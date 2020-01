Politiikassa on vauhdikas kevät edessä, ja kaikki on mahdollista hallituksen kaatumisesta alkaen. Näin ennustaa tinoillaan Setä Arkadia alias Timo Haapala.

Aloitetaanpa tämä uudenvuodenpalsta nimilistalla: Sanna Marin (sd), Anna-Maja Henriksson (r), Maria Ohisalo (vihr), Katri Kulmuni (kesk), Sirpa Paatero (sd), Li Andersson (vas), Tuula Haatainen (sd) – ja Mika Lintilä, kepu ja Toholampi.

Onnea Mika!

Lintilä on nimittäin tuon tuoreen hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan ainoa (1) miespuolinen jäsen.

Saavutus on historiallinen!

Jos joku luuli, että politiikan riidat jäivät joulun alle, voi unohtaa luulonsa. Kohta nimittäin mennään ja lujaa. Setä A. pistää tähän tinanvalamisen perusteella, mitä edessä on.

Presidenttipeli: Sauli Niinistö pitää neljänneksi viimeisen uudenvuodenpuheensa keskiviikkona – eli presidenttipeli voidaan avata.

IS-gallupin (IS 23. 12.) mukaan Niinistölle kahteen kertaan hävinnyt ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) johtaa (toistaiseksi) kisaa 17 prosentin kannatuksella. Haaviston maine on kuitenkin perustuslakivaliokunnan ja oikeuskanslerin varassa, joten toinen mahdollinen ehdokas, EU-edustaja Ville Niinistö (vihr) kuopii ja seuraa tilannetta. Hän tukenee Haavistoa tarvittaessa samalla tarmolla kuin Touko Aaltoa (vihr) tämän lyhyeksi jääneellä puheenjohtajuuskaudella.

Sdp:nkin ehdokkaat kasvavat korkoa EU:ssa. Jutta Urpilainen (sd) komissaarina, Eero Heinäluoma (sd) EU-parlamentaarikkona.

Keskustassa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk) on nousussa. Rehnin ongelma ei ole osaaminen, vaan karisman puute, joten Setä A. ennakoi, että porvarileiri päätyy vielä miettimään yhteistä ehdokasta monissa salaisissa palavereissa.

Erityisavustajat: Antti Rinteen (sd) hallituksessa oli ennätysmäärä erityisavustajia, koska Suomi toimi EU:n puheenjohtajana. Koska EU-puheenjohtajuuskausi päättyy, Sanna Marinin hallituksessa on luonnollisesti vielä enemmän avustajia.

Työmarkkinat: Teollisuuden päänavaus on auki, mutta sopu on varma. Miksi? Siksi koska Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle opastaa sovunrakennusta muillekin kirjassaan ”Järki ja tunteet – oivalluksia riidoista, neuvotteluista ja sopimisesta” (Otava). Vastapuolen eli Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto (sd) on puolestaan opiskellut Kojamossa kapitalismin rautaisia lakeja, joiden mukaan firmojen pitää tehdä voittoa, jotta ay-liike saa niistä verovapaat osingot. Julkisella puolella Helle-Aalto -parivaljakon viisaus ei tosin päde. Tehyn Millariikka Rytkönen saa 1,8 prosentin lisäkorotukset eli sata miljoonaa kymmenen vuoden ajan muiden päälle peräkkäin valtiolta, mutta vasta kunhan muutama sairaala pannaan kiinni. Vinkki: syökää vitamiineja älkääkä liukastuko, keväällä ei kannata sairastella.

Huippunimitykset: Valtiovarainministeriön kansliapäällikön valitsee Katri Kulmuni ja keskustalähteiden mukaan ainakaan Hannu Sovalaa (sd) ei valita. Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka (kesk) tekee tilaa ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr) ehdokkaalle ilman hässäkkää. Sellainen syntyy, kun Maria Ohisalo (vihr) valitsee sisäministeriön kansliapäälliköksi yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän (vihr). Samaan syssyyn Ohisalo valitsee näet myös ministeriön maahanmuutto-osaston ja maahanmuuttoviraston Migrin pomot eli koko maahanmuuttoa kaitseva virkamieskunta menee uusiksi vihreillä sävelillä.

Kehysriihi: Hallitus kokoontuu kehysriiheen maaliskuussa. Koska työllisyysaste ei nouse 75 prosenttiin ja kepun kannatus tippuu alle 10 prosenttiin, hallitus voi kaatua.

Puheenjohtajapelit: Sdp:ssä Marin syrjäyttää Rinteen, kepussa Annika Saarikko houkutellaan Kulmunin kaatajaksi, ja kokoomuksessa Antti Häkkänen pannaan kaatamaan Petteri Orpoa.

PS. Toisinkin voi käydä, tinat ovat erehtyväisiä.