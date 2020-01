Valtionpäämiesten palkkioissa hurjia eroja: Näin paljon Marinia enemmän Trump ja Merkel tienaavat, Putinin palkkio yllättää

IS esittelee maailmalta johtajia, jotka tienaavat pestistään kolmasosan presidentti Niinistöä tai pääministeri Marinia enemmän.

Entisen pääministerin Antti Rinteen (sd) ja sittemmin Sanna Marinin (sd) hallitusten kasvaneet palkkamenot ovat viime aikoina puhuttaneet eri medioissa. Vuodelle 2020 ministerien, heidän erityisavustajiensa sekä valtiosihteerien palkkaukseen on esitetty 11,5 miljoonan euron määrärahaa. Se on noin viisi miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna.

Osa lisääntyneistä palkkamenoista johtuu suuremmasta avustajakunnasta. Osa siitä, että eduskunnan ulkopuolinen palkkiotoimikunta päätti huhtikuussa nostaa kansanedustajien ja puhemiesten palkkioita.

Jos yllä oleva graafi ei näy, voit käydä katsomassa sen täältä.

Presidentti Sauli Niinistö (126 000 euroa vuodessa) nimitti Sanna Marinin (sd, 202 300 euroa vuodessa) hallituksen 10. joulukuuta.

Tämä vaikutti suoraan pääministerin ja muiden ministerien palkkioihin, sillä ministerinpalkkioiden lisäksi kansanedustajina istuvat ministerit saavat vielä puolet kansanedustajan palkkioistaan ja kulukorvauksistaan. Pääministerin palkkio vastaa eduskunnan puhemiehen saamaa palkkiota ja muiden ministerien varapuhemiesten palkkiota.

Tällä kaavalla laskettuna esimerkiksi istuva pääministeri Marin on toisen kauden kansanedustajana oikeutettu saamaan 13 390 euron pääministerinpalkkion päälle vielä puolet kansanedustajan 6 945 euron palkkiosta. Näin ollen Marinin kuukausittaiseksi palkkioksi muodostuu 16 862,25 euroa kuukaudessa, eli yli 200 000 euroa vuodessa. Palkkio on veronalaista tuloa.

Presidentin taas ei tarvitse maksaa ollenkaan veroja palkkioistaan, asuntoedustaan, eläkkeestään tai perhe-eläkkeestään. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön palkkio on ollut huhtikuusta 2013 alkaen 126 000 euroa.

Taskurahaa, voitaisi osassa maailmaa ajatella Suomen valtiopäämiesten palkkioista.

Singaporen pääministerin Lee Hsien Loongin palkkapussi pullottaa.

Painavin palkkapussi on Singaporen pääministerillä Lee Hsien Loongilla. Hän ansaitsee toimestaan huimat noin 1,5 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa Singaporen dollaria) vuodessa. Loong huitelee täysin omissa tuloluokissaan muihin maailman johtajiin verrattuna.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump taas nauttii lukuisten muiden etujen lisäksi yli 350 000 euron (400 000 Yhdysvaltain dollaria) presidentinpalkkiosta.

Australian pääministeri Scott Morrison on ollut tiukassa paikassa viime viikkojen ajan maata kurittavien maastopalojen takia.

Huomattavaa liksaa nostaa myös Australian pääministeri Scott Morrison. Parhaillaan vakavien ympäristöongelmien kourissa kärsivän maan johtamisesta Morrison saa korvaukseksi yli 340 000 euroa (549 229 Australian dollaria) vuodessa.

Toiseksi jäävät Marin ja Niinistö myös monille eurooppalaisille kollegoilleen. Saksan rautainen johtaja Angela Merkel lohkaisee liittokanslerin pestistään 28 500 euron kuukausipalkkiota, eli lähes 350 000 euroa vuodessa. Merkelin läheinen EU-kumppani Emmanuel Macron saa Ranskan presidenttinä reippaasti maltillisempaa 15 023 euron kuukausipalkkiota.

Pohjoismaiden pääministerien vuosipalkkiot liikkuvat 200 000 euron tuntumassa. Ruotsin pääministeri Stefan Löfven saa korvaukseksi 202 400 euroa vuodessa, Tanskan Mette Frederiksen noin 195 100 euroa vuodessa, Norjan Erna Solberg 187 700 euroa ja Islannin Katrín Jakobsdóttir noin 216 100 euroa vuodessa.

Saksan liittokanslerilla Angela Merkelillä ja Ranskan presidentillä Emmanuel Macronilla on paljon vaikutusvaltaa Euroopassa.

IS kokosi alla olevaan tilastoon muiden tunnettujen valtionpäämiesten palkkioita. Luvut eivät ole täysin verrattavissa, sillä muun muassa maiden palkkatasot ja verokohtelu eroavat toisistaan. Esimerkiksi pääministeri Loongin palkkiosta voidaan nähdä se, että Singapore on yksi maailman kalleimmista paikoista.

Luvuissa on otettu huomioon ainoastaan poliitikkojen toimestaan saamat palkkiot, eikä heidän muuta omaisuuttaan. Suomessa ministerien ja muiden johtavien poliitikkojen sidonnaisuudet ja varallisuus ovat avoimesti kansalaisten tarkastettavissa, mutta kaikkialla asia ei ole yhtä läpinäkyvää.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ei ole suostunut paljastamaan verotietojaan, joten hänen omaisuutensa koosta voidaan esittää vain arvioita. Juttu verotustietojen salaamisesta on edennyt Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen, joka on ilmoittanut käsittelevänsä asiaa ensi vuoden maaliskuussa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat tavanneet jo useampaan kertaan.

Myöskään Venäjän presidentin Vladimir Putinin omaisuudesta ei ole selkeää kuvaa. Hurjimmillaan Putinin epäillään kuuluvan maailman rikkaimpiin ihmisiin, vaikka hänen luovuttamansa viralliset vuosittaiset tulotiedot kielivätkin muuta. Putinin palkkioksi on ilmoitettu vain 129 600 euroa.

Vuoden 2015 ilmoituksessaan Putin ilmoitti, että hänellä on henkilökohtaisessa omistuksessaan 77-neliöinen asunto, autotalli ja 1 500 neliömetrin suuruinen tontti. Tämän lisäksi hänellä on käytössään 153-neliöinen asunto ja autopaikka. Presidentillä on myös kolme venäläisvalmisteista autoa GAZ-M-21, GAZ-M-21P ja Lada Niva sekä Skif-peräkärry.

Vuonna 2014 vuosittaisella kyselytunnillaan Putin tokaisi, ettei edes tiedä oman palkkionsa suuruutta.

– En edes tiedä oman palkkioni suuruutta – se vain annetaan minulle ja laitan sen talteen tililleni.