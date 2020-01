Timo Soini sanoi Halla-ahon johtamista perussuomalaisista vain yhden asian – ”En koe, että minun tehtävä on auttaa vanhoja puolueita”

Politiikan jättänyt ex-puheenjohtaja ja ex-ministeri kertoo ISTV:n haastattelussa aikovansa tulevaisuudessa olla keikkatyöläinen.

Poliitikko Timo Soini (smp/ps/sin) on jättänyt valtakunnan politiikan. Paluuta ei ole suunnitteilla, vaikka Soini kirjansa Populismi tiedotustilaisuudessa heitti, että ainoat kiinnostava vaali on presidentinvaalit 2024.

ISTV:n haastattelussa Soini kertoi suunnitelmistaan keikkatyöläisenä: hän aikoo kirjoittaa ministeriajastaan kirjan, käy puhumassa, ja seuraa vapaa-ajallaan jalkapalloa ja raveja.

– Tulevaisuus on osin kiinni, osin auki. Kirjoittelen. Kirjoitan varmasti ulkoministeriajasta kirjan. Teen hyväntekeväisyyttä. Teen puhekeikkaa. Harrastan. Seuraan Millwallin jalkapallojoukkuetta ja raveja.

– Olen nyt aika lailla vapaa. Viimeiset vuodet oli kiinni aamusta iltaan, ja vastasi kaikesta – tämä on aika mukava elämänvaihe nyt. Sitten kun tulee haasteita ja tilaisuuksia, lähden tekemään keikkaa. Olen käynyt puhumassa Lontoossa ja Budapestissä, ja olen menossa Wieniin ja mahdollisesti Washingtoniin, Soini kertoi.

Timo Soinin kirja Populismi on Soinin oma kokemusasiantuntijan näkemys populismista.

Tiedotustilaisuudessa Soini sanoi, että on valmis ryhtymään yrityksille konsultiksi.

Politiikkaan Soini ei haikaile, vaikka jutusteli presidentinvaaleista 2024.

– Se on vähän testi. Politiikan toimittaja varmaan kirjoittaisi kirjasta ja analysoisi sitä. Epäilen, että poliittinen toimittaja tekee otsikon presidenttijutusta, Soini letkautti.

Kirjassaan ja tiedotustilaisuudessa Soinin oli välillä vaikea pidätellä poliitikko Soinia. Kolmisenkymmentä vuotta politiikkaa työkseen tehnyt Soini myönsi, että koira ei karvoistaan eroon pääse.

– Kyllä se vanha Aatami painaa. Matka on ollut niin pitkä. Kun olen politiikan jättänyt, en koe, että vanha samurai lähtee viisastelemaan, Soini sanoi.

Soini on mukana sinisten ryhmässä Espoon kaupunginvaltuustossa.

Sinisistä Soini ei kerro sanaakaan kirjassaan, ja Soini jättää liki tyystin käsittelemättä myös perussuomalaiset ja puheenjohtaja Jussi Halla-ahon (ps).

– En ole mikään puolueeton toimija perussuomalaisten lähihistoriassa. Kun aikojen päästä katsotaan Veikko Vennamoa, Soinia, Halla-ahoa – ne asettuvat historiassa kontekstiin. Nykypäivänä ei kannata hirvesti riekkua siitä, mikä juuri tällä hetkellä on iso asia. Historia sen sitten osoittaa.

– En koe, että minun tehtävä on auttaa vanhoja puolueita suitsimaan perussuomalaisia. Se on heidän hommansa, Soini totesi.

Miksi perussuomalaisista vaikea sanoa mitään?

– Omat kannattajani eivät tarvitse sanomisiani. Ne, jotka eivät minua kannata, eivät sanomisiani usko. Se on aika lailla turhaa.

– Sen voin sanoa Halla-ahon johtamista perussuomalaisista, ja Matias Turkkilasta etenkin, että hän on sosiaalisen median nero. Hän on hoitanut sen tehtävän, johon hänet perussuomalaisiin palkkasin Suomen Uutisten some-hommaan. Hän on tehnyt sen erinomaisesti. Perussuomalaiset on ylivoimainen puolue somen käytössä, Soini vastasi.

Soini nosti jo tiedotustilaisuudessa esiin Turkkilan perussuomalaisten aivoina.

Soini myös muun muassa totesi, että hymyilevä populistijohtaja on hyvä. Halla-aho ei tunnetusti juuri hymyile.

IS kysyi Soinilta, mitä johtopäätöksiä tästä pitäisi tehdä.

– Oikeita johtopäätöksiä, Soini naurahti.

Soini jätti politiikan viime vuonna kesäkuun 6. päivä, kun hänen pestinsä Sipilän hallituksen ulkoministerinä päättyi.

Sen jälkeen entinen populistijohtaja keskittyi Populismi-kirjansa kirjoittamiseen, ja Soini oli nyt ensi kertaa julkisuudessa seitsemään kuukauteen.

Siellä se Soini on Iivisniemessä istuskellut ja sopeutumisrahalla tätä kirjaa kirjoittanut. Miten populisti vastaa, vai jättääkö vastaamatta?

– Ei. Pitää paikkansa, Soini vastasi.

Vuonna 1962 syntynyt Soini liittyi Smp:n jäseneksi vuonna 1979.

Soini valittiin puolueen varapuheenjohtajaksi 1989 ja puoluesihteeriksi 1992. Soini oli puoluesihteerinä 1995, kun Smp ajautui konkurssiin ja lakkasi olemasta.

Soini oli perustamassa perussuomalaisia 1995 ja toimi perussuomalaisten puheenjohtajana 1997-2017, minkä aikana lilliputtipuolueesta tuli jytkyn myötä suuri puolue 2011. Soini erotettiin perustamastaan puolueesta 2017, kun Soini ja joukko muuta puolueväkeä perustivat uuden Sininen tulevaisuus puolueen Halla-ahon puheenjohtajavalinnan jälkeen.

Katso tallenne tiedotustilaisuudesta: