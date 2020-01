Haavisto: Irakin sotilaiden koulutusoperaatiot pysyvät jäissä – ”Ollaan tällaisessa ’wait and see’ -tilanteessa”

Ulkoministeri Haaviston mukaan Irakilta odotetaan voimakkaampaa sitoutumista turvallisuuteen

Kansainvälisiä sotilaallisia koulutusoperaatioita Irakissa, joissa myös Suomi on mukana, ei toistaiseksi jatketa, kertoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) Asia oli esillä EU:n ulkoasiainneuvoston ylimääräisessä kokouksessa Brysselissä perjantaina.

– Kokouksessa oli osan ajasta läsnä myös sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg, joka puhui kriisinhallintaoperaatioiden turvallisuudesta ja tilanteesta Irakissa. Sekä EU:n jäsenmaiden että Naton pääsihteerin kuva tämänhetkisestä tilanteesta oli se, että näitä koulutusoperaatioita ei turvallisuussyistä voida päivittäisellä rutiinilla ylläpitää, vaan ollaan tällaisessa "wait and see" -tilanteessa, jossa odotetaan Irakin hallitukselta voimakkaampaa sitoutumista turvallisuuden takaamiseen, Haavisto kertoi STT:lle puhelimitse Brysselistä.

– Tämä luonnollisesti vastaa aika tarkkaan sitä, mitä Suomi on tehnyt, ulkoministeri jatkoi.

Ulkoministeri muistutti myös, että vaikka valtiolliset toimijat nyt pidättäytyisivät väkivallasta ja uusista iskuista, vihapuheen lietsonta Lähi-idässä voi usuttaa ei-valtiollisia toimijoita iskuihin.

Ydinsopimus on pitänyt Irania etäällä ydinaseesta

Kokouksessa oli esillä myös Iranin erkaantuminen ydinsopimuksesta.

– Pidettiin valitettavana sitä, että Iran on taas ottanut yhden askeleen lähemmäs ydinaseen kehittämistä. Viesti Iranille on se, että heidän oma etunsa olisi, etteivät he tähän suuntaan tilannetta veisi, vaan pitäytyisivät ydinsopimuksessa, jota Euroopan unioni on ollut synnyttämässä. Haavisto painotti.

Haaviston mukaan varsinkin Yhdysvaltojen voimakkaasti kritisoima ydinsopimus on ollut paras käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

– Monet käyttivät sellaisia puheenvuoroja, joissa korostettiin, että jos tätä sopimusta ei olisi, niin se olisi antanut Iranille huomattavan määrän lisää aikaa ydinaseen kehittämiseen. Silloin olisimme lähempänä sitä riskiä, että asioisimme ydinasevallan kanssa, ja sitä kukaan ei halua.

Libyaa ei saa jättää vain Turkille ja Venäjälle

Ulkoministerit pohtivat myös Libyan eskaloitunutta tilannetta. Sotapäällikkö Khalifa Haftarille uskolliset joukot valtasivat taannoin Sirten satamakaupungin ja lähestyvät Tripolia, joka on maan kansainvälisesti tunnustetun hallituksen hallussa.

– EU:lla on hyvin suuri intressi siellä. Euroopan unionin pitää olla mukana tukemassa kokonaisratkaisua. Esimerkiksi Turkin ja Venäjän sotilaallinen aktiivisuus Libyassa on lisääntynyt, ja vaarana on se, että Libyan tulevaisuutta alkavat ratkaista vain sellaiset maat, jotka eivät ole suoria naapureita tilanteessa, Haavisto pohti.

– Negatiivisena kehityskulkuna nähtiin se, että tulisi prosessi, jossa vain Turkki ja Venäjä pyrkivät jakamaan Libyan tai tekemään Libyan rauhanprosessia, jossa heillä itsellä saattaisi olla aika paljon intressejä.