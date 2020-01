EK:n Häkämies kaipaa vauhtia työllisyystyöryhmiin – ”Kokonaisuus on vielä hahmottumatta”

Työmarkkinajärjestöjen työllisyystyöryhmät ovat nyhjänneet kesästä lähtien, hallituksella pitäisi olla näyttää 30 000 uutta työpaikkaa elokuuhun mennessä.

Työnantajien EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies kaipaa vauhtia työllisyystyöryhmien työhön.

– Hallitusohjelmassa on tavoitteena 75 prosentin työllisyysaste ja 60 000 uutta työpaikkaa. Nyt maali on siirtynyt. Jos otetaan lähtökohdaksi Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön ennen joulua tekemät ennusteet, ja talous pitäisi olla tasapainossa – nyt mennään jo yli 76 prosentin työllisyysasteen, ja se tarkoittaa jo yli 100 000 uutta työpaikkaa, Häkämies sanoi.

– Jos työpaikkoja tarvitsee 100 000, eikä 60 000, ja viime elokuun budjettiriihessä mentiin miinus 10 000 työpaikkaa, tämä on aika haastava yhtälö, Häkämies jatkoi.

Helsingin Sanomat kertoi viikonloppuna, että työllisyystyöryhmät jättävät tänään väliraporttinsa. Väliraporteista ei ole kuulunut pihaustakaan.

Työmarkkinajärjestöjen työryhmät ovat pyöritelleet asioitaan viime kesästä lähtien.

Hallituksella pitäisi olla kättä pitempää huhtikuun kehysriihessä tai viimeistään elokuun budjettiriihessä.

Mitään suurta ja yllättävää ei työmarkkinajärjestöjen ehdotuksista voi syntyä, koska työnantajat ja työntekijät eivät juuri mistään yhteisymmärrystä löydä ilman painetta ja pakkoa.

Hallitus on luvannut, että keinovalikoimassa ei ole keppiä.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo, että järjestöjen työllisyystyöryhmissä vain yhdessä on edistytty, ja toivoi lisää kunnianhimoa keinoihin etsiä 60 000 uutta työpaikkaa.

– Se on liioittelua, että ei olisi saatu mitään aikaiseksi. On siellä työryhmiä, ainakin yksi, jossa on laitettu vauhtia. Tämä kokonaisuus on vielä hahmottumatta. Työperäisen maahanmuuton osalta on ollut oikeansuuntaista vauhdittamista. Ennen kuin tuloksia sieltä tulee, siihen menee aikaa. Samaa kunnianhimon nostoa on syytä odottaa muiltakin ryhmiltä, Häkämies totesi.

Työmarkkinajärjestöt antoivat hallitukselle huomenlahjan hallitusneuvottelujen aikana, kun järjestöt sopivat työeläkeputken ikärajan nostosta vuodella, ja tämä tuo 6 000 päätösperusteista työpaikkaa.

Järjestöt pohtivat kaikkiaan seitsemässä työryhmässä, miten hallitus pääsisi 75 prosentin työllisyystavoitteeseen ja maahan tulisi hallituskauden aikana 60 000 uutta työpaikkaa.

Työllisyysryhmissä on pyöritelty vanhoja tuttuja keinoja: palkkatukea, alueellisia työllisyyskokeiluja, työttömyyseläkkeen kannustinloukkuja, muuttokulujen verovähennystä, ulkomaisten työntekijöiden lupaprosessien sujuvoittamista tai TE-keskusten henkilökunnan lisäresursseja.

– Nyt on tärkeää, että osapuolet tuovat omat esityksensä ja niihin liittyvät vaikutusarviot. Palkkatuen odotukset ovat varmaan ylimitoitettuja, hallitus puhui kymmenistä tuhansista työpaikoista, ehkä muutama tuhat voi olla realistinen, niin tärkeä ja oikeansuuntainen kuin se on. Alueelliset työllisyyskokeilut ovat hyviä, ja mekin kannatamme niitä. Ei näissä, missä niitä on toteutettu, ole vielä tuloksia ollut, Häkämies sanoi.

– Kun haaste on kovempi, nyt on tärkeää, että kukin tuo omia esityksiään. Ja viime kädessä se on maan hallitus, joka ratkaisee, Häkämies jatkoi.

Hallitus on luvannut, että sillä on viimeistään elokuun budjettiriihessä näyttää 30 000 uutta, päätösperusteista työpaikkaa.

Hallitus ja työmarkkinajohtajat järjestivät yhteisen seminaarin viime kesäkuussa Säätytalossa.

EK on julkaissut omat ehdotuksensa työllisyyden parantamiseksi jo ennen juhannusta. EK:n tärkeimmät keinot ovat työttömyysturvan porrastus, perhevapaauudistus ja ulkomaisen työvoiman työlupaprosessien sujuvoittaminen.

– Siinä on mukana vaikutusarviot. Työttömyysturvan porrastus on siinä 10 000 luokassa. Hallituksen perhevapaauudistus näyttää kääntyvän sen kaltaiseksi, että sillä ei ole työllisyysvaikutuksia, ja sillä on pikemminkin kustannusvaikutuksia. Kolmas on työperäinen maahanmuuton nopeuttaminen, Häkämies listasi EK:n keinoja päätösperusteisten työpaikkojen lisäämiseksi.

Hallituksen on määrä käsitellä työllisyysryhmien edistymistä iltakoulussaan parin viikon kuluttua.