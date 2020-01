Kommentti: Yksiselitteinen kysymys sai Saarikon kiemurtelemaan Ylellä – harkitseeko sittenkin keskustan puheenjohtajuutta?

Keskustelu keskustan surkeasta kannatuksesta ja Katri Kulmunin asemasta jatkuu. Harkitseeko Annika Saarikko sittenkin keskustan puheenjohtajuutta, sillä Ylen ykkösaamussa hän ei sulkenut sitä enää pois, pohtii politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Keskustan kentällä on joulun tienoilla ja välipäivinä käynyt kova pulina puolueen surkeasta kannatuksesta.

Katri Kulmuni valittiin puolueen johtoon syyskuussa Kouvolassa ylimääräisessä puoluekokouksessa eronneen Juha Sipilän paikalle. Puolueen kannatus ei puheenjohtajan vaihdon jälkeen lähtenyt nousuun, vaan on laskenut edelleen.

Helsingin Sanomien gallupissa (HS 28.12) keskustan kannatus jäi 11,1 prosenttiin.

Joulukuun alussa Yle mittasi keskustalle vain 10,6 prosentin kannatusluvut (Yle 5.12.).

Kysymys kuuluu, tippuko keskustan kannatus seuraavissa gallupeissa jo alle 10 prosentin haamurajan.

Moni haikaileekin jo, että puheenjohtajuudesta kieltäytynyt suosittu Annika Saarikko (kesk) saataisiin taivuteltua puolueen puheenjohtajaehdokkaaksi ensi kesäkuun puoluekokouksessa Vantaalla. Saarikko on nyt hoitovapaalla eduskunnasta ja tiede- ja kulttuuriministerin paikalta.

Puheenjohtajakeskustelu sai taatusti uutta värinää, kun kuunteli tiistaiaamuna Saarikon ja keskustan ex-puoluesihteerin Pekka Perttulan keskustelua puolueen tilasta Ylen ykkösaamussa.

Saarikolta näet kysyttiin, olisiko hän sittenkin käytettävissä puolueensa puheenjohtajaehdokkaaksi. Vastaus oli täydellistä poliittista kiertelyä ja kiemurtelua, mutta yksi asia on syytä havaita:

Hän ei sulkenut enää vaihtoehtoa suoraan poiskaan.

Näin Saarikko pyöritteli:

– Aikaa Kouvolan kokouksesta on kulunut kovin vähän ja puolue valitsi johtajakseen Katri Kulmunin. Meidän kaikkien tärkein tehtävä on tukea, että tässä tehtävässä hän voisi täysimääräisesti onnistua. Se on oleellista juuri nyt.

– Minun tärkein tehtäväni on tehdä omalta paikaltani kaikkeni, että keskusta voi onnistua ja menestyä ja olla ihmisten silmissä tunnistettava. Keskityn ilolla siihen ratkaisuun, jota pidin arvojeni pohjalta oikeana, että olen saanut viettää aikaa pienen vauvan ja toisen poikamme kanssa.

Ja vielä tämä:

– Tuohon kysymykseen, en pidä sitä ajankohtaisena ja sitä ei tarvitse pohtia.

Eli keskustelu jatkuu. Olisi Saarikko voinut nimittäin sanoa näinkin: ”Ei missään tapauksessa.”

Paineet ainakin kasvavat. Kysyjiä riittää.

Kentällä on myös ihmetelty Kulmin joulukuista haastattelua Hesarissa (HS 27.12.), jossa Kulmuni itsekin pohdiskeli, ettei kepun selviäminen ole enää ”automaatio”.

– Voi olla myös, ettei keskusta nouse tästä, Kulmuni arvioi.

Positiivisissa lausunnoissa Kulmunin on sanottu pyrkineen kommentillaan herättäneen keskustaa.

Suurin osa on kuitenkin sitä ihmetellyt, ja toivonut Kulmunilta maalilman lopun maalailujen sijaan linjaa ja kirkkaampia näkemyksiä, miten keskusta haasteistaan selviää.