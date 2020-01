Mika Niikolta vaaditaan vielä lisäselvityksiä Kiina-yhteyksistä

Osa ulkosiainvaliokunnasta pitää puheenjohtaja Mika Niikon (ps) jo antamia selvityksiä riittävinä.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps) on lyhyesti selvittänyt valiokunnalle yhteyksiään Kiinan valtioon kytkeytyneeseen teknologiayritykseen, mutta osa jäsenistä kaipaa vielä tarkempia tietoja.

Niikko lähetti torstai-iltana sähköpostia koko valiokunnalle. Jouni Ovaskan (kesk) mukaan Niikko avasi asiaa valiokunnalle hieman enemmän kuin julkisuuteen lähettämässään tiedotteessa ja kehotti jäseniä ottamaan yhteyttä, jos asiasta on lisää kysyttävää.

– Jotta hyvä yhteistyö ja henki valiokunnassa jatkossakin säilyy, olisi hyvä että käytäisiin asia läpi seuraavassa valiokunnan kokouksessa. Ettei jää mitään epäilyksen varjoa asiasta, Ovaska sanoo.

– Asiat on syytä puhua avoimesti erityisesti, koska tässä on kyse ulkovalloista ja ulkomaisesta yrityksestä. Kun ajatellaan millainen rooli on kansanedustajalla ja erityisesti ulkoasiainvaliokunnan jäsenellä ja puheenjohtajalla, näissä pitää olla todella tarkka.

Suomen Kuvalehti uutisoi torstaina, että Mika Niikko ja hänen puoluetoverinsa Ville Vähämäki salasivat osakkuutensa Kiinan valtioon kytkeytyvässä teknologiayhtiössä Realmax Oy:ssä. Niikko piti juttua perusteettomana ja tiedotti, ettei hänellä ole yritystoimintansa suhteen mitään salattavaa.

Saara Hyrkön (vihr) mukaan Niikon viesti jätti vielä avoimia kysymyksiä.

– On varmaan tarpeellista, että valiokunta tästä keskustelee, kun kokoonnutaan seuraavan kerran istuntokauden alkaessa. Tosi epäselvähän tilanne on, Hyrkkö sanoo.

Myös Erkki Tuomioja (sd) ja Eva Biaudet (rkp) odottavat Niikolta vielä lisäselvennystä.

– Tällaisissa kysymyksissä luottamus rakentuu siitä, miltä asia näyttää, eikä vain siitä, miten se omasta mielestä on ollut, Biaudet toteaa.

”Hän kertoi hyvin avoimesti ja kattavasti”

Anne-Mari Virolainen (kok) ja Mikko Savola (kesk) taas kertovat lisäksi puhuneensa Niikon kanssa puhelimessa ja pitävänsä tämän selitystä riittävänä.

– Olen tyytyväinen siihen selvitykseen, minkä hän minulle eilen antoi, Savola sanoo.

– Hän kertoi hyvin avoimesti ja kattavasti taustoista, mikä johti mihinkin.

Myös Virolaiselle Niikon selvitys riittää. Eilen Virolainen vaati tiedotteessa Niikolta selvityksiä ja korosti, että ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalta odotetaan nuhteettomuutta ja avoimuutta sidonnaisuuksissaan.

– Osaltani asia on käsitelty, Niikolta eilen selvityksiä vaatinut Virolainen viestii IS:lle.

Julkisuutta myös vaalilainoille

Saara Hyrkkö nostaa esiin myös esiin kysymyksen vaalirahoituksen julkisuudesta.

Suomen Kuvalehden mukaan Niikko sai Realmax Oy:n perustajaosakkaalta Hang Silta lähes 5 000 euron vaalituen. Ylen MOT-ohjelma kertoi maaliskuussa, että Niikko oli salannut tukijansa nimen vaalirahoitusilmoitukselta muuttamalla saadun tuen jälkikäteen vaalilainaksi. Niikko myönsi tiedotteessa toimineensa kuvatulla tavalla.

Hyrkön mukaan vaalikampanjaa varten saaduilta lainoilta pitäisi vaatia samanlaista julkisuutta kuin lahjoituksiltakin.

OT:ssa Niikko myös kiisti tietävänsä, kuka on Realmax-yrityksen toimitusjohtaja, vaikka oli itse perustamassa yritystä ja on myöhemmin kuvannut Hang Sita ystäväkseen.

IS ei ole toistaiseksi tavoittanut Niikkoa kommentoimaan asiaa.