Kommentti: Instituutioiden uskottavuutta heikennetään nyt urakalla – ja jopa ex-presidentin johdolla

Viime viikonloppuna asetettiin kyseenalaisiksi kaksi suomalaista instituutiota: valtakunnansovittelija ja perustuslakivaliokunta. Epäilyksiä ei kylvä nyt edes sosiaalinen media, vaan politiikan huippuvaikuttajat ex-presidenttiä myöten, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Elämme uuden poliittisen kulttuurin aikaa, jossa aitaa kaatuu, mutta aidan korjaajat alkavat olla hakusessa.

Esimerkiksi viime viikonloppuna asetettiin näkyvästi kyseenalaiseksi kahden suomalaisen perusinstituution asema seurauksia enemmän pohtimatta:

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja valtakunnansovittelijan.

Molemmat ovat juuri tällä hetkellä mitä herkimpien asioiden ytimessä.

Perustuslakivaliokunta tutkii ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimien lainmukaisuutta ulkoministeriössä al-Holin pakolaisleirin kotiutusten valmistelussa. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala on historiallisen kovan työmarkkinapaineen ja lakkosovittelujen alla, suurimpana kysymyksenä on riitely kilpailukykysopimuksen (kiky) jatkosta.

Aloitetaan perustuslakivaliokunnasta, jonka epäpoliittisuutta ja asemaa päivänpolitiikan yläpuolella on yritetty varjella kuin kruununjalokiveä.

Epäilyksiä on toki ollut, useinkin.

Tarja Halonen teki lauantaina kuitenkin jotakin, mihin ainakaan entiset tasavallan presidentit eivät ole aikaisemmin sortuneet, eivät kovin monet muutkaan. Halonen marssi lauantaina Ylen Ykkösaamuun ja ilmoitti heti alkuun, että hänen sympatiansa ovat Pekka Haaviston puolella.

Halonen antoi ymmärtää, että Haaviston ympärille syntyneessä tutkinnassa kyse on vain presidenttipelistä:

– Minun ystävistäni osa kyseli, että tälläkö sitä Haaviston presidentinvaalikampanjaa yritetään kammeta, että ei nämä asiat ole miltä ne näyttävät, Halonen totesi.

Voi kuvitella, millä mielellä perustuslakivaliokunnan jäsenet ex-presidentin puheita kuuntelivat. Nyt perustuslain mukainen tutkiminen ja muistutus ministerivastuusta on leimattu Halosen taholta siis silkaksi poliittiseksi presidenttipeliksi.

Päätyipä perustuslakivaliokunta nyt mille kannalle tahansa, sen päätös on jo etukäteen leimattu poliittiseksi. Ei ihme, että keskustelu perustuslakituomioistuimen tarpeellisuudesta on jälleen herännyt ja kovenee kevään mittaan.

Oikeuskansleri on jättänyt Haavisto-tutkimukset perustuslakivaliokunnan käsiin, vaikka on itsekin saanut Haavistosta lukuisia kanteluita. Tuomas Pöysti on ottanut al-Holiin ennakkokantoja sen verran paljon, että hänet saatettaisiinkin kokea jääviksi.

Mutta nykyinen ilmapiiri on kaiken lisäksi sellainen, että jopa oikeuskanslerin rooli ja asema politisoidaan tarvittaessa, jos joku taho sen edulliseksi katsoo.

Halosen osalta täytyy vielä todeta, että juristina ja pitkäaikaisena ministerinä ja kansanedustajana hän tiesi, mitä teki. Luulisi ainakin.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala on puolestaan ollut viime viikkoina ja päivinä sellaisen hyökkäyksen kohteena, johon yksikään hänen edeltäjistään ei ole joutunut.

Jorma Reini joutui eromaan valtakunnansovittelijan paikalta 1997, mutta syy oli täysin toinen: Reinin saama ehdollinen tuomio poliisin vastustamisesta perheriidan selvittelyssä.

Nyt ay-liike on leimannut valtakunnansovittelijan puolueelliseksi.

Syy on se, että Piekkala ilmoitti torstaina Kauppalehdessä ettei hän lähde tekemään esityksiä työehtosopimuksissa olevien kiky-tuntien poistamiseksi, vaan osapuolten eli liittojen pitää keskenään löytää niistä ratkaisu.

