästä hiilineutraaliksi valtioksi vuoteen 2035 mennessä.

– Suomen hallitus pyrkii siihen, ettemme etsi vain ympäristön kannalta vaan myös taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä ratkaisuja.

”En keskity itseeni”

CNN:n toimittaja oli kiinnostunut ilmastokysymysten ohella esimerkiksi paljon puhuttaneesta neljän päivän työviikosta, jota Marin visioi SDP:n 120-vuotisjuhlissa viime kesänä.

Pääministeri korosti haastattelussa, että kyse oli ennen kaikkea tulevaisuuden näkymästä, ei istuvan hallituksen pyrkimyksestä.

– Kun yhteiskunta kehittyy, ihmiset voivat työskennellä vähemmän. On tärkeää, että ihmisillä olisi mahdollisuus viettää enemmän aikaa perheen ja rakkaidensa kanssa. Me kaikki välitämme töistämme, mutta meillä on muitakin asioita elämässä, Marin perusteli CNN:lle.

Haastattelussa nousi esille myös maailmalla laajalti kiinnostanut pääministerin ikä. Toimittaja uteli, pelottaako Marinia epäonnistuminen – monilla johtavista poliitikoista kun on vuosia, jopa vuosikymmeniä aikaa valmistautua tehtäväänsä.

Marin vastasi kieltävästi.

– En keskity itseeni tai siihen, mitä minusta ajatellaan ihmisenä.