Työministeri Haatainen: työllisyystavoitteet kuin maraton – ”Saattaa tuntua välillä siltä, että voi hyytyä”

Haatainen haukkui edellisen hallituksen aktiivimallin, mutta sanoi, että velvoittavuus on kuulunut aina sosiaaliturvaan.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) vertasi perjantaina pitämässään tiedotustilaisuudessa hallituksen työllisyystoimien saavuttamista ja työllisyyden hoitoa maratonjuoksuun, sillä molemmat vaativat pitkäjänteisyyttä.

– Meillä on vielä juostavana monta kilometriä. Nyt ollaan puolessavälissä. Se saattaa tuntua välillä siltä, että voi hyytyä, mutta uskon, että tässä saadaan tuloksia.

Hallituksen tavoite on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin hallituskauden loppuun mennessä. Sen saavuttamiseksi uusia työpaikkoja tarvitaan ainakin 60 000.

Ensi syksyn budjettiriiheen mennessä hallituksen pitäisi jo pystyä osoittamaan toimenpiteet, jotka toisivat 30 000 uutta työllistä. Haataisen mukaan hallitus on edelleen aikataulussa työllisyystoimien suhteen.

– Etappi on viimeistään siellä elokuun budjettiriihessä. Mutta sen sanon, että työtä on vielä tehtävänä.

Julkisuudessa on pyörinyt erilaisia hahmotelmia työllisyystoimiksi, mutta Haatainen ei ottanut yhteenkään työllisyystoimeen kantaa.

IS:n tietojen mukaan työministeriössä koetaan, että mahdollisia työllisyystoimia muissa ministeriössä ei ole perattu vielä kunnolla läpi.

Työministeriössä katsotaan, että esimerkiksi valtiovaraministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, viestintäministeriö ja ympäristöministeriö voisivat kantaa kortensa kekoon.

Haatainen kertoikin perjantaina lähettäneensä muille ministeriöille kirjeet, jossa toivoo niiltä omia toimenpiteitä työllisyyslukujen kasvattamiseksi.

– Minun vastuullani on, että tämä prosessi kulkee. Tämä ei kuitenkaan ole yhden ministerin show. On aika vahvistaa poliittista koordinaatiota asiassa elokuun budjettiriihtä lähestyttäessä.

Haataisen edeltäjä, liikenne- ja viestintäministeriksi siirtynyt Timo Harakka (sd) mainitsi, että valmistelussa on lainsäädäntö, joka varmistaa, että on työllistymissuunnitelmaa on velvoite noudattaa.

Harakka kuvasi tilannetta sanomalla, että keppi on aina käden ulottuvilla, minkä jälkeen silloinen pääministeri Antti Rinne (sd) ilmoitti, ettei keppi tai pakko kuulu hallituksen sanavarastoon.

IS kysyi Haataiselta, kuuluuko keppi hänen sanavarastoonsa.

– Olen itse sosiaalipoliitikko, ja olen ihmetellyt tätä keskustelua, koska velvoittavuus on kuulunut aina jollakin tavalla sosiaaliturvaan. Se on mukana siellä, mutta miten se tehdään, se on se kysymys, Haatainen aloitti.

– Aikaisemmissa päätöksissä, jos puhutaan suoraan niin aktiivimallissa, joka on hylätty, niin siinä ihminen ei voinut itse vaikuttaa lopputulokseen, oli pitkäaikaissairaita ja ihmisiä, joiden sosiaaliturva leikkaantui ilman, että he pystyivät siihen millään tavalla vaikuttamaan. Mutta kyllä, velvoittavuus ja turva pitää olla yhdessä, mutta niiden pitää olla balanssissa, Haatainen jatkoi.

Hiljattain mediassa on puhuttanut se, että syksyllä perustettujen työmarkkinajärjestöjen työllisyysryhmien tulokset ovat jäämässä laihoiksi.

Haatainen kertoi ymmärtävänsä, että tilannetta ulkopuolelta seuraavat voivat tuntea asiassa malttamattomuutta.

– Pitää muistaa, että työryhmissä on eri tahoja edustettuina ja se tietysti myös varmasti kuplii myös ulospäin. Hallituksella on aina viime kädessä vastuu löytää ratkaisu, mutta minä panen luottamukseni tähän kolmikantaiseen työhön, jotta sieltä tulee näitä ratkaisuja.

Haataisen mukaan ryhmien on tärkeää saada tehdä perusteellinen pohjatyö ja he tarvitsevat tähän työrauhaa.

– Olemme nähneet myös esimerkkejä siitä, millaista lainsäädäntöä syntyy, jos pohjatyö jää hataraksi. En toivo, että jossain yön tunteina syntyy päätöksiä, joille ei ole faktapohjaa olemassa, Haatainen sanoi.

Tammikuun 29. päivä hallituksen iltakoulussa päästään seuraavan kerran arvioimaan kolmikantaisten työryhmien tuloksia. Hallituksen kehysriihi pidetään 7. huhtikuuta.

Haatainen kertoi tänään perjantaina joutuneensa sisäistämään ministerisalkkuun tarttumisen jälkeen suuria kokonaisuuksia.

– Tämä on minullekin ollut varsinainen hyppy, Haatainen kuvailee kulunutta kuukauttaan työministerinä.

Haatainen kertoi tänään perjantaina hallituksen työllisyystoimien valmistelun etenemisestä.