Voi olla, että haparoivaan Piekkalaan kohdistuneeseen kritiikkiin on syynsä, mutta kun hyökkäys ajoittuu keskelle kovinta neuvottelukierrosta, sopii sitäkin ihmetellä. Taustalla kritiikkiä on ollut koko menneen syksyn ajan.

Joka tapauksessa valtakunnansovittelijan asema on nyt politisoitu aivan samalla tavalla kuin perustuslakivaliokunta eduskunnassa. Syntyipä sovintoesitys mistä tahansa ja millä alalla tahansa, Piekkala on leimattu työnantajien etäispäätteeksi. Asialla ovat olleet SAK:laiset ja STTK:laiset liitot johtohahmoja myöten.

– Minun mielestäni Vuokko Piekkala on puolueellinen, ja hänen lausuntonsa heijastelevat työnantajan kaikuja, tiivisti Rakennusliiton kakkospuheenjohtaja Kimmo Palonen Ylellä lauantaina.

Jo ex-pääministeri Antti Rinne (sd) horjutti syksyllä sovittelijajärjestelmää kasaamalla ex-omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd) kanssa Postin kiistojen ratkaisuun EK:n entisen työmarkkinajohtajan Lasse Laatusen, SAK:n ex-puheenjohtajan Lauri Ihalaisen, PAM:n ex-puheenjohtajan Ann Selinin ja vt-valtakunnansovittelijana toimineen Jukka Ahtelan ”neljän viisaan” työryhmän. Ryhmästä ei juuri apua ollut, mutta sovittelijan asemaa sillä heikennettiin.

Lisäksi työnantajapuoli koki ryhmän kokoonpanon liki rienaukseksi, sillä Etelärannan mukaan ryhmässä ei ollut yhtään työantajan edustajaa: eläköitynyt Laatunenkin on ollut viime vuodet enemmän SAK:n kuin EK:n asialla, Ahtela on puolestaan saanut EK:sta potkut.

Kirkon työmarkkinalaitoksesta tullut Piekkala oli työnantajien ehdokas sovittelijaksi. Seuraavana sovittelijavuorossa on jälleen palkansaajien esittämä ehdokas.

Kuka hän onkaan, ennuste ei ole lupaava. Nykykulttuuriin näyttää kuuluvan, että istuva sovittelija nolataan, ja toinen työmarkkinapuoli kostaa sen seuraavassa tilaisuudessa uuden sovittelijan aikana.

Valtakunnansovittelijan haukkuminen kertoo omaa kieltään siitä, että koko suomalainen työmarkkinaneuvottelujärjestelmä on sekaisin.

Vaarassa on koko nykyinen sovittelijajärjestelmä. Se on ehkä tarkoituskin. Esimerkiksi SAK on haaveillut Ruotsin mallista, jossa ympärivuotisia sovittelijoita on useampi.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ei sentään lähtisi vaihtamaan sovittelijaa kesken kierroksen.

– En näe, että sovittelijan vaihtaminen kesken kierroksen olisi ratkaisu. Pölyn laskeuduttua osapuolten on kuitenkin pohdittava, mitä tälle sovittelijainstituutiolle tehdään. Tämä ei ole kovin toivottava tilanne sen puolen työnantajien kuin ay-liikkeenkään näkökulmasta, Eloranta sanoi Ylelle lauantaina.

Kaikkiaan nykyisessä poliittisessa kulttuurissa eri instituutioiden asemaa horjutetaan päiväkohtaisista poliittisista syistä yhä enemmän, tulevaisuutta enempiä miettimättä.

Todettakoon varmuuden vuoksi, että myös median asema on luonnollisesti kyseenalaistettu jo pitkään.

Kaiken keskellä kannattaa myös muistaa, miten pieni maa Suomi loppujen lopuksi on. Kaikki tuntevat toisensa.

Hyvä esimerkki löytyy juuri valtakunnansovittelijan toimistolta. Sivutoiminen sovittelija Janne Metsämäki on nimittäin työministeri Tuula Haataisen (sd) puoliso. Valtakunnansovittelija toimii puolestaan työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa.

Mutta kun instituutioiden asema kyseenalaistetaan päivänpoliittisin motiivein, jonkun kannattaisi miettiä myös seurauksia. Kuinka ja kuka / mikä hoitaa asiat jatkossa?

Kuten viime viikonloppu osoittaa, aina ei kannata syyttää edes sosiaalista mediaa. Joku sitäkin aina ruokkii.