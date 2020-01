”Tämä on uusi tilanne” – asiantuntija pitää presidentti Halosen kommentteja poikkeuksellisina

Presidentti Tarja Halosen kommentit ulkoministeri Pekka Haaviston toiminnasta ovat muuta kuin entisiltä valtiojohtajilta on totuttu kuulemaan, arvioi professori Vesa Vares.

Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares pitää presidentti Tarja Halosen lauantaina lausumia kommentteja ulkoministeri Pekka Haaviston käynnissä olevasta tutkinnasta poikkeuksellisina.

– Entiset presidentit ovat kommentoineet paljon yleisiä poliittisia asioita, mutta enpä tiedä, onko heille tullut tällaista asiaa eteen. Tämä on uusi tilanne, Vares sanoo.

Kymmenen kansanedustajaa teki joulukuussa muistutuksen, jossa pyydetään perustuslakivaliokuntaa selvittämään Haaviston toimien laillisuus Syyriassa al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamiseen liittyvässä asiassa. Asian käsittely on yhä kesken.

Halonen kommentoi Haavistosta käytyä keskustelua lauantaiaamun Ylen Ykkösaamu-ajankohtaisohjelman haastattelussa.

– Minun ystävistäni osa kyseli, että tälläkö sitä Haaviston presidentinvaalikampanjaa yritetään kammeta, että ei nämä ihan yksipiippuisia nämä asiat ole miltä ne näyttävät, Halonen totesi.

Halonen korosti Ykkösaamun haastattelussa, että ministerin pitää pystyä valmistelemaan päätöksiä.

– Jos ministeri, joka vastaa poliittisesta puolesta, ei pysty valmistuttamaan päätöksiä, niin tulee helposti sellainen tilanne, että loppujen lopuksi poliittisesta linjasta päättävät virkamiehet eikä eduskunnalle vastuussa oleva ministeri, hän totesi.

Halosen mukaan on toki hyvä, että virkamiehellä on käsitys laista ja sen vaatimuksista, mutta ongelmatapauksissa ministerin pitäisi pyytää neuvoa oikeuskanslerilta.

Muistutuksen tehneistä kansanedustajista esimerkiksi Heikki Vestman (kok) ei ilahtunut Halosen kommentista.

– Noin yleisesti en pidä asiallisena, jos keskeneräiseen ministerivastuuprosessiin pyritään ulkoapäin vaikuttamaan.

Perustuslakivaliokuntaan kuuluva Vestman ei halunnut kommentoida Halosen väitettä tarkemmin vedoten Haaviston tutkinnan keskeneräisyyteen.

Presidentillistä käytöstä odotetaan

Vareksen mukaan erikoista tilanteessa on ensinnäkin ministerivastuuasiaksi nostettu tutkinta Haavistosta.

– Näitä ei ole montaa ollut, eikä niitä ole tullut samalla tapaa aiemmin kommentoitavaksi, Vares sanoo.

– Asiasta tekee tavallista herkemmän se, että asiaa voi tutkia monelta kannalta. Kun perustusvaliokunta on tutkimassa, niin se ei ole pelkkää politiikkaa, vaan siinä tarkastellaan ihan laillisuuskysymyksiä.

Vares korostaa, ettei hän anna ohjeita kenellekään, vaan pohtii aiempaa käytäntöä. Entisten presidenttien puuttumisesta päivän poliittisiin aiheisiin ei hänen mukaansa ole sääntöjä, vaan kyse on yleisistä tottumuksista. Vareksen mukaan entisten presidenttien ei ole odotettu ottavan kantaa sisäpolitiikkaan.

– Entinen presidentti on normaali kansalainen, jolla on kuitenkin menneisyytensä takia normaalia suurempi arvovalta, Vares selvittää.

– Heiltä sitten odotetaan, että he esiintyvät edelleen presidentillisesti, siinä mielessä etteivät he juurikaan kommentoi kiistanalaisia asioita. Jos he jotain kommentoivat, niin sitten esimerkiksi Ahtisaaren ja Koiviston tyyliin joitain suuria ulkopoliittisia kysymyksiä, kuten Ahtisaarella rauhanvälitykseen ja Koivistolla Venäjään ja Venäjän historiaan.

”Vähän kaukaa haettua”

Haaviston toiminnasta muistutuksen tehneet kansanedustajat kiistävät, että tutkinnassa olisi presidenttipeli.

– Minusta on vähän kaukaa haettua, että tässä nyt jotain presidentinvaalikampanjaa käydään, kun sellaista ei ole lähipiirissäkään tulossa, toteaa muistutuksen allekirjoittanut Tom Packalén (ps).

Samaa mieltä on myös kokoomuksen kansanedustaja Kalle Jokinen.

– Kyllä tässä on kysymys paljon isommasta asiasta kuin presidentinvaalikampanjoinnista tai presidenttiehdokkuudesta, Jokinen sanoo.

– Jos on pieninkin epäilys siitä, että ministeri saattaisi antaa lainvastaisia ohjeita virkamiehelle tai että virkamies jopa toimia lainvastaisesti, niin silloin on syytä se asia selvittää.