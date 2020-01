Kommentti: Ilmastonmuutos uhkaa Halla-ahoa

Perussuomalaiset ovat vakiinnuttaneet paikkansa suosituimpana gallup-puolueena. Mutta käyvätkö käytetyt keinot kalliiksi, kysyy erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Perussuomalaiset näyttää toistaiseksi vakiinnuttaneen suosiona mielipidekyselyiden johdossa. Tuoreessa HS-gallupissa puoluetta kannatti 22,8 prosenttia vastanneista, Ylen viimeisimmässä mittauksessa 24,3 prosenttia vastanneista.

Viime vuoden hurja kasvu näyttää kuitenkin päättyneen. Perussuomalaiset on kerännyt taakseen helposti innostuvat suomalaiset. Osan kääntymys on aitoa, osa haluaa vain olla kulloisenkin voittajan vankkureissa. Näin aina.

Tästä alkaa puolueen ja sen puheenjohtajan todellinen testi, kannatuksen pitäminen läpi kuukausien ja vuosien vaaleja odotellessa.

Teemat tiedämme. Maahanmuutto on purrut erityisen hyvin kautta Euroopan vuoden 2015 pakolaisaallon jälkeen. Suomen Kuvalehden hiljan Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisten maahanmuuttoa ja vieraita kansallisuuksia koskevat asenteet ovat entisestään kiristyneet. Tällaiset tulokset ovat tietysti hyvä uutinen perussuomalaisille.

Hankalampaa on se, että vuoden 2015 jälkeen Eurooppa on saanut Afrikasta ja Lähi-idästä tulevaa maahanmuuttoa hillittyä tavoilla, jotka eivät kaikki kestä päivänvaloa. Suomenkin raja-asemilla on hiljaista. Loputtomiin ei samaa uhkaa voi jauhaa.

Kuviota sotkevat myös vaikutusvaltaisen elinkeinoelämän huoli ulkomaisen työvoiman välttämättömyydestä. Väestönkadon pysäyttämiseksi taas tarvittaisiin tulijoiksi kokonaisia perheitä. Perussuomalaisilta kuluu paljon energiaa vastaväitteiden esittämiseen.

Pikavoitto ilmasta

Yksin maahanmuuton pelko ei selitä perussuomalaisten uuden nousun nopeutta. Ennen viime vaaleja puolue terävöitti ilmastoasennettaan. Se terävöitti sitä nimenomaan ilmastonmuutoksen torjumista vastaan. Puolue omaksui ilmastodenialismin, ilmastonmuutoksen tai ainakin sen haitallisten seurauksien vähättelyn. Tässä se on onnistunut hyvin jopa muihin eurooppalaisiin oikeistopopulisteihin verrattuna.

Jossain maissa myös perinteiset konservatiivit harrastavat ilmastodenialismia. Viime viikkoina otsikoissa kautta maailman ovat olleet Australian maastopalot. Ollessaan vielä valtiovarainministeri Australian pääministeri Scott Morrison toi hiilenpalan parlamenttiin. Hän ilmoitti dramaattisesti, että kenenkään ei pidä sitä pelätä. Australia on suuri hiilen viejä ja hiilen polttaminen on ilmastonmuutoksen keskeisiä syitä.

Viime aikoina Morrison on kulkenut kiusallisesta tilanteesta toiseen maastopalojen uhreja tavatessaan. On huono juttu, kun hyvän lohkaisun löytää nolona edestään.

Australia on kaukana, mutta se kiinnostaa myös perussuomalaisten puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa.

Hän puuttui jokin aika sitten keskusteluun twiittaamalla, että ”metsäpalot eivät tietenkään johdu ilmastonmuutoksesta”. Tämän hän perusteli sillä, että Kanada ei ole lämpimämpi paikka kuin Suomi, mutta Kanadassa palaa enemmän metsää. Tämä johtuu Suomen harvennushakkuista ja metsäteistä. Ilmeisesti tästä voidaan päätellä, että Australian maastopalot eivät johdu ilmastonmuutoksesta.

Ei nyt tarkastella tässä enempää valtavan Kanadan ja pienen Suomen maantieteen ja metsätalouden eroja. Todetaan vain, että sen paremmin Suomi kuin Kanadakaan ei ole Australia ja että Australia on paljon lämpimämpi kuin kumpikaan niistä.

Annetaan Halla-aholle ansaittu kiitos siitä, että hän uskaltautuu vahvimpien osaamisalueidensa ulkopuolelle. Toisaalta sauhuamalla vain muinaisslaavista, hevimusiikista ja fantasiakirjoista ei taitaisi puoluejohtajaksi päästäkään.

Ilmastonmuutoksessa on se paha puoli, että se ei pelkällä sauhuamisella minnekään häviä. Erilaisia katastrofeja voi sattua ja ongelmia syntyä paljon lähempänä kuin Australiassa. Silloin nyt hyvältä kuulostavat puheensa voi joutua äkkiä nielemään.

Perussuomalaisten on todella syytä pohtia uusia teemoja, jos haluavat pitää kannatuksensa korkealla. Kuukaudet ja vuodet kuluvat äkkiä uusia vaaleja odotellessa ja monen pikakäännynnäisen into laskee.

Aina on pakko keksiä jotain uutta.