Kansanedustaja Anna Kontula yritti päästä leikkaamaan reikää piikkilanka-aitaan – näin tapahtumat Israelissa etenivät

Kansanedustaja Anna Kontula vaatii Suomea lopettamaan asekaupat Israelin kanssa.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula ei ehtinyt edes määränpäähänsä Israelissa, kun poliisi otti hänen seurueensa kiinni.

Kontula oli Israelissa osallistuakseen kansainvälisen aktivistiryhmän mielenilmaukseen, jolla haluttiin kiinnittää huomio Gazan saartoon, Tel Avivista tavoitettu kansanedustaja kertoo.

Israel ja Egypti ovat saartaneet Gazaa vuodesta 2007. Alueen ympärillä on aiemmin ollut piikkilanka-aita, mutta nyt Israel rakentaa sen tilalle muuria.

– Kun muuri on valmis, siellä on suomalaisen kunnan kokoinen alue, jossa on kaksi miljoonaa ihmistä, Kontula kuvaa.

Aluetta on verrattu avovankilaan, ja Kontula pitää vertausta osuvana. Muun muassa YK:n entinen ihmisoikeuskomissaari on kuvannut Gazan saartoa kansainvälisen oikeuden vastaiseksi, ja se on aiheuttanut Gazan talouden luhistumisen ja humanitaarisen kriisin.

Aktivistiryhmän tarkoitus oli kyseenalaistaa saarto leikkaamalla reikä piikkilanka-aitaan. Poliisi kuitenkin pysäytti Kontulan seurueen auton tiensululla, ja ryhmä vietiin poliisiasemalle.

Siellä heistä otettiin sormenjäljet ja valokuvat ja heitä kuulusteltiin. Kontulan mukaan poliisit olivat suurimman osan aikaa ystävällisiä, mutta eivät pitäneet kiirettä. Asemalla kului lopulta kymmenen tuntia.

Poliisien toiminta nopeutui Kontulan mukaan huomattavasti, kun hän kertoi heille olevansa kansanedustaja.

Kontulaa pyydettiin kertomansa mukaan allekirjoittamaan lausunto, jossa hän olisi hyväksynyt itseensä kohdistuneet epäilyt tutkinnan häiritsemisestä ja yleisen turvallisuuden vaarantamisesta. Vaihtoehtona olisi ollut vangitseminen.

Suurin osa tekstistä oli hepreankielistä, loput englanniksi.

– Kun en suostunut allekirjoittamaan, minua painostettiin. Enemmän kuin olisi ollut asianmukaista.

Kontulan mukaan hänelle selitettiin moneen kertaan, että allekirjoittaminen olisi hänen oman etunsa mukaista. Kun hän ei suostunut allekirjoittamaan, sävy muuttui vihaiseksi ja hänelle huudettiin.

Lopulta Kontula päästettiin lähtemään.

– En tiedä oliko syynä se, etteivät he halunneet tästä isompaa kohua, vai se, että he pelkäsivät paperitöitä.

Mielenilmaukseen osallistumisella Kontula halusi kiinnittää huomiota myös Suomen aseostoihin Israelista. Hänestä asekauppa Israelin kanssa pitäisi lopettaa, sillä asekaupoilla Suomi tukee toimijoita, jotka hyötyvät Israelin miehityksen ja sotatoimien jatkumisesta.

– Aseostojen kautta suomalaisten veronmaksajien rahaa valuu tukemaan miehitystä, Kontula sanoo.

Kansanedustajan mukaan ostamalla asejärjestelmiä Israelista Suomi myös hyötyy siitä, että aseteknologiaa on kehitetty miehitetyillä alueilla.

Kansanvälisten sitoumusten ja hallitusohjelman mukaan Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin. Aseiden tuonnista niissä ei sanota mitään.

Olisiko Kontulalla hallituspuolueen kansanedustajana myös muita keinoja vaikuttaa asekauppoihin?

Kontula vakuuttaa pyrkineensä vaikuttamaan asekauppaan Israelin kanssa myös kansanedustajan roolissa sekä kirjoittaneensa aiheesta vuosien mittaan lukuisia tekstejä, aloitteita, kannanottoja ja kysymyksiä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kommentoi Twitterissä Kontulan toimintaa kirjoittamalla, että rauhanomainen kansalaistoiminta ihmisoikeuksien puolesta on linjassa puolueen arvojen kanssa.

– Israelin kanssa tehtävä asekauppa on asia, jota olemme kritisoineet pitkään, ja johon yritämme saada muutosta hallitusyhteistyön puitteissa, Andersson kirjoittaa.

Puoluetoveri, ex-puheenjohtaja ja perustuslakivaliokunnan varajäsen Paavo Arhinmäki taas kertoi olevansa valiokunnan kokouksessa tuuraamassa Kontulaa, joka on sen varsinainen jäsen. Valiokunta on kokoontunut käsittelemään ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimintaa al-Holin suomalaisten kotiuttamisessa.

– Omilla kasvoilla, ketään loukkaamatta tapahtuva kansalaisaktivismi ihmisoikeuksien puolesta on linjassa puolueen periaatteiden kanssa. Kritiikki asekauppaan Israelin kanssa on perusteltua. Puolueena pyrimme siihen vaikuttamaan. Suomen ei pitäisi ostaa eikä myydä aseita Israeliin, Arhinmäki twiittasi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) taas sanoo, että kansanedustajiin ja heidän tehtäviinsä pitäisi liittyä koskemattomuus ja heidän tehtäviensä kunnioittaminen.

– Selvitetään, mitä on tapahtunut ja miten voimme auttaa, Haavisto sanoi STT:lle eduskunnassa.

Haaviston mukaan kansanedustajat ovat vapaita ilmaisemaan mielipiteitään.

– Mutta sitten hallitus viime kädessä päättää näistä linjauksista. Tällä hetkellä on tehty ne ratkaisut, jotka on tehty, hän sanoi.