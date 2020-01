Haaviston toimien tutkintaa vaatineet kansanedustajat vastaavat Tarja Haloselle: ”Vähän kaukaa haettua”

Juuri nyt

Haaviston toiminnasta al-Holin leiriläisten kotiuttamisessa muistutuksen tehneet eivät ole yhtä mieltä presidentti Tarja Halosen kommenteista.

Kansanedustaja Tom Packalén (ps) kiistää presidentti Tarja Halosen esittämän väitteen, jonka mukaan ulkoministeri Pekka Haaviston tutkinnassa olisi kyse presidenttipelistä.

– Minusta on vähän kaukaa haettua, että tässä nyt jotain presidentinvaalikampanjaa käydään, kun sellaista ei ole lähipiirissäkään tulossa, Packalén toteaa.

Packalén oli yksi kymmenestä kansanedustajasta, jotka jättivät joulukuussa Haaviston toiminnasta muistutuksen, jossa perustuslakivaliokuntaa pyydettiin selvittämään hänen toimiensa laillisuus al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten kotiuttamisessa.

Packalénin mukaan kysymys on siitä, millä tavalla luottamus palautetaan ulkoministerin toimintaan.

– Olen tosi pettynyt Haavistoon, hän sanoo.

– Hän on tosi pätevä ja osaava kaveri, mutta näin ei vain voi toimia. Hänen pitäisi puhua totta ja noudattaa lakia, ja tässä on nyt kummankin osalta avoimia kysymyksiä.

Haaviston toiminnasta tehdyn muistutuksen allekirjoittajiin kuuluu myös kansanedustaja Heikki Vestman (kok), joka on myös Haavistoa tutkivan perustuslakivaliokunnan jäsen. Hän ei Halosen esittämää väitettä kommentoinut, koska valiokunnassa oli päätetty, että vain valiokunnan puheenjohtaja voi kommentoida asiaa ennen käsittelyn päättymistä.

– Tämä on vakava oikeudellinen prosessi, joka on tällä hetkellä keskeneräinen. Sen oikeudelliset perusteet on esitetty muistutuksessa, Vestman toteaa.

– Noin yleisesti en pidä asiallisena, jos keskeneräiseen ministerivastuuprosessiin pyritään ulkoapäin vaikuttamaan.

Muistutuksen perustuslakivaliokunnalle jättivät Packalénin ja Vestmanin ohella kansanedustajat Mari Rantanen (ps), Wille Rydman (kok), Jussi Wihunen (ps), Veijo Niemi (ps), Kalle Jokinen (kok), Kari Tolvanen (kok), Sari Tanus (kd) ja Jari Ronkainen (ps).