Marin teki ensivierailunsa Viroon – pääministerin esiintyminen kiinnitti huomiota naapurimaassa

Pääministeri Marinin ensimmäinen virallinen vierailu eli keskiviikkoinen Ruotsin-matka jäi päivän Irak-uutisten varjoon, mutta Virossa oli toisin.

Kun Sanna Marin teki ensimmäisen Viron-vierailunsa, asiasisältöä enemmän virolaisten huomiota kiinnitti pääministerin esiintyminen.

Marinin ja Viron pääministerin Jüri Rataksen lehdistötilaisuus meni kuten tämäntyyppiset tilaisuudet menevät. Pääministerit kehuivat maiden suhteiden läheisyyttä ja kertoivat, mistä aiheista keskustelivat keskenään.

Marin esiintyi kanssa pidetyssä lehdistötilaisuudessa varmempana ja levollisempana kuin 41-vuotias Ratas, joka on ollut pääministerin paikalla syksystä 2016.

– Oli hätkähdyttävää nähdä, kuinka nuori hän on. Mutta kun hän avaa suunsa, hän on hyvin vakuuttava. Hän hallitsee asian ja on varma omista kannoistaan, kokenut virolaistoimittaja sanoi tiedotustilaisuuden jälkeen.

Muut suomalaiset pääministerit eivät ole herättäneet virolaisissa samanlaista kiinnostusta. Virolaislehti Postimees julkaisi vierailusta 32 kuvan gallerian.

Marinin vierailu alkoi Kumu-museosta, jossa hän tutustui näyttelyyn Itsensä luominen. Emansipoituva nainen Viron ja Suomen taiteessa. Tätä seurasivat tapaamiset pääministerin ja presidentti Kersti Kaljulaidin kanssa.

– Näkee, että hän on oppinut puhumaan kuin pääministeri. Hän puhui selväsanaisesti ja rauhallisesti. Sitä taitoa monilla poliitikoilla ei ole, toinen virolaistoimittaja arvioi.

Osaltaan Mariniin kohdistunut huomio johtui toki Viron sisäministerin toimista eli myyjätyttöskommenteista. Tiedotustilaisuudessa asiaa ei otettu enää esille, mutta virolaistoimittajia kiinnosti kuulla, mitä suomalaiset koko asiasta oikeasti ajattelivat.

Marinilta virolaismedia kysyi Suomen hallituksen kunnianhimoisesta ympäristöohjelmasta. Virolaisia halusivat tietää, kuinka hallitusohjelmassa tasapainotetaan ympäristöä ja kansalaisten hyvinvointia.

Pääministereiden tapaaminen kesti vain puolisentoista tuntia, joten pöydällä olleisiin asioihin tuskin ehdittiin syventyä kovin perusteellisesti.

Marin kertoi pitävänsä pohjoismaista hyvinvointivaltiota hienona saavutuksena sekä ihmisten sosiaalisten oikeuksien että taloudellisen menestyksen kannalta.

– Seuraava yhteinen iso tehtävämme on se, että teemme sitä myös ilmastollisesti kestävän. Meille on ehdottoman tärkeää, että ilmastollisesti kestävä yhteiskunta toteutetaan sillä tavoin, että se on myös sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukainen, Marin sanoi.

– Eli muutosten maksajiksi eivät joudu tavalliset ja vähävaraiset ihmiset, vaan ne toteutetaan oikeudenmukaisella tavalla niin, että myös yhteiskunta voi hyötyä siitä taloudellisesti yritysten menestymisen ja teknologisen kehittymisen kautta.

Pääministerit esiintyivät epämuodollisesti sinutellen toisiaan.

Keskusteluissa käsiteltiin muun muassa energia- ja digitalisaatioasioita, EU-aiheita, turvallisuuspolitiikkaa ja ympäristökysymyksiä. Ennen kuin kukaan ehti kysyä, Ratas ilmoitti, ettei Helsingin ja Tallinnan yhdistävästä tunnelista ollut puhetta.

– Lippuja ei voi ostaa, mutta meidän täytyy jatkaa tämän kysymyksen parissa, Ratas vitsaili.