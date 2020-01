Halla-aho hallituksen ilmastopolitiikasta: lisälasku porvaripuolueiden kannattajille, kompensaatio punavihreille

Perussuomalaiset ei kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa kannata. Puolueen ratkaisu olisi päinvastoin keventää asumisen ja liikkumisen ympäristöveroja.

Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon (ps) mukaan hallituksen ilmastopolitiikan maksumieheksi joutuvat kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten kannattajat, osin myös demarit.

Perussuomalaiset teetti Taloustutkimuksella tutkimuksen, jossa selvitettiin ihmisten halukkuutta ilmastotekoihin, ja maksuhalukkuutta lisätä omia asumisen ja liikkumisen kuluja ilmastosyistä.

– Tämä tutkimus avaa aika hyvin sitä, miksi kyse on nimenomaan punavihreästä ilmastopolitiikasta. Lasku lankeaa ihmisille, jotka ovat tyypillisesti perussuomalaisten, keskustan, kokoomuksen ja suurelta osin Sdp:n äänestäjiä, Halla-aho totesi.

– Mutta lisälasku kompensoidaan ihmisille, jotka ovat tyypillisesti vihreiden ja vasemmistoliiton äänestäjiä. Tämä on näiden puolueiden kannalta täysin rationaalista politiikkaa, mutta ennen kaikkea keskustan kannalta erittäin epärationaalista, Halla-aho jatkoi.

Taloustutkimuksen selvityksen tulokset ja johtopäätökset olivat odotettuja, tutkimukseen haastateltiin 2 135 suomalaista.

Tutkimuksen mukaan hallituksen ilmastopolitiikan maksumieheksi joutuvat muut kuin ilmastotekojen kannattajat.

– Autolla työssä käyvä, ja mitä pitempi työmatka on. Ja henkilö, joka asuu vähän vanhemmassa omakotitalossa, 70- ja 80-luvulla rakennetussa talossa, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm summasi ilmastopolitiikan laskun maksajat.

Ihmiset ovat melko halukkaita periaatteessa osallistumaan ilmastotalkoisiin, mutta halukkuus alkaa hävitä, jos itse joutuu laskua maksamaan.

Asumisen ilmastotekoja tekisivät mieluimmin ihmiset, jotka asuvat kerrostalossa tai vuokralla. Autoilun ilmastotekoja puoltavat eniten ne, jotka eivät työmatkoillaan autoa käytä.

Halukkuus asumisen pysyvien kulujen nostamiseen on pienintä omakotitalossa asuville. Omakotitalossa asuvat ovat valmiit satsaamaan kertakuluna suurin piirtein 1 600 euroa ilmalämpöpumppuun. Keskimäärin 16 000 euron maalämpöpumppua esimerkiksi öljylämmityksen tilalle tuskin edes harkitaan syrjäseuduilla, jossa ilmastoteko maksaisi jo ison osan kiinteistön arvosta.

Autoilun haittaveroja kannattavat ne, jotka käyttävät joukkoliikennettä tai käyvät töissä pyöräillen tai kävellen.

Asumisen pysyviä ilmastotekoja ovat halukkaimpia tekemään kerrostalossa asuvat. Omakotitalossa asuva on tutkimuksen mukaan useimmin valmis suurin piirtein satsaamaan keskimäärin 1 600 euron ilmalämpöpumppuun.

Bensan veronkorotuksia kannattavat eniten ihmiset, jotka eivät tarvitse omaa autoa työmatkallaan.

Perussuomalaiset myös pitää polttoaineiden veronkorotuksia olemattomana ilmastotekona. Puolue viittasi tutkimukseen, jonka mukaan bensan litrahinnan pitää olla 2,26 euroa ennen kuin hinta alkaa vähentää omaa autolla ajoa.

Ilmastonmuutoksen laskun maksajat ovat tutkimuksen mukaan siis autolla töissä käyvät ja omakotitalossa asuvat.

Tutkimuksen mukaan vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat asuvat useammin kerrostalossa, ja käyttävät usein julkista liikennettä, tai kävelevät ja pyöräilevät töihin.

– Perussuomalaiset on keskituloisten puolue. Kun taas vihreillä korostuu pienituloisten ihmisten osuus ja toisaalta erittäin hyvätuloisten ihmisten osuus. Eli näissä ryhmissä on ymmärrettävästi halukkuutta kunnianhimoisempaan identiteetti-ilmastopolitiikkaan, koska se lasku ei lankea kaikkein pienituloisimmille, ja toisaalta kaikkein suurituloisimmilla on varaa maksaa se lasku, Halla-aho sanoi.

Tutkimus on aina yksinkertaistus. Perussuomalaisten tilaaman tutkimuksen taustamuuttujat olivat hallituksen omista tavoitteista.

Taloustutkimus oli tehnyt tutkimuksen perussuomalaisten tilauksesta. Tutkimustulokset esitteli Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm.

Hallitus kiristää ilmastotavoitteen vuoksi niin asumisen hintaa nostamalla energiaveroja, kuin myös autoilun hintaa nostamalla polttoaineveroja.

Haittaverojen kiristykset hallitus on luvannut kompensoida pienituloisille suunnatuilla verokevennyksillä.

Hallituksen työllisyystavoitteen vuoksi mahdollisimman monen olisi käytävä töissä, ja töihin pääsee pääkaupunkiseutua, Turkua ja Tamperetta lukuun ottamatta harvemmin muulla kuin omalla autolla.

Perussuomalaisilla ei ollut omaa konkreettista keinoa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Halla-ahon mukaan paras ilmastoteko on suomalainen tehtaanpiippu.

– Haluamme korostaa kaikessa ilmastopolitiikassa, että kyse on globaalista ongelmasta. Meidän teolllisuus siirtyy sinne, missä energia tuotetaan saastuvammin ja teollisuus on saastuvampaa. Se on se, mitä Suomi voi tehdä. Suomi voi huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, yritystensä menestyksestä, tehdä innovaatiopolitiikkaa, satsata ilmastoteknologian kehittämiseen, jolla se pystyy olemaan kokoaan suurempi vaikuttaja maailmalla, Halla-aho perusteli.

Mikä on se konkreettinen ilmastoteko, mitä pitäisi tehdä?

– Meidän pitäisi saada myönteinen kierre taloudessa. Ei niin, että verotetaan entistä ankarammin työssä käymistä ja yrittämistä, vaan päinvastoin alennetaan asumisen, liikkumisen ja yrittämisen kustannuksia, jotta ihmisille saadaan työpaikkoja, ja saadaan verotuloja, Halla-aho vastasi.

Eli reseptinne on, että asumiseen ja liikkumiseen liittyvät ympäristöverot alas, ja tuloverotusta alas?

– Kyllä. Jos Suomi olisi hiukan suurempi toimija maailmassa, tämä kuulostaisi paradoksaaliselta. Koska Suomi ei ole sitä, parasta ilmastopolitiikkaa on se, että estämme teollisuuden vuotamista täältä sinne, missä se saastuttaa enemmän, Halla-aho sanoi.