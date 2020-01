Sanna Marin vaatii työelämään muutosta: Miehet palkkaavat tiedostamattaan ”samanhenkisiä ja -näköisiä ihmisiä”

Sanna Marin painotti talousfoorumilla sitä, että työelämä kaipaa lakeja tasa-arvoistuakseen aidosti.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on tällä viikolla edustanut vuosittain järjestettävässä talousfoorumissa Sveitsin Davosissa.

Tänään Marin nosti paneelikeskustelussa esille näkemyksensä siitä, että naiset tarvitsevat tuekseen lakeja työpaikalla tapahtuvaa syrjintää vastaan. Asiasta kertoi Bloomberg-uutissivusto.

Paneelissa käsiteltiin sosiaalista liikkuvuutta ja sukupuolten tasa-arvoa.

Marinin huoli liittyi Bloombergin mukaan siihen, että tiedostamattomat ennakkoasenteet voivat jyrätä niin, että johtoasemassa miehet palkkaavat tiedostamattaan ”samanhenkisiä ja -näköisiä ihmisiä”, joita pitävät ”pätevämpänä”.

Ongelmaa ei pääministerin mukaan voi jättää yksityisen sektorin ratkaistavaksi.

– Tarvitaan lakeja ja rakenteita, jotka johtavat sukupuolten yhdenvertaisuuteen. Tämä ei tapahdu itsestään, hän painottaa.

Marin nosti esimerkiksi myös Suomen, jossa sukupuolten tasa-arvo ei hänen mukaansa työelämässä täysin toteudu.

– Meillä Suomessa ei ole tarpeeksi miehiä terveys- ja sosiaalialalla. Me myös tarvitsisimme lisää naisia tekniikan alalle.

Laajaa mediahuomiota

Eilen Ilta-Sanomat uutisoi, että Marin on kerännyt talousfoorumissa osakseen poikkeuksellisen määrän mediahuomiota.

– Onnittelut pääministeri Marinille, hyvin jännittäviä uutisia hänen tulostaan uudeksi pääministeriksi. Minusta on hienoa nähdä näitä uusia nuoria pääministereitä ja valtionpäämiehiä. Lähes kaikilla on samoja arvoja kuin minulla, Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore onnitteli paneelikeskustelun aluksi Marinia.

Kyseisessä paneelissa Marin painotti erityisesti arktisen alueen ja ilmaston suojelutoimia.

– Arktinen kysymys ei ole vain alueen geopolitiikkaa ja kilpailua, vaan kyse on ilmastosta ja ilmastonmuutoksen torjunnasta. Siihen on tartuttava, jos haluamme pelastaa arktisen alueen. Suomen kannalta on tärkeää, että arktisen alueen jännitteet pidetään niin matalina kuin mahdollista.

Marinin mukaan kaikkien maiden on tehtävä osansa.

– Ei ole niin, että vain Suomi voi muuttaa ilmastonmuutoksen kulkua. Meidän on tehtävä yhteistyötä. Me tarvitsemme Yhdysvallat, Venäjän ja Kiinan ja kaikki isot tekijät mukaan.