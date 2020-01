Ministereiden erityisavustajat pitävät resurssien lisäämistä myönteisenä asiana. Valtiosihteereiden määrän paisuttamisessa nähdään myös varjopuolia.

Erityisavustajien ja valtiosihteereiden määrä on yhä ennätystasolla, käy ilmi Ilta-Sanomien selvityksestä.

Kun Juha Sipilän (kesk) hallituksessa oli neljä valtiosihteeriä ja 42 erityisavustajaa ja sitä edeltäneissä sinipunahallituksissa 35 erityisavustajaa ja 13 valtiosihteeriä, niin pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen avustajaresurssit on budjetoitu siten, että valtiosihteereitä on enintään 15 ja erityisavustajia enintään 70.

Resurssit on otettu lähes täysimääräisesti käyttöön: ministereillä on valtioneuvoston kanslian IS:lle toimittamien tietojen mukaan tällä hetkellä yhteensä 66 erityisavustajaa.

Valtiosihteerien määrä nousi torstaina viiteentoista, kun työministeri Tuula Haataisen (sd) valtiosihteeriksi nimitettiin Ville Kopra ja Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd) valtiosihteeriksi Olli Koski.

Erityisavustajia ja valtiosihteereitä on siis yhteensä 81, täsmälleen yhtä paljon kuin Antti Rinteen (sd) hallituksen aikana.

Erityisavustajilla on myös sijaisjärjestelyitä, jotka sekoittavat pakkaa. Opetusministeri Li Anderssonille (vas) on merkitty valtiosihteerin lisäksi peräti seitsemän erityisavustajaa, mutta heistä kaksi on virkavapaalla. Anderssonilla on siis yhä viisi erityisavustajaa.

Kun avustajien määrä nousi esiin loppukesästä, Rinne sanoi Iltalehdelle, että asiaa tarkastellaan Suomen EU-puheenjohtajakauden päätyttyä. Joulukuussa Rinne joutui eroamaan, ja pääministeriksi nousi Marin. Avustajamäärä pysyi ennallaan.

– Tällä hetkellä avustajien määrä on tämä, mutta se ei tarkoita sitä, että se tulisi koko hallituskauden olemaan tällainen. Me elämme aika poikkeuksellista tilannetta hallituskriisin jälkeen, Marin muotoili STT:lle joulukuussa.

IS ei tavoittanut Marinia torstaina.

” Asioiden määrä on valtava, ei tässä ole päässyt peukaloita pyörittelemään.

IS kysyi eri hallituspuolueita edustavilta erityisavustajilta, miten avustajien ja valtiosihteereiden määrän kasvattaminen on vaikuttanut päätöksentekoon ja arkeen ministeriöissä.

– Eihän se näytä kansalaisten silmissä hyvältä, mutta sillä haetaan maksimaalista apu- ja valmisteluvoimaa hallitukselle. Demokratia maksaa, yksi kommentoi.

– Tämän hallituksen aikomuksena ei ole tappaa ketään työnteolla. Jos tekee 12–18 tuntisia päiviä, on enimmäkseen pahalla tuulella, toinen toi esiin jaksamisnäkökulman.

– Asioiden määrä on valtava, ei tässä ole päässyt peukaloita pyörittelemään. Kansainvälisesti vertailtuna Suomessa ei ole hirveästi avustajia, kolmas sanoi.

– Ei pidä säästää vääristä paikoista, neljäs painotti.

– Ministeriin saa aina tarvittaessa yhteyden avustajien kautta. Näin voidaan varmistaa, että lainvalmistelussa ei jouduta ottamaan takapakkia tietokatkosten takia ja että ministerit tekevät hyvin informoituja päätöksiä, viides kommentoi.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Suuremman avustajamäärän nähdään hidastavan jonkin verran sisäistä päätöksentekoa, ”kun ihmiset ymmärtävät samat asiat vähän eri tavalla”. Kaikki erityisavustajat eivät ymmärrä, miksi valtiosihteerien määrää piti paisuttaa.

– Hallituksen toimintakyky paranisi, kun valtiosihteereitä vähennettäisiin. Valtiosihteereiden määrän lisäämistä perusteltiin EU-puheenjohtajuuskaudella, mikä oli outoa, koska valtiosihteerit eivät voineet hoitaa ministerineuvostoja, kun Suomi oli puheenjohtajamaa.

Kyse on paitsi asioista myös henkilökemioista.

– Osa puuttuu valtiosihteerin oikeuksilla kaikkeen mahdolliseen. Mitkä olivat asiaperusteet valtiosihteereiden määrän niin merkittävälle lisäämiselle?

Erityisavustajien ja valtiosihteereiden määrän lisääminen vaikuttaa virkamiesten ja poliittisten avustajien väliseen dynamiikkaan.

Sipilän kaudella avustajia hääri ministeriöissä vähemmän, mikä korosti virkamiesten valtaa. Nyt on menty toiseen suuntaan, eikä jännitteiltä ole vältytty.

– Ensimmäisten kuukausien aikana osa virkamiehistä oli unohtanut, miksi poliittinen puoli on olemassa. Olemme varmistamassa, että hallitusohjelma toteutuu sillä tavoin kuin poliitikot ovat sen tarkoittaneet.

Kun IS kirjoitti aiheesta elokuussa, pitkään avustajatehtävissä työskennellyt henkilö tähdensi, ettei avustajien pitäisi sotkeentua lainvalmisteluun. Toisaalta huomautettiin, ettei lainvalmistelu toimi, jos virkamiehet eivät tiedä, mitä tavoitellaan.

Suurimman palkankorotuksen on saanut maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk) erityisavustaja.

Erityisavustajien työ on myös hyvin palkattua, palkkahaitari on 4 500–7 900 euroa kuukaudessa. Erityisavustajista korkeimmassa 7 700–7 900 palkkaluokassa ovat ministeriryhmien sihteerit, jotka hoitavat yhden ministerin lisäksi koko ryhmän asioita.

Valtiosihteerit tienaavat 9 834 euroa kuussa, pääministerin valtiosihteeri 12 780 euroa.

Valtioneuvoston kanslian toimittamista tiedoista ilmenee, että neljä erityisavustajaa on saanut syksyn aikana tuhdin palkankorotuksen, vaikka heidän tehtävänkuvansa on säilynyt ennallaan. Korotukset tehtiin vielä Rinteen ollessa pääministerinä.

Suurimman palkankorotuksen on saanut maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk) erityisavustaja Annukka Kimmo, jonka palkka on noussut 1 100 eurolla 6 600 euroon.

Hallitusneuvos Kari Peltonen valtioneuvoston kansliasta perustelee sidosryhmistä ja mediasuhteista vastaavan Kimmon saamaa 20 prosentin suuruista palkankorotusta sillä, että Kimmon ”työhistoriaa on arvioitu tarkemmin”.

– Palkkaus perustuu pohjaosaan, koulutustasoon, työkokemukseen sekä mahdollisiin muihin tehtävässä merkityksellisiin, esimerkiksi yhteiskunnallisiin ansioihin. Palkankorotukset perustuvat siihen, että henkilöistä on nimittämisen jälkeen saatu uutta tietoa, yleensä henkilö itse täydentää tietojaan tai kiinnittää asiaan huomiota, minkä johdosta palkkauksen taso ja oikeellisuus tarkastetaan.

” Palkankorotukset perustuvat siihen, että henkilöistä on nimittämisen jälkeen saatu uutta tietoa.

Kolme erityisavustajaa on saanut 500 euron palkankorotuksen. Luonnonvara-asioista Lepän esikunnassa vastaavan Teppo Säkkisen palkka nousi 5 500 euroon. Peltonen perustelee korotusta maisteritason tutkinnolla, josta Säkkinen toimitti selvityksen vasta kesän jälkeen.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministerin Thomas Blomqvistin (r) erityisavustajan Silja Borgarsdóttir Sandelinin ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr) erityisavustajan Antti Heikkisen palkat nousivat niin ikään 500 eurolla 6 000 euroon.

Jos ministeriryhmän sihteerinä toimivia erityisavustajia ei lasketa, korkeapalkkaisin erityisavustaja on kuntaministeri Sirpa Paateron (sd) erityisavustaja Valtteri Aaltonen, jonka palkka on 7 500 euroa.

Aaltonen toimi aiemmin Paateron valtiosihteerinä. Aaltonen on ainut avustaja, jonka palkka laski hallituksen vaihtumisen myötä – valtiosihteerinä Aaltonen ansaitsi 9 834 euroa.

Suurimmat palkankorotukset liittyvät muutoksiin toimenkuvissa. Liikenne- ja viestintäministerin valtiosihteerin paikalta pääministeri Marinin valtiosihteeriksi siirtyvän Mikko Koskisen palkka nousi tehtävänvaihdoksen myötä liki 3 000 euroa 12 780 euroon.

Työministerin erityisavustajan paikalta Haataisen valtiosihteeriksi siirtyvän Kopran palkka nousee 2 734 euroa 9 834 euroon. Marinin poliittiseksi erityisavustajaksi ja Sdp:n hallitusryhmän sihteeriksi nimitetyn Henrik Haapajärven palkka nousee 1 300 euroa 7 900 euroon.

Käytännössä Sdp:n ykkösavustajana jatkossa toimiva Haapajärvi on koulutukseltaan hallintotieteiden ylioppilas.