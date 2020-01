Tässä on ulkoministeriön asiakirja, jolla salamyhkäinen Korpi-ryhmä perustettiin – tavoitteena al-Holin suomalaislasten turvallisuuden varmistaminen

Asiakirjan mukaan Korpi-työryhmän tehtävänä on varmistaa Syyriassa leireillä pidettyjen suomalaislasten turvallisuus.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) oli tiistaina eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuultavana al-Holia koskevassa asiassa.

Perustuslakivaliokunta selvittää kymmenen oppositiokansanedustajan jättämän muistutuksen pohjalta, toimiko Haavisto lainvastaisesti tai ylittikö hän valtuutensa yrittäessään järjestellä Koillis-Syyriassa sijaitsevalla pakolaisleirillä olevien suomalaisten kotiuttamista.

Leiriltä, jossa on Isis-terroristijärjestön taistelijoiden entisiä perheenjäseniä, on palannut Suomeen toistaiseksi kaksi orpolasta. Suomalaisia on nelisenkymmentä, suurin osa lapsia.

IS sai haltuunsa ulkoministeriön asiakirjan, jossa kerrotaan suomalaisten kotiuttamista koskevasta Korpi-projektista. Voit lukea koko asiakirjan tämän jutun lopusta.

Kun IS uutisoi operaatio Korvesta ensimmäisen kerran 2. joulukuuta, Haavisto ilmoitti, ettei hän tunnista ”tätä nimeä”.

Vielä samana päivänä pitämässään tiedotustilaisuudessa Haavisto tunnisti Korven viranomaisten yhteistyöverkostoksi.

– En tällä slangisanalla ollut hankkeesta puhunut tai kuullut, Haavisto kommentoi.

Kaksi päivää myöhemmin Haavisto kertoi Iltalehdelle, että operaatio Korpi on viranomaisvalmistelua sille, että ”joko spontaanisti tai haettuna joku perhe tai joitakin ihmisiä sieltä al-Holin leiriltä tulee ja miten sitten viranomaiset toimisivat yhteistyössä”.

Haavisto on tähdentänyt kurdihallinnon lähtevän siitä, että jos lapsia liikutellaan, vanhemmat ovat mukana.

Ulkoministeriön asettaman työryhmän toimikausi kestää tammikuun loppuun saakka.

IS:n saaman asiakirjan mukaan ulkoministeriön 15. marraskuuta asettaman Korpi-projektin työryhmän tehtävänä on ”tuottaa suunnitelma”, jolla varmistetaan Syyriassa leireillä pidettyjen suomalaislasten turvallisuus ja perusoikeuksien toteutuminen.

– Syyriassa olevien lasten osalta on katsottu, että valtion tulee ryhtyä toimiin heidän oikeuksiensa turvaamiseksi ja avustaminen tapahtuu konsulipalvelulaissa säädettyjen periaatteiden mukaisesti, asiakirjassa linjataan.

Poikkihallinnollisen työryhmän – työryhmään kuuluu edustus ulkoministeriöstä, sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä puolustusministeriöstä – puheenjohtajana toimii ulkoministeriön työntekijä. Ulkoministeriö vastaa myös konsulitoimintaa ja viestintää koskevista alatyöryhmistä. Operaatioturvallisuutta ja logistiikkaa koskeva alatyöryhmä on Poliisihallituksen vastuulla.

Työryhmiin kuuluvien henkilöiden nimiä ei kerrota.

– Suunnitelman tulee sisältää luonnokset ulkoministeriön tarvitsemista virka-apupyynnöistä operaation toteuttamiseksi. Lisäksi alatyöryhmien tulee esittää arvio operaatiosuunnitelman toteuttamisen aiheuttamista kustannuksista, asiakirjassa mainitaan.

Toiminnasta aiheutuvat kulut katetaan ulkoministeriön toimintamenoista. Kulujen kirjauksessa tulee viitata Syyriassa oleviin Suomen kansalaisiin.

Yle on kertonut nähneensä asiakirjan, joka oli päivätty 21. marraskuuta eli kuusi päivää Korpi-projektin käynnistämisen jälkeen. Asiakirjan mukaan pääsuunnitelmana oli saada ”kaikki al-Holin leirillä olevat, palautukseen suostuvat henkilöt yhdellä kertaa Irakin Kurdistaniin Erbiliin, josta heidät tuodaan charterlennolla Suomeen Helsinki-Vantaan lentokentälle”.

Haavisto sanoi joulukuun välikysymyskeskustelussa, että ”varmasti viranomaisilla on erilaisia varautumissuunnitelmia”, mutta kiisti, että olisi ”joku suuri, valmis suunnitelma”.

– Sellainen yksityiskohtainen suunnitelma, jossa sitten sanotaan neuvottelutuloksen perusteella, että saataisiin näitä lapsia tai muuta tänä ja tänä päivänä, sehän voi syntyä vasta sitten, kun sellainen neuvottelutulos on olemassa, Haavisto kommentoi joulukuussa.

Opposition mukaan suomalaisten kotiutuksia on yritetty junailla ilman selkeää valtioneuvoston poliittista päätöstä ja eduskunnan informointia.

Muistutuksen tehneet oppositioedustajat haluavat selvittää, onko ulkoministeriön virkamiehiä painostettu toimimaan lainvastaisella tavalla, onko erityisedustajan nimeämisessä toimittu lain mukaan, onko ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen siirtäminen toisiin tehtäviin tapahtunut lain mukaisesti ja olisiko Haaviston pitänyt viedä al-Holia koskevan periaatepäätöksen tekeminen valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi.

IS kertoi joulukuun 2. päivänä, että Haavisto yritti painostaa Tuomista tuomaan lapset al-Holista Suomeen konsulikyydillä, ja kun Tuominen ilmoitti, ettei ministeri voi sälyttää poliittista vastuuta ”elämän ja kuoleman” kysymyksestä yksittäiselle virkamiehelle, hänet syrjäytettiin.

Ulkoministeriön alivaltiosihteeri Pekka Puustinen on vahvistanut Helsingin Sanomien mukaan, että päätös Tuomisen syrjäyttämisestä johtui al-Holia koskevasta kiistasta.

Haavisto on kiistänyt lainvastaisen toiminnan ja Tuomisen painostamisen. Haaviston mukaan hän on järjestänyt ministeriön organisaatiota tehokkaammaksi nimittäessään ulkoministerin väliaikaisen erityisedustajan hoitamaan al-Holin asioita.

Haaviston nimittämä erityisedustaja edustaa ulkoministeriä, pitää yhteyttä suomalaisviranomaisiin ja Suomen valtiollisten kumppanien toimivaltaisiin viranomaisiin.

IS:n ulkoministeriöstä saaman, 23. lokakuuta päivätyn asiakirjan mukaan ulkoministerin väliaikaisen erityisedustajan tehtävänä on varmistaa Syyriassa leireillä pidettyjen suomalaislasten turvallisuus ja perusoikeuksien toteutuminen ja johtaa asiaan liittyvää työryhmää.

Tehtävän kestoksi määrättiin alun perin vähintään kaksi viikkoa, 23.10.–5.11. Alivaltiosihteeri Puustisen mukaan kahden viikon määräväli kuvastaa erityisedustajan ensimmäistä virkamatkaa.

– Erityisedustajan mandaatti on voimassa siihen asti, kunnes se jossain vaiheessa päätetään lopettaa.

Erityisedustaja voi käyttää kansainvälisessä yhteydenpidossa nimikettä ambassador, special envoy. Erityisedustajan mandaatti päivitettiin 19. joulukuuta, kolme päivää sen jälkeen, kun hallitus oli julkaissut al-Hol-linjauksensa.

Linjauksen mukaan hallituksen lähtökohtana on auttaa lapsia, mutta velvoitetta aikuisten avustamiselle ei ole. Käytännössä linjaus voi johtaa myös aikuisten kotiuttamiseen, jos viranomaiset niin parhaaksi katsovat.

Linjausta on tulkittu hallituksen sisällä eri tavoin. Esimerkiksi opetusministeri Li Andersson (vas) on pitänyt entisten Isis-taistelijoiden puolisoiden kotiuttamista mahdollisena.

Mikko Kärnän (kesk) mukaan ”yksikään Isis-äideistä ei saavu Suomeen, ellei hänellä ole puhtaita papereita suojelupoliisilta”.