Pimiä valittiin Pelttarin ohi kansliapäälliköksi – vertaa itse, kumman CV on vakuuttavampi

Kokemus ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä nosti Pimiän kansliapäälliköksi.

Valtioneuvosto valitsi tänään sisäministeriön kansliapäälliköksi yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän.

Kansliapäälliköksi pyrki myös Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari.

Pimiää esitti virkaan ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr). Mikkonen sijaisti virkamatkalla ollutta sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr).

Hakijoilta edellytettiin ylempää korkeakoulututkintoa, työkokemusta erilaisissa julkisen tai yksityisen sektorin tehtävissä, johtamistaitoja ja johtamiskokemusta.

IS käy kansliapäällikön viran täyttämiseen liittyvän muistion pohjalta läpi, miten hakijoiden koulutus, työkokemus ja muut ansiot poikkeavat toisistaan.

Koulutus:

Kirsi Pimiä on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon. Hän on varatuomari.

Antti Pelttari on suorittanut oikeuskandidaatin tutkinnon.

Työkokemus:

Kirsi Pimiä on työskennellyt yhdenvertaisuusvaltuutettuna vuodesta 2015 lukien.

Sitä ennen Pimiä on työskennellyt yhden tai parin vuoden pätkiä eduskunnassa valiokuntaneuvoksena, oikeusministeriön johtajana, valtioneuvoston kansliassa neuvottelevana virkamiehenä ja yksikön päällikkönä, oikeusministerin erityisavustajana, erityisedustajana Suomen EU-edustustossa. 1990-luvulla Pimiä työskenteli Vihreän eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä.

Antti Pelttari on työskennellyt Suojelupoliisin päällikkönä vuodesta 2011 lähtien.

Ennen Suojelupoliisia Pelttari toimi sisäministeriössä valtiosihteerinä ja kansainvälisten asioiden yksikön ylijohtajana. Ennen sisäministeriötä hän työskenteli eduskunnan valiokuntaneuvoksena sisäministeriössä ja ulkoasiainvaliokunnan apulaissihteerinä. 1990-luvulla hän oli sisäministeriössä lainsäädäntöneuvoksena ja lainsäädäntösihteerinä ulkoasiainministeriössä.

Johtamiskokemus:

Pimiällä on noin 7 vuoden kokemus johtamistehtävistä ministeriöistä ja yhdenvertaisuusvaltuutettuna. Lisäksi hänellä on noin 18 vuoden kokemus vaativista asiantuntijatehtävistä.

Pelttarilla on noin 12 vuoden kokemus johtamistehtävistä sisäministeriöstä ja Suojelupoliisista. Hänen erityisansionsa on kokemus yhden sisäasiainhallinnon keskeisen viraston päällikön tehtävästä ja kokemus sisäministeriön erillisyksikön päällikön tehtävistä. Lisäksi hänellä on noin 14 vuoden kokemus vaativista asiantuntijatehtävistä valtionhallinnossa.

Kielitaito:

Pimiän äidinkieli on suomi. Hänellä on hyvä ruotsinkielen taito, erinomainen englanti, tyydyttävä ranska ja tyydyttävä saksa.

Pelttarin äidinkieli on suomi. Hänellä on hyvä ruotsinkielen taito, erinomainen englanti, hyvä ranska ja hyvä saksa.

Johtopäätös:

Sisäministeriön muistiossa kerrotaan, että poliittisen johdon alaisuudessa toimivalta kansliapäälliköltä edellytetään aktiivisuutta ja joustavuutta suhteessa päätöksentekijöihin.

Muistiossa todetaan, että vaikka Pimiällä kokemus johtamistehtävistä on muita hakijoita ajallisesti lyhyempää, hänen vahvuutensa on laaja-alainen kokemus perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvistä vaativista johtamistehtävistä. Hän on muistion mukaan yhteistyöhön pyrkivä, avoimuutta ja keskustelua korostava johtaja.