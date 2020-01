Kommentti: Kansanedustaja Anna Kontula halusi rikkoa lakia – miksi kenenkään muunkaan pitäisi noudattaa sitä?

Kansanedustaja Anna Kontulalla (vas) on runsaasti väyliä vaikuttaa asioihin ihan laillisestikin, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Israelin poliisi otti kiinni kansanedustaja Anna Kontulan (vas) tiistaina. Kontula oli Israelissa kansainvälisen aktivistiryhmän mukana protestoimassa Gazan alueen saartoa vastaan. Israel rakentaa alueella muuria. Aktivistiryhmä vertaa Gazaa avovankilaan. Tilanne on kansainvälisen oikeuden vastainen. Lisäksi saarto on aiheuttamassa alueelle humanitaarisen kriisin.

Aktivistiryhmän tarkoituksensa oli – vertauskuvallisesti – leikata reikä piikkilanka-aitaan.

Poliisi ehti ensin, ja demonstraatio jäi haaveksi.

Osallistumisellaan Kontula halusi kiinnittää huomiota myös Suomen aseostoihin Israelista. Hänestä asekauppa Israelin kanssa pitäisi lopettaa, sillä asekaupoilla Suomi tukee toimijoita, jotka hyötyvät Israelin miehityksen ja sotatoimien jatkumisesta.

– Aseostojen kautta suomalaisten veronmaksajien rahaa valuu tukemaan miehitystä, Kontula sanoi IS:ssa (14.1).

Israelin rakentamaa muuria Länsirannalla Jerusalemin kyljessä.

Kontulankin mielestä lain rikkominen ei ole sopivaa kenellekään, vaikka se voikin joskus olla välttämätöntä.

– Mutta tässä nimenomaisessa tilanteessa on kyseenalaista, voidaanko puhua lain rikkomisesta, sillä Gazan saarto on kansainvälisen oikeuden vastainen, Kontula sanoi Helsingin Sanomissa 15.1.

Kansanedustajalla on oikeus mielipiteeseensä.

Se on selvä.

Yleensä aktivismin taustalla on tietoisuus siitä, että sanomaa ei saada läpi poliittisen järjestelmän kautta.

Siksi toimitaan suoraan.

Koskeeko tämä Kontulaa? Ei pitäisi, koska Kontulalla on ehkä parhaat mahdollisuudet vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon eduskunnassa. Hän on kansanedustaja, ja hallituspuolueen jäsen. Kontulalla on suora yhteys ministereihin ja virkamiehiin, hän voi tehdä aloitteita ja esiintyä kyselytunnilla terhakkaasti tv-lamppujen loisteessa – jos mediahuomiota on vailla. Kaikesta tästä huolimatta kansanedustaja valitsee aktivismin ja lakien rikkomisen.

Mitä se viestii kansalaisille?

Aika ajoin poliitikotkin moittivat muun muassa perustuslakia jäykäksi kokonaisuudeksi, joka estää uudistukset. Tätä keskusteluahan käytiin sote-sotkun aikana. Mitä eliitti ensin, sitä kansa perässä. Sattumoisin viime viikolla julkaistiin Kunnallisalan kehittämissäätiön (Kaks) tutkimus, jonka mukaan viidennes kyselyyn vastanneista ei pitänyt mitenkään pahana joissakin oloissa lahjoa virkamiestä.

Selvä enemmistö ei edelleenkään hyväksy virkamiehen lahjontaa.

Mutta.

Varsinkin nuoremmissa ikäluokissa eli 18–30-vuotiaissa 37 prosenttia vastaajista piti rahan tarjoamista viranomaisille jossain tilanteessa hyväksyttävänä.

Kaksin asiamies Antti Mykkänen piti tulosta yllättävänä:

– Valmius henkilökohtaisesti lahjoa on aika korkea, hän sanoi Helsingin Sanomissa (11.1.)

Ilmeisesti lakipykälien kunnioitus ei ole kohta huudossa oikein missään.