Al Gore onnitteli pääministeri Marinia paneelikeskustelussa Davosissa – ”samoja arvoja kuin minulla”

Pääministeri Sanna Marin painotti arktisen alueen ja ilmaston suojelutoimia Davosin paneelikeskustelussa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) istui keskiviikkona Davosin talousfoorumissa paneelikeskustelussa, jossa arktisen alueen lämpenemisen vaikutuksia käsiteltiin huolestuneeseen sävyyn. Paneelikeskustelijoista Marinin kanssa samoilla linjoilla olivat Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore ja Lancasterin yliopiston Pentland Centre for Sustainability in Business -keskuksen johtaja Gail Whiteman.

Heidän lisäkseen tilaisuuteen osallistui Guggenheim Partnersin sijoitusjohtaja Scott Minerd, republikaani ja ”vapaan markkinan” kaveri, jonka näkemykset eivät kaikilta osin miellyttäneet ilmastokriisin torjumisen kovimpia puolustajia.

Marinin ympärillä on poikkeuksellisen laaja mediahuomio myös Davosissa, jossa hän on sopinut useita haastatteluja kansainväliselle medialle. Kiinnostusta selittää pääministerin nuori ikä, perhetausta, ja se, että Suomen hallitusta ja hallituspuolueita johtaa viisi naista.

– Onnittelut pääministeri Marinille, hyvin jännittäviä uutiset hänen tulostaan uudeksi pääministeriksi. Minusta on hienoa nähdä näitä uusia nuoria pääministereitä ja valtionpäämiehiä. Lähes kaikilla on samoja arvoja kuin minulla, Gore onnitteli paneelikeskustelun aluksi Marinia.

Whiteman pohjusti tilaisuutta kuvilla ja tilastoilla, jotka osoittivat muun muassa, että 1970-luvun jälkeen arktisten alueiden kesämerijäätiköistä on menetetty 75 prosenttia. Mitä enemmän jäätikköä häviää, sitä enemmän lämpeneminen kiihtyy lumen heijastusvaikutuksen johdosta, hän kertoi.

– Me [ihmiset] olemme toisia [jäälauttaa etsiviä] jääkarhuja, hän sanoi.

”Tarvitsemme kaikki mukaan”

Minerd korosti, että arktinen alue on kaupallisesti ja strategisesti liian kiinnostava, että sen hyödyntämistä voisi enää pysäyttää. Hyvä uutinen on Minerdin mukaan se, että sotilaallisen toiminnan ja valtionrahan kautta alueella voidaan kuitenkin luoda sääntöjä, jotka edistäisivät vastuullista kaupallista hyödyntämistä.

Marinin mukaan arktisen alueen kysymys on kuitenkin ennen kaikkea ilmastopolitiikkaa.

– Arktinen kysymys ei ole vain alueen geopolitiikkaa ja kilpailua vaan kyse on ilmastosta ja ilmastonmuutoksen torjunnasta. Siihen on tartuttava, jos haluamme pelastaa arktisen alueen. Suomen kannalta on tärkeää, että arktisen alueen jännitteet pidetään niin matalina kuin mahdollista.

Marinin mukaan kaikkien maiden on tehtävä osansa.

– Ei ole niin, että vain Suomi voi muuttaa ilmastonmuutoksen kulkua. Meidän on tehtävä yhteistyötä. Me tarvitsemme Yhdysvallat, Venäjän ja Kiinan ja kaikki isot tekijät mukaan.

– On myös otettava ihmiset mukaan tähän. Emme voi saada aikaan muutosta, jos emme saa niille hyväksyntää ihmisiltä.

Kysymykseen, riittääkö Arktinen neuvosto, Marin sanoi, että se on ainoa olemassa oleva elin ja siihen tulee keskittyä.

”Lyhytnäköistä politiikkaa”

Gore kertoi, miten arktisen nopea lämpeneminen vaikuttaa koko maapalloon, merivirtoihin, tuuliin ja myrskyihin ja muiden kasvihuonekaasujen, kuten nitro-oksiidin ja metaanin, kiihtyviin päästöihin esimerkiksi Siperian ikijään sulaessa.

– Pidän arktisen alueen sulamiseen liittyvää keskustelua kaupallisista mahdollisuuksista hyvin lyhytnäköisenä, Marin sanoi.

Hän kertoi Suomen sitoutumisesta hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä ja että Suomen hallitus haluaa taistella ongelmaa vastaan ”nyt”.

– Näemme ilmastonmuutoksen riskinä, suurimpana riskinä ihmiskunnalle, mutta sen torjuminen on sen sijaan iso taloudellinen mahdollisuus, joka luo uutta työtä ja liiketoimintaa.

Marin puhui pääosin sujuvaa englantia ja osallistui keskusteluun aktiivisesti – joskin pyyteli myös anteeksi heikkoa englantiaan, kun ei löytänyt aina oikeita sanoja.

– Olen samaa mieltä Marinin kanssa. Ainoa keino on yhdistyä tieteellisen tiedon taakse ja tehdä kaikki taloudelliset ja poliittiset päätökset globaalisti, jotta päästötaso saadaan käännettyä merkittävästi alaspäin, Whiteman sanoi.

Minerd muistutti ilmastonmuutokseen liittyvästä ”realismista” ja osakkeenomistajien intresseistä, joita ”maailmanparantajat” eivät pysty muuttamaan. Minerdin mukaan yritykset tekevät viherpesua, mutta pitäisi olla suurempia kannustimia yrityksille.

– Olethan kuullut fraasista, ei töitä kuolleella planeetalla, Gore heitti hänelle.

Minerd sanoi kuitenkin, että kannattaa hiiliveroa päästöhaittojen jakamiseen. Lisäksi hän heitti kysymyksen, pitäisikö arktisella alueen laivaliikenteen olla nollapäästöistä.

Gore sanoi olevansa luottavainen, että ihmiset onnistuvat hillitsemään ilmastonmuutosta riittävästi, jotta niin sanottua "tipping pointia" ei saavuteta. Minerd ei ollut yhtä toiveikas. Goren mukaan toivoa ei saa heittää eikä antaa periksi.