Työllisyystyöryhmien työ yskii – Akavan Fjäderiltä tyly tuomio: ”Eihän tässä paljon mitään ole”

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder sanoo, että työllisyystoimien kartoittaminen pysähtyi hallituskriisin myötä. Fjäder sanoo, että työministerinä joulukuussa aloittaneelle Tuula Haataiselle (sd) on annettava mahdollisuus näyttää, ”tuleeko uutta vauhtia”.

Työryhmätyö saa kritiikkiä myös SAK:sta. SAK:n johtajan Saana Siekkisen mukaan pöydällä on ”hirvittävä määrä asioita”.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen ohjelma on viritetty työllisyyden ympärille, mutta uusien työllisyystoimien etsiminen kolmikantaisissa työryhmissä yskii yhä.

– Ei tässä paljon mitään ole. Jotakin on tapahduttava. Onko tämä kunniaksi kolmikannalle, jos emme saa mitään isompaa aikaiseksi? korkeasti koulutettuja edustavan Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder kysyy.

Fjäderin mielestä hallituksen pitäisi saada vietyä työryhmille se viesti, että ”teidän pitää saada aikaiseksi tai sitten me teemme”.

– Kysyin syksyllä monta kertaa silloiselta hallitukselta, vaatiiko kolmikanta konsensusta eli yksimielisyyttä. Sain sen kuvan, että pitää olla yksimielistä ja se blokkaa monta asiaa.

– Kolmikanta toimii, jos sen saa itse rakentaa, mutta se toimii myös uhan alla. Odotan sitä viestiä, että mitä tapahtuu, jos epäonnistumme. Aikooko hallitus odottaa elokuuhun asti ja todeta, että ei tapahtunut mitään vai mikä tämä homman nimi on?

Työryhmiä on yhteensä seitsemän. Niissä pohditaan työvoimapolitiikan palvelurakennetta, palkkatukea ja etuuksia, työkyvyn edistämistä, osaamista ja työmarkkinoiden kohtaantoa, työperäistä maahanmuuttoa, työlainsäädäntöä ja paikallista sopimista.

Työryhmätyö saa kritiikkiä myös SAK:sta, joka on ollut perinteisesti lähellä pääministeripuolue Sdp:tä.

– Pöydällä on hirvittävä määrä asioita. Ei ole vielä kuvaa siitä, mitkä ovat isoja ja mitkä pieniä asioita. Jotakin arviointia hallituksen suunnalla olisi syytä tehdä, SAK:n johtaja Saana Siekkinen kommentoi.

Fjäderin mukaan viidestä työryhmästä saadaan väliraportit tammikuun lopussa pidettävään hallituksen iltakouluun.

– Kuntakokeiluhomma etenee. Ryhmä, joka miettii palkkatukea, on myötätuulessa. On mietitty tukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi, ja on yksilölliset työnhaut – jokaisella olisi oma työllistämissuunnitelma. Esimerkiksi paikallisessa sopimisessa ei ole tehty mitään muuta kuin raportointia nykytilanteesta ja kansainvälistä vertailua.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että näköpiirissä ei ole työllisyyttä lisääviä rakenneuudistuksia, pikemminkin päinvastoin.

– Tätä vauhtia hallitusohjelman perusta murenee. Hallituksen pitää ryhtyä johtamaan tätä prosessia, jos se haluaa onnistua. Ryhmille pitää asettaa selkeät odotukset ja tavoite vahvistaa työllisyyttä.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo, ettei työryhmistä ole tulossa valmiita esityksiä, jotka kaikki osapuolet olisivat hyväksyneet.

– Niin sanotuista pehmeistä keinoista, joista valtiovarainministeriön laskukone ei anna selviä lukuja työllisyyden kohenemisesta, vallitsee yhteinen näkemys, kun taas niin sanotuista kovista keinoista, joista valtiovarainministeriön laskukone antaa selviä lukuja, ei vallitse yhteistä näkemystä, Palola erittelee.

Esimerkiksi ajatus työttömyysturvan porrastamisesta, jossa ansiosidonnainen työttömyysturva olisi alussa nykyistä suurempi ja alenisi sitten asteittain, ei kelpaa SAK:lle.

EK:n mallissa työttömyysturva olisi ensimmäiset kolme kuukautta nykyistä korkeampi, mutta kolmen kuukauden päästä korvaus laskisi kymmenen prosenttia ja siitä kolmen kuukauden päästä toiset kymmenen prosenttia.

Akavan mallissa työttömyysetuuden taso olisi alussa nykyistä korkeampi. Työttömyyden jatkuessa etuudesta otettaisiin sivuun ”pieni, mutta asteittain kasvava osuus”. Työttömyyden päättyessä sivuun siirretty osuus palautettaisiin.

Siekkisen mukaan työttömyysturvaan kajoaminen on vaikea asia, koska SAK edustaa pienituloisia työntekijöitä.

– Keskimääräinen ansioturvan taso SAK:laisilla on 1240 euroa kuukaudessa. Olemme pitäneet järkevämpänä, että tehokas palvelu yhdistettynä ansioturvaan olisi keino nopeuttaa työllistymistä.

SAK:n listalla on muun muassa palkkatukiuudistus, jonka seurauksena osatyökykyisiä kyettäisiin työllistämään nykyistä paremmin.

– Tärkeintä olisi saada keskustelut aikaan, että mitä olisi järkevintä tehdä. En halua sanoa, että yksiselitteisesti jokin asia ei käy.