Puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallion pohtii myös, sisältyikö puheeseen kommentti Antti Rinteelle.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti perinteisen uudenvuodenpuheensa aiempaa lepäävämmässä asennossa, toinen käsi pöydällä. Asennon vaihto antoi vaikutelman, että kansalaisille jutustellaan rennosti, huomioi puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio.

– Siinä nähtiin uusi rento Sale. Asento oli sellainen, jota ei ole ennen nähtykään. Presidentit ovat aina istuneet uudenvuodenpuheissa suoraan pöydänkulmaan nähden ryhdikkäässä asennossa. Tervehdin ilolla tällaisia kokeiluja, Mustakallio miettii.

Mustakallio uskoo, että asennon muutoksella pyrittiin vähentämään uudenvuodenpuheen pönöttävää vaikutelmaa.

– Siitä voi tulla pieni jännite ja epäsuhta, että asento viestii rennosta jutustelusta, mutta puhuttu asia on virallisen tarkasti muotoiltua. Ensi vuonna näkee, mitä presidentinkansliassa on tuumittu kokeilusta ja millainen asento presidentillä sitten on.

Puhetaidon kouluttaja kiinnitti huomiota myös puheen sisältöön. Presidentti käsitteli mittavasti yhteiskunnallista keskustelua ja sen polarisoitumista.

– Hän ilmaisi sen niin, että totuudesta tulee vain työkalu omaan käyttöön. Tämä on hänelle kestoaihe. Linnanjuhlien teema oli nimenomaan yhteiskunnallinen keskustelu ja sinne oli kutsuttu ihmisiä, jotka ovat halunneet edistää keskustelua ja erimielisten välistä järkevää, rakentavaa kanssakäymistä.

Presidentti Niinistö totesi uudenvuodenpuheessaan, että toistemme ymmärtämys on menestyksemme tärkein tekijä.

– Mahtaa tuntua tuskastuttavalta, että hyvistä aikomuksista ja muistutteluista huolimatta keskusteluilmapiiri tuntuu koko ajan vaikeutuvan. Kun presidentin valtaoikeuksia on kavennettu, ehkä hän on kokenut roolikseen edistää yhteiskunnallista keskustelua.

Oliko puheessa piiloviesti Antti Rinteelle?

Kolmas asia, johon Mustakallio Niinistön uudenvuodenpuheessa kiinnitti huomiota, oli se, kuinka paljon asiaa ja kuinka monta teemaa puheeseen mahtui. Puheessa käsiteltiin yhteiskunnallisen keskusteluilmapiirin lisäksi turvallisen yhteiskunnan suojelemista, yhteiskuntarauhaa ja vihapuhetta. Niinistö myös muistutti, että hallitus toimii kollegiona.

– Voidaan miettiä, oliko tämä jonkinlainen kommentti Antti Rinteelle, joka menetti pääministerin paikkansa. Kritiikki kohdistui aika paljon siihen, että hän puhui aika paljon itsestään ja ”minun hallituksestani”.

Lisäksi Niinistö otti esille ilmastonmuutoksen, ulkopolitiikan suunnan rauhattomassa maailmassa ja EU:n merkityksen Suomelle.

– Yleisesti ottaen ihanteellista on, että puheessa olisi aika vähän teemoja. Kolme isoa pääteemaa riittää. Toisaalta tämä ei ole ihan tavanomainen puhe, vaan tähän palataan aina uudelleen. Tämä voisi olla kirjallinen tiedonanto, joka vain puhutaan. Siinä mielessä on perusteltua, että uudenvuodenpuheessa on enemmänkin teemoja.

Mustakallio kiinnitti huomiota puheessa myös siihen, että Niinistö oli sommitellut mukaan useita iskeviä sanontoja, joilla hän pyrkii tiivistämään yhteen virkkeeseen juuri sanomansa asian. Niinistö sanoi muun muassa: ”vihan kulttuuri ei kauas kanna. Se kaataa.” Keskustelukulttuurista Niinistö virkkoi: ”täällä oikeassa olevat ’me’, tuolla väärässä olevat ’he’.” Sisäpolitiikasta presidentti lausui: ”poliittista draamaa syntyy hetkessä, politiikan tulokset ottavat aikansa.”

– Nämä ovat aika näppäriä sanontoja. Ne toimivat puheessa hyvin ja ovat tyypillisiä Niinistölle. Tällaisten sanontojen keksiminen viestii kuulijalle, että puheeseen on nähty vaivaa. Tästä pisteet.

Mustakallion mukaan koko uudenvuodenpuhe viesti presidentin vankasta kokemuksesta.

– Asentokin viesti siitä, että koska hän on pitänyt niin monta uudenvuodenpuhetta, hän voi rohkeasti kokeilla myös uutta. Mielestäni tämä oli hyvä puhe. Se käsitteli kiinnostavia ajankohtaisia asioita henkilökohtaisella otteella.