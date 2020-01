Halla-aho hyväksyy sähkötupakkaselvitykset – ”Lähdemme siitä, että edustaja Niikko kertoo meille asiat niin kuin ne ovat”

Kansaedustajat saavat ajaa omaa etuaan, ja he eivät ole lainsäädäntötyössään jäävejä.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) ei ole aikeissa nostaa kansanedustaja Mika Niikkoa (ps) tikunnokkaan.

Niikon selitykset ovat Halla-ahoa tyydyttäneet.

– Lähdemme siitä, että kansanedustaja Niikko kertoo meille asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet. Jos hänen selityksessään ei ole aukkoja ja ristiriitaisuuksia, jotka voisimme tunnistaa, lähdemme siitä, että asia on silloin niin, Halla-aho sanoi.

– Ainakin minun saamien tietojen mukaan hänellä ei ole silloin ollut tekemistä sähkötupakkabisneksen kanssa, tämä on ollut hänen poikansa yritys ja sillä on ollut muutaman kuukauden ajan ollut yritystä myydä sähkötupakkatuotteita, Halla-aho jatkoi.

Niikko puolusti tarmokkaasti kevättalvella 2016 eduskunnan tupakkalain istuntokäsittelyssä sitä, että sähkötupakan myyntiä ei ryhdyttäisi hankaloittamaan.

Suomen Kuvalehti paljasti tällä viikolla Niikon yhteydet sähkötupakkabisnekseen.

Niikon yritys Finnsolid oli valtuuttanut Niikon neuvottelemaan Finnveran kanssa 100 000 euron tuesta sähkötupakkatuotteiden maahantuonnille.

Kun eduskunnassa keskusteltiin tupakkalaista maaliskuun 1. päivä, Niikko oli ensimmäisen puheenvuoronsa jälkeen poistunut salista ja poistattanut eduskunnan sidonnaisuustiedoista Finnsolidin. Sähköpostissaan eduskunnan kanslialle hän kertoi, että ei ole enää tekemisissä Finnsolidin kanssa ja ei omista tästä mitään.

IS yritti koko eilisen tavoittaa Niikkoa, Niikko lupaili vastata, mutta hän ei eilen kysymyksiin vastannut. Niikko ei ole tänäänkään kysymykseen vastannut.

Tiedotteessaan Niikko kertoi, että Finnsolid ei ole ollut hänen vuoden 2015 jälkeen, ja hänen poikansa kävi muutaman kuukauden sähkötupakkakauppaa Niikon Eurosolidin kautta, ja tämä sähkötupakkabisnes tapahtui ennen kuin tupakkalain muutosta alettiin käsitellä eduskunnassa maaliskuussa 2016.

Mika Niikko ei ole IS:n yhteydenottopyyntöihin vastannut. Niikko lähetti medialle tiedotteen, jossa hän kertoi, että sähkötupakkakauppaa ei tehnyt hänen Finnsolid, vaan Eurosolid, ja kauppaa teki hänen poikansa muutaman kuukauden, ja tämä tapahtui ennen kuin tupakkalakia alettiin maaliskuussa 2016 käsitellä.

Halla-aho sanoo, että hän ei kiireiltään ehtinyt perehtyä Niikon asioihin, eikä ole aikeissa asiaa sen enempi selvittää.

– Jos alan kommentoida numeroita tai vuosilukuja, ja todennäköisesti menisi väärin. Niikko olisi tästä oikea henkilö vastaamaan kysymyksiin. Saan nämä tiedot tipoittain samalla lailla kuin kaikki muutkin ihmiset. Minulla on parempaakin tekemistä kuin yrittää perehtyä tällaiseen monimutkaiseen asiaan, Halla-aho totesi.

Tapaus kansanedustaja Niikko ja sähkötupakka on poikkeuksellinen eduskunnassa.

Niikko on ajanut hyvin rajatun piirin etua, johon hänellä on ollut, ainakin aiemmin, jonkinlainen yhteys. Ja tätä yhteyttä Niikko ei ole kertonut.

Kansanedustaja saa ajaa omaa etuaan. Yrittäjä, maanviljelijä, kotkalainen tai rovaniemeläinen, konduktööri, sairaanhoitaja, vapaa-ajankalastaja, urheiluseuransa puuhahenkilö, jonkun järjestön aktiivi - jokainen kansanedustaja on valittu eduskuntaan ajamaan parhaaksi katsomiaan asioita.

Kansanedustaja ei ole koskaan jäävi.

– Edustaja ei ole jäävi edustajantyössään. Kansanedustaja ei ole virkamiesasemassa. Lainsäädäntö tehdään kaikille, puhemies Matti Vanhanen (kesk) sanoi.

– Edustaja ei ole jäävi lainsäädännössä, kuten kunnanvaltuutetut. Kunnissa on totuttu siihen, että pitää jäävätä, jos tulee lähelle itseä. Sama koskee myös ministereitä. Lapset ja puoliso aiheuttavat jääviyden, mutta kansanedustajalle jääviyttä ei synny lainsäädäntötyössä, Vanhanen jatkoi.

Puhemies Matti Vanhanen muistuttaa, että lainsäädäntötyössä kansanedustaja ei ole jäävi. Siksi sidonnaisuusilmoitukset on tehty, että äänestäjät näkisivät edustajan kytkökset. Kunnanvaltuutettu ja ministeri voi olla jäävi.

Normaalit lait kansanedustajia koskevat, mutta lainsäädäntötyössä kansanedustajilla ei ole ylituomareita.

– Kansa, se on ylituomari. Poliittisissa kysymyksissä se on oma eduskuntaryhmä. Sitten on oikeudellisia asioita – joita nyt on aika paljon – se on viranomaisten työtä.

– Edustajan työ on julkista ja läpinäkyvää, ja kansalaiset arvioivat sitä. Toimintatapaan liittyvät asiat ovat kansan punnittavissa, Vanhanen sanoi.

Kansanedustajilla on lähes aina asioihin epäsuora tai suora intressi.

– Meillä on vähän lakeja, jotka kytkeytyisivät vain yksittäisiin yrityksiin. Yleensä lailla on laaja vaikutusala. Missä ryhmäedun ajamisesta siirrytään puhtaasti oman edun ajamiseen, sellaista rajausta ei minun tietääkseni ole olemassa, Vanhanen muistutti

– Rajanveto on vaikeaa. Meillä on lainsäädäntöä yrityksiin ja eri ammatteihin liittyen. Oma napa voi olla yllättävän lähellä, vaikka se ei koskisi henkilökohtaisesti, vaan satoja muita. Siihenkin on oikeus, Vanhanen jatkoi.

Puhemies Vanhasen mukaan kansanedustajan työn pitää olla läpinäkyvää. Siksi kansanedustajat tekevät sidonnaisuusilmoituksensa, josta näkee edustajat yritys- ja muut kytkennät.

– Jos ajaa oman yrityksensä tai intressinsä kannalta tärkeää lainsäädäntöä, se pitää äänestäjän nähdä läpi. Jos on kytkentä, ne kytkökset on syytä olla läpivalaistuja. Ja äänestäjät tekevät ratkaisun. Ei ole tuomarineuvostoa, joka näitä mittaisi. Äänestäjillä pitää olla tiedot olemassa, Vanhanen totesi.

Niikko on tällä vaalikaudella toiminut eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana.