Israelissa kiinni otettu Anna Kontula: ”On asioita, joissa poliitikonkaan käytössä olevat keinot eivät riitä”

Kansanedustaja Kontulan torjuu väitteet, joiden mukaan hän osoitti tukea Hamasille.

Vasemmistoliiton kansanedustajan Anna Kontulan mukaan on hyvin kyseenalaista, voidaanko hänen Gaza-mielenilmauksensa kohdalla puhua lain rikkomisesta. Hänen tarkoituksenaan oli kyllä tunkeutua luvatta Gazaan, mutta YK:n asiantuntijoiden mukaan Gazan saarto on kansainvälisen oikeuden vastainen.

Israelin poliisi otti Kontulan kiinni maanantaina, kun hän oli matkalla kansainvälisen aktivistiryhmän mielenilmaukseen. Tarkoituksena oli tunkeutua Gazaan ja protestoida siellä humanitaarisen kriisin aiheuttanutta saartoa vastaan. Samalla hän halusi protestoida Suomen asekauppaa Israelin kanssa.

Hallituspuolueen kansanedustajana Kontulalla on myös muita vaikutuskanavia kuin kansalaisaktivismi. Hänestä erilaiset vaikuttamisen keinot kuitenkaan eivät sulje toisiaan pois.

– Kysymyshän on politiikan tekemisestä. Kansanedustajathan tekevät jatkuvasti politiikkaa useilla eri areenoilla.

Muualla Euroopassa vastaava toiminta ei ole hänen mukaansa parlamentaarikolle lainkaan tavatonta.

Sosiaalisessa mediassa muun muassa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah tulkitsi Kontulan rikkoneen lakia ja osoittaneen tukea Hamasille.

– Oletan, että vastaisuudessa myös Li Andersson joutuu median puoluejohtajatenteissä vastaamaan meikäläisen vakkarikysymykseen, pitääkö lakia totella vai ei. Gazassa valtaa pitää EU:n terroristilistalla oleva Hamas. Sitäkö Vasemmistoliitto tukee tällä tempauksella? Essayah kysyi Twitterissä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila taas kirjoitti blogissaan, ettei kyse ole rauhanomaisesta kansalaistoiminnasta, vaan että ”rajaselkkaus voidaan tulkita tuen osoitukseksi Gazaa hallitsevalle islamistiselle terroristijärjestö Hamasille ja muille alueella toimiville fundamentalistisille ääriryhmille”.

Kontula kertoi pohtineensa etukäteen myös mahdollisen diplomaattisen selkkauksen vaaraa.

– Minusta sellainen asenne, että kansainvälisen oikeuden loukkauksia ei tulisi kritisoida, jos se saattaa huonontaa (maiden välisiä) suhteita, kuulostaa kauhean 70-lukulaiselta, Kontula sanoi STT:lle.

– On asioita, joissa maailman huomio on niin paljon muualla, että tavanomaiset, poliitikonkaan käytössä olevat keinot eivät riitä niiden agendalle nostamiseen ja joissa kysymys on niin tärkeästä asiasta, että huomion vaatiminen on perusteltua.

IS ei tarvoittanut Israelin Suomen-suurlähetystöä kommentoimaan rajaselkkausta.

Kontula torjuu väitteet, joiden mukaan mielenilmaus olisi osoittanut tukea Hamasille.

Lähtökohtana ei voi olla, että hyväksytään ihmisoikeusloukkaukset ja lapsiin kohdistuvat sotarikokset alueella, jonka hallintoa ei hyväksytä, hän sanoo.

– Meillä on valtio, joka johdonmukaisesti vuosikymmenestä toiseen haistattaa kansainväliselle oikeudelle. Tästä asiasta vaikeneminen vain siksi, että pelkää tulevansa leimatuksi Hamasin kannattajaksi, on raukkamaisuutta.

Sekä Hamas että Israelin hallinto ovat demokraattisesti valittuja, ja ne molemmat ovat tehneet ihmisoikeusloukkauksia, Kontula huomauttaa. Hänestä olisi kaksinaismoralismia hyväksyä ihmisoikeusrikoksia tekevä Israelin hallinto siksi, että se on demokraattisesti valittu, mutta tuomita Hamas samoilla perusteilla.