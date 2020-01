Eduskunnan perustuslakivaliokunnan asema on joutunut ulkoministeri Pekka Haaviston yhteydessä julkisten epäilysten alaiseksi. Nyt valiokunta on herännyt poikkeuksellisella tavalla puolustamaan riippumattomuuttaan, kirjoittaa politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan ylle on laskeutunut synkkä poliittinen varjo sen jälkeen, kun se alkoi käsitellä kymmenen kansanedustajan tekemää peruslain mukaista muistutusta ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimien lainmukaisuudesta al-Holin kotiutusten valmistelussa.

Yleisesti on epäilty, että Haavisto selviää tapauksesta kuin koira veräjästä, koska hallituspuolueilla on perustuslakivaliokunnassa enemmistö. Samalla on herännyt jälleen keskustelu eduskunnan ulkopuolisen perustuslakituomioistuimen tarpeellisuudesta.

Nyt perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaJohanna Ojala-Niemelä (sd) ja perustuslakivaliokunnan sihteeri, valiokuntaneuvos Matti Marttunen tulivat erittäin poikkeuksellisella tavalla julkisuuteen puolustamaan valiokuntaa esitetyiltä epäilyksiltä.

Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla he vakuuttavat, ettei valiokunta tee päätöstä Haaviston asemasta valiokunnan poliittisten voimasuhteiden perusteella.

– Perustuslakivaliokunnan toiminnan vakiintuneena lähtökohtana on ollut, etteivät valiokunnan tulkinnat lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden arvioinnissa ole olleet sidoksissa hallituspohjaan tai eduskunnan poliittisiin voimasuhteisiin, Ojala-Niemelä ja Marttunen kirjoittavat.

Ilmeisesti he kokivat olevansa pakotettuja ulostuloonsa viime viikkojen keskustelun jälkeen.

Epäilyjä valiokunnan tulevan päätöksen varmasta lopputuloksesta – Haaviston kannalta myönteisestä – on esittänyt muun muassa Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, professori Markku Jokisipilä. Hän kertoi pitävänsä Haaviston asemaa ”turvattuna” jo valiokunnan ja eduskunnan poliittisten voimasuhteiden takia.

Jos Jokisipilän logiikkaa on uskominen, perustuslakivaliokunnan tutkintaa voidaan pitää turhana, mikäli lopputulos tiedetään etukäteen.

Lisää vettä myllyyn tuli viime lauantaina, kun presidentti Tarja Halonen sanoi Ylen Ykkösaamussa, että Haaviston toimien tutkinnassa on kyse presidenttipelistä.

– Minun ystävistäni osa kyseli, että tälläkö sitä Haaviston presidentinvaalikampanjaa yritetään kammeta, että ei nämä asiat ole miltä ne näyttävät, Halonen totesi haastattelussa.

Kyse on siis Haaviston toiminnasta ulkoministeriössä ja siitä, yrittikö hän syksyllä painostaa ulkoministeriön konsuliosaston päällikköä Pasi Tuomista toimimaan lainvastaisesti al-Holin kotiuttamisoperaatioissa.

Kun Tuominen ei virkamiehenä hyväksynyt ministerin lainvastaiseksi kokemaansa käskytystä, Tuominen siirrettiin syrjään tehtävistään.

Joulukuussa hallitus sai lopulta aikaan poliittisen linjauksen al-Holin kotiutuksista, mutta Tuomisen asema ulkoministeriössä on yhä epäselvä.

IS:n tiedossa ei ole, mitä Tuominen on vastannut Haaviston pyyntöön tulla takaisin konsulipäällikön tehtäviin. Haavistohan toivotti hänet ”tervetulleeksi takaisin”, vaikka aikaisemmin oli kiistänyt Tuomisen syrjäyttämisen.

Perustuslakivaliokunta on tapaus Haaviston suhteen nyt siis itsekin suurennuslasin alla. Kyse on juuri siitä, tekeekö valiokunta päätöksiä poliittisin vai oikeudellisin perustein.

– Ministerivastuuasian käsittelyssä ei ole kyse vain perustuslainmukaisuuden arvioinnista, mutta asia ei ole luonteeltaan poliittinen. Kyse on ministerin toiminnan lainmukaisuuden arvioinnista oikeudellisin perustein riippumatta niistä motiiveista, jotka ovat kulloinkin mahdollisesti myös poliittisesti vaikuttaneet muistutuksen tekoon, Ojala-Niemelä ja Marttinen jatkavat.

Oikeudellisilla perusteilla on valiokunnassa keskeinen painoarvo.

– Ministerivastuuasian oikeudellinen luonne rikosoikeudellisena asiana ja siihen liittyvät perustuslailliset laillisuus- ja oikeusturvatakeet vielä korostavat menettelyn oikeudellisuuden vaatimusta, he lisäävät.

Perustuslakivaliokunta aloitti Haavistoa kohtaan tehdyn muistutuksen käsittelyn viime viikolla. Jatkoa seuraa helmikuussa. Asian käsittely venyy pitkälle kevääseen.

Valiokunnan on käsiteltävä ministerivastuuasiaa täysilukuisena eli 17 jäsenen voimin.

Vasemmistoliitossa asian käsittely ei tosin näytä olevan prioriteettilistan kärjessä.

Viime viikolla pidetystä valiokunnan kokouksesta kerrottiin jo ennen joulua, mutta valiokunnan jäsen Anna Kontula (vas) osoitti siitä huolimatta samana päivänä (14.1.) mieltään suuren julkisuuden saattelemana Gazan rajalla. Valiokunnassa vasemmistoliittoa edusti varajäsen Paavo Arhinmäki (vas).

Jos valiokunta päätyy ajamaan Haavistoa valtakunnanoikeuteen, mitä pidetään tosin epätodennäköisenä, päätöksestä äänestää koko eduskunta.