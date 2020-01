Ministeri Kiuru lupaa sotelait eduskuntaan tänä vuonna – ”Tämä on system error”

Peruspalveluministerin mukaan soteuudistuksessa laitetaan ensisijassa perusterveydenhuolto kuntoon.

– Uutinen on tänään se, että lainsäädäntö tulee olla eduskunnassa tämän vuoden loppuun mennessä, peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) totesi esitellessään soteuudistuksen tilaa.

Sote on vuosien saatossa kaatunut kerta toisensa jälkeen. On yritetty jos jonkinlaista mallia.

Viime vaalikaudella jo itsestään hankalaan soteuudistukseen yritettiin ympätä maakuntauudistus ja palveluiden valinnanvapaus.

– Nyt on pakko ottaa rönsyt pois. Ei pyörää tarvitse keksiä uudelleen. Kyllä aiempi valmistelutyö on käytettävissä, kun ne sopivat sapluunaan, Kiuru sanoi.

Soteuudistus on ollut lähinnä hallintohimmeleiden pyörittelyä.

Nyt sotepalvelut ollaan siirtämässä 17 maakunnalle ja Uudellemaalle, jonne tulee viisi aluetta. Kun nyt sotepalveluiden järjestäjiä on 195, hallituksen mallissa järjestäjiä on 22.

Muusta sotelainsäädännöstä ja perustuslaillisista ongelmista on jo viljalti kokemusta, mutta pääkaupunkiseudun erillisratkaisusta ei.

– Pääkaupunki, Uusimaa, se on kyntämätöntä peltoa, Kiuru tunnusti ehkä vaikeimman perustuslaillisen rastin.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi soteuudistukseen ovat tulossa ensihoito ja pelastustehtävät.

Erillisratkaisu on tulossa siis vain Uudellemaalle, jossa on 1,4 miljoonaa asukasta, ja peruspalveluiden järjestämistä HUS:n kokoisessa apparaatissa pidettiin jo aiemmin ongelmallisena.

Soteuudistuksessa päävastuu palveluiden järjestämisestä on maakunnilla, itsehallintoalueilla.

– Ei ole tulossa muualle Uudenmaan kaltaista erillisratkaisua. Harva maakunta sitä haluaa. Uudenmaan erillisratkaisu on erillinen suhteessa integraatioon. Perustaso ja erillistaso on tarkoitus laittaa yhteen, eli kuntien palvelut ja sairaanhoitopiirien erityistaso on aikomus laittaa yhteen. Pääkaupunkiseudulla koettiin, että näin suuri yhteen laittaminen ei ole mahdollista.

– Alueilla lähtökohta on se, että kuntien ja erityistason palvelut menisivät yhteen. Ja siellä tunnustettaisiin, että alueellista erityispiirteiden huomioimista pitäisi olla mukana. Kyllä Lapissa on erilaista kuin vaikka Eksoten alueella. Jokaiselle sotealueelle pyritään räätälöimään sen erityispiirteistä nouseva soteratkaisu. Perusratkaisu on kaikille sama, liekaa annetaan integraatiosta vain pääkaupunkiseudulla, Kiuru sanoi.

Hallitus ja perustuslaki asettavat omat raaminsa soteuudistukselle. Sotepalvelut on tarkoitus järjestää pääasiassa julkisena tuotantona.

Esimerkiksi Päijät-Hämeessä Lahti ja Kärkölä ovat tällä viikolla esittäneet kaavailuja, jossa Lahti ja Kärkölä perustaisivat yrityksen hoitamaan näiden kahden kunnan terveyskeskuspalvelut. Lahti ja Kärkölä omistaisivat yrityksestä 49 prosenttia ja enemmistöomistus olisi terveysalan yrityksellä.

– Meille tämä tuli yllätyksenä. Alueelta otettiin yhteyttä ministeriöön aamulla. Perustuslakivaliokunta teki merkittäviä linjauksia viime vaalikauden loppupuolella siitä, millä tavalla soten järjestämisessä on kaikissa olosuhteissa otettava huomioon se, että oma tuotanto on riittävä, Kiuru sanoi.

– Siksi päivän kysymys on se, kuinka riittävää oman tuotannon pitää olla, jotta se vastaa perustuslakivaliokunnan vaatimuksia. Epäilykseni on, että Päijät-Hämeessä lienee jäänyt huomaamatta se tosiasia, että joudumme pitämään perustuslaillisesta reunaehdosta kiinni, Kiuru jatkoi.

Sotekeskustelussa ydin, palveluiden parantaminen, on aina jäänyt hallintomallien alle.

Peruspalveluministeri Kiurun mukaan soteuudistuksen tarkoituksena on panna terveyskeskukset kuntoon. Nyt hoitoon ei pääse, tai jonojen takia hoitoon ei hakeuduta, ja sairaudet joudutaan usein hoitamaan kalliissa erikoissairaanhoidossa.

– Tärkeintä olisi saada perustaso kuntoon, Kiuru sanoi.

– Nyt hoitoa ei ole saatu, ihmiset hakeutuvat erityissairaanhoitoon. Tämä on system error, Kiuru muotoili.

Viime vaalikaudella soten tarkoituksena oli saada säästöjä. Nyt euroista ei puhuta mitään, kustannusten nousu pitäisi saada hallintaan.

– Kyllä meillä tuottavuutta pitää parantaa. Sellainen ajatus, että terveydestä tai sairauden hoitamisesta voitaisiin säästää, se ei vastaa ihmisten tarpeita. Ilolla osallistun keskusteluun, miten voitaisiin tehdä paremmin ja siitä silloin säästää. Piikki ei ole auki, vaaditaan myös järjen käyttöä, Kiuru sanoi.

– Aukioloaikojen pitäisi pystyä vastaamaan ihmisten tarpeita, myös iltaisin ja viikonloppuisin, Kiuru totesi aiemmin tiedotustilaisuuden aikana.