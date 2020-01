Presidentti Sauli Niinistö Yhdysvaltojen iskusta: Vaarana on kierre, jota on vaikea katkaista

Niinistön mukaan kansainvälisen yhteisön on presidentin mukaan kaikin tavoin edistettävä keskusteluyhteyden luomista.

Asiantuntijoiden mukaan Iranin on pakko vastata Suleimanin surmaan ja Israelkin voi joutua kohteeksi.

Yhdysvaltain ja Iranin suhde on Bagdadin tapahtumien jälkeen kriittisessä tilassa, sanoo presidentti Sauli Niinistö lausunnossaan. Vaarana on hänen mukaansa kierre, jota on vaikea katkaista. Sen vaikutukset uhkaavat ulottua myös alueen ulkopuolelle.

Niinistö kertoi ottaneensa yhteyttä pääministeri Sanna Mariniin ja Ruotsin pääministeriin Stefan Löfveniin sekä keskeisiin Suomen ministereihin. Niinistö muistuttaa, että Suomella ja Ruotsilla on OIR-joukkoja Irakissa ja lisäksi Suomen ja Ruotsin suurlähetystöt Irakissa toimivat yhteisissä tiloissa.

OIR on Yhdysvaltain johtama maiden välinen koalitio, jonka tehtävänä on koordinoida ja tehostaa äärijärjestö Isisin vastaista kansainvälistä yhteistyötä. Suomalaisten kokonaisvahvuus operaatiossa on noin 80.

Asiantuntija: Iranilaiskenraalin tappaminen vertautuu sodanjulistukseen

Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen korkea-arvoisen komentajan Qassem Suleimanin tappaminen vertautuu sodanjulistukseen, arvioi Lähi-itään erikoistunut Tampereen yliopiston kansainvälisten suhteiden ja historian dosentti Pertti Multanen.

– Kyseessä on hyvin, hyvin merkittävä tapahtuma koko Lähi-idän tilanteen eskaloitumisen kannalta. Suleimani oli kuitenkin käytännössä Iranin toiseksi korkea-arvoisin henkilö. Tällaisen kenraalin murhaaminen, ja vieläpä vieraan valtion alueella, vertautuu minun mielestäni sodan julistukseen, Multanen sanoo.

Multasen mukaan Iranin on nyt pakko toimia.

– Nythän Iranin islamilainen tasavalta on sellaisessa tilanteessa, että ilman jonkinlaista vastaiskua se menettää kasvonsa. Tässä ollaan nyt minun mielestäni – ei sen enempää eikä vähempää – kuin hyvin lähellä uutta laajamittaista sotaa Lähi-idässä.

”Huolestuttava esimerkki Yhdysvalloilta”

Myös Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja, eversti Petteri Kajanmaa uskoo, että Suleimanin tappaminen voi pahimmassa tapauksessa johtaa sotilaalliseen konfliktiin Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Kajanmaan mukaan eskalaatio riippuu siitä, millaisiin kostotoimiin Iran ryhtyy.

– Iranin on asemansa varmistamiseksi pakko tehdä jotain ja osoittaa suuruuttaan. Jotain aseellisia toimia varmasti tehdään, mutta mikä se maali sitten on? Toki yhdysvaltalaiskohteet ovat mahdollisia, mutta myös Israel on potentiaalinen kohde, Kajanmaa arvioi.

Hänen mukaansa on huolestuttavaa, että Yhdysvallat perusteli iskua sillä, että he katsoivat kansallisten etujensa olevan vaarannettuja ja että tämä oli ennaltaehkäisevä toimenpide

– Moni muukin valtio käyttää tällaista retoriikkaa, ja jos se hyväksytään kansainvälisesti, ei se ainakaan paranna tätä maailmaa.

Vahvistaa vanhoillisia voimia Iranissa

Suomen Iranin-suurlähettiläs Keijo Norvanto uskoo, että surma on omiaan lisäämään vanhoillisten ja kansallismielisten piirien kannatusta Iranin vaaleissa. Iranissa järjestetään parlamenttivaalit helmikuussa, ja vanhoillisten voimien kannatus on jo ennestään koholla Yhdysvaltain asettamien pakotteiden vuoksi.

Norvannonkin mukaan Iran ryhtyy kaikella todennäköisyydellä vastatoimiin korkea-arvoisen johtajansa surman jälkeen.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) pitää Lähi-idän tilanteen uusia käänteitä äärimmäisen huolestuttavina. Hänen mukaansa on olemassa vaara, että alueella joudutaan reaktioiden ja vastareaktioiden negatiiviseen kierteeseen. Avoimen sodan mahdollisuuttakaan ei voi sulkea pois, Haavisto sanoo.