Setä Arkadia: Presidenttipeli käynnistyy – porvarit haikailevat Esko Ahoa

Presidentinvaaleihin on neljä vuotta, ja presidenttipeli alkaa käynnistyä. Porvarit miettivät kuumeisesti, mistä ehdokas Sauli Niinistön jälkeen. Esko Ahon nimi mainitaan yhä useammin, tietää Setä Arkadia alias Timo Haapala.

Vähiin käy ennen kuin loppuu. Tasavallan presidentillä Sauli Niinistöllä on virkakautta jäljellä enää neljä vuotta, kuukausi ja viikko. Presidenttipeli on siis syytä viheltää alkaneeksi!

Ettäkö etuajassa? Ehei, viimeistään nyt. Ollaan jo melkein myöhässä.

Setä Arkadia on havainnut, että tomerat miehet ovatkin jo liikkeellä: Kun Timo Soini (sin) kävi maanantaina vinkkaamassa, että hänkin olisi käytettävissä ehdokkaaksi (kenen helkkarin?), jopa Moskovan Kremlissä herättiin ja Vladimir Putin alkoi pedata vallankäytölleen jatkoa vuoden 2024 jälkeen.

Mutta takaisin Suomeen!

Sauli Niinistö on noussut presidenttinä liki pohjoiskorealaisiin suosiolukuihin ja hän olisi taatusti matkalla valtakunnan toiseksi Kekkoseksi, mutta perustuslaki panee stopin, eikä Niinistö kehtaa sentään mihinkään Putin-operaatioihin alkaa.

Porvaripuoli on pikkuhiljaa heräämässä kysymykseen: Mitä Niinistön jälkeen ja mistä ehdokas, joka pääsee toiselle kierrokselle? Niinistön varjo on pimentänyt aluskasvillisuuden, eikä seuraajapeliä ole uskallettu aloittaa. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) on mainittu, mutta hän saattaa olla liian jakava persoona – myös kokoomuksen sisällä. Ex-puhemiehen Paula Risikon (kok) ehdokkuushaaveet taitavat tulla tyydytetyksi eduskunnan sivistysvaliokunnan johdossa.

Kepulaiset ovat puolestaan katselleet Suomen Pankin ja pääjohtaja Olli Rehnin (kesk) suuntaan. Mutta pääseekö Rehnin karismalla toiselle kierrokselle? Ehkei. Saattaa käydä kuten Matti Vanhaselle (kesk), joka pari vuotta sitten keräsi kepun riveissä 4,1 prosentin kannatuksen ja hävisi Paavo Väyrysellekin (mikäliepuolue).

Kepussa löytyy muitakin pankkimiehiä kuin Rehn. Siellä missä pari porvaria nykyään kohtaa, keskustelu rintaman yhteisestä kansanliike-ehdokkaasta käynnistyy ja kuulemma yhä useammin kuullaan:

– Miten olisi Esko Aho?

Ex-pääministeri Esko Aho (kesk) on nykyään maailmanluokan pankkimiehiä, sillä hän istuu venäläisen Sberpankin hallintoneuvostossa. Läntistä vastapainoa Aho saa yhdysvaltalaisen jättipankin JPMorgan Chasen Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueiden neuvonantajana. Meriitit ovat sellaisia, että Aho pääsee suomalaisista taatusti nopeimmin tapaamaan vaikka Kiinan presidenttiä, jopa nopeammin kuin Paavo Lipponen (sd) taannoin puhuttamaan Kiinan keisaria.

Aho kelpaisi ehkä kokoomuksellekin, sillä puolue on kepulle parit kolmet presidentinvaalit velkaa, kun kepu on ollut Niinistön takana. Lisäksi Aho on melkein presidentti. Moni on sitä mieltä, että Aho olisi voittanut Tarja Halosen vuonna 2000, ellei kampanjatiimi olisi palkannut viimeiseen vaalijuhlaan puhujaksi ylipormestari Raimo Ilaskiveä (kok), joka oikeistolaisuudellaan karkotti nipun liberaaleja kannattajia Halosen taakse. Kenen loistoidea oli varmistaa Aholle loppusuoralla äärioikeiston kannatus demari-Halosta vastaan, sitä mietitään yhä…

Aholla porvarit saattaisivat päästä ainakin toiselle kierrokselle.

Vasemmalla ja vihreällä laidalla tilanne elää koko ajan. Sinnepäin-puheista kärynnyttä ulkoministeriä Pekka Haavistoa (vihr) tutkitaan al-Holin osalta eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Kaksi kertaa presidentinvaalit hävinnyt Haavisto saattaa välttää valtakunnanoikeuden, mutta viime kuukausien tapahtumat eivät ole silottaneet tietä Mäntyniemeen. Kaukana ei ole hetki, että vihreiden ex-puheenjohtaja, EU-edustaja Ville Niinistö ilmoittaa tukevansa Haavistoa sataprosenttisesti, kuten Touko Aaltoakin (vihr), ja lupaa epäitsekkäästi täyttää Haavistolta vapautuvan ehdokaspaikan.

Sitten kun Sdp saa päätettyä EU-edustaja Eero Heinäluoman (mies) ja EU-komissaari Jutta Urpilaisen (nainen) välillä, että Urpilainen on puolueen ehdokas, peli voisi olla selvä – ellei Jussi Halla-aho (ps) työnnä pukinsorkkaansa väliin.

Kun ensimmäisen kierroksen vaalitenttien pakollisista kädenheiluttajista on päästy eroon, neljän vuoden kuluttua presidentinvaalien kakkoskierroksella saatetaan nähdä siis parivaljakko Urpilainen-Aho